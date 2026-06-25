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Pendant que le monde regarde les livraisons de véhicules, Tesla Energy réécrit discrètement les règles de la transition énergétique mondiale. Le dernier contrat signé en Belgique avec GIGA Storage n’est pas une anecdote : c’est le symbole d’une montée en puissance industrielle sans précédent, portée par une technologie de rupture et une stratégie commerciale qui dépasse désormais le simple rôle de fournisseur de batteries.

Tour d’horizon complet d’un segment d’activité qui pourrait bien devenir le vrai moteur de Tesla dans les années à venir.

Belgique : le projet qui redéfinit l’échelle européenne

Tesla vient de confirmer un partenariat avec GIGA Storage pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie par batteries en Belgique. Les chiffres donnent le vertige : 2,8 GWh de capacité totale, de quoi alimenter 385 000 foyers, pour un investissement estimé à environ 700 millions de dollars. Il s’agit de l’un des plus grands systèmes de stockage d’énergie par batteries jamais annoncés en Europe continentale.

Ce qui distingue ce projet des autres, c’est l’étendue du mandat confié à Tesla. L’entreprise ne se contente pas de livrer des boîtes de batteries. Elle prend en charge l’intégralité du périmètre EPC — Engineering, Procurement and Construction — ainsi que la mise en service et la maintenance long terme de l’installation. Tesla devient maître d’œuvre d’infrastructure critique en Europe.

Et la technologie déployée est la plus avancée disponible : le Megapack version 3, associé à la nouvelle architecture Megablock, dont la production industrielle démarre au second semestre 2026.

Megapack 3 et Megablock : ce que la nouvelle génération change vraiment

Pour comprendre l’ampleur de ce qui se joue, il faut s’attarder sur la technologie. Présentés en septembre 2025 lors du salon RE+ à Las Vegas, le Megapack 3 et le Megablock représentent un saut générationnel dans le stockage à grande échelle.

Le Megapack 3, c’est 5 MWh de capacité par unité — soit une hausse de 28 % par rapport à la génération précédente, à encombrement identique. Moins de pièces, une meilleure gestion thermique, une électronique de puissance intégrée. Chaque unité nécessite désormais seulement 3 connexions électriques sur site, contre 24 pour les générations précédentes. Concrètement, cela réduit drastiquement le temps d’installation, les risques d’erreur humaine et les coûts de main-d’œuvre.

Le Megablock va encore plus loin. Il regroupe quatre Megapack 3 avec un transformateur et un appareillage de connexion dans un seul conteneur pré-assemblé, pour une capacité totale de 20 MWh par bloc. La densité énergétique atteint 248 MWh par acre — là où les installations précédentes plafonnaient à 200 MWh. Un projet d’1 GWh qui nécessitait autrefois plus de 10 acres peut désormais tenir en 4 acres. Et selon Tesla, il est possible de déployer jusqu’à 1 GWh de stockage en seulement 20 jours ouvrables grâce à la préfabrication des Megablocks.

Le résultat : une proposition de valeur radicalement améliorée pour les opérateurs de réseaux électriques, qui peuvent désormais construire des infrastructures de stockage massives plus vite, avec moins de risques et pour un coût total inférieur.

Europe : une présence qui s’étend sur tout le continent

La Belgique n’est pas un cas isolé. Tesla Energy a engagé une véritable conquête du marché européen du stockage, pays par pays.

Royaume-Uni — l’Écosse en tête de liste : Tesla et Matrix Renewables ont signé un accord EPC complet pour un système de 500 MW / 1 GWh à Eccles, en Écosse — positionné stratégiquement sur les corridors énergétiques entre l’Écosse et l’Angleterre. C’est actuellement le plus grand projet Megapack d’Europe en cours de développement.

Italie et Royaume-Uni — le coup de maître NatPower : Annoncé le 23 juin 2026, soit il y a seulement deux jours, l’accord entre Tesla et NatPower est peut-être le plus significatif de l’histoire de Tesla Energy en Europe. Les deux entreprises ont signé un accord pluriannuel portant sur plus de 25 GWh de systèmes de stockage répartis sur cinq projets en Italie et au Royaume-Uni. La valeur de construction est estimée entre 4 et 5 milliards de dollars, avec des revenus projetés dépassant 15 milliards de dollars sur 20 ans. Et ce n’est que la première phase : le programme cible plus de 100 GWh à terme. Pour comparaison, Tesla a déployé 46,7 GWh dans le monde entier en 2025. Ce seul contrat représente plus de la moitié de cette production annuelle.

France : Tesla et SPIE ont formalisé un accord-cadre de trois ans en décembre 2025. Les deux entreprises collaborent notamment sur un projet de 100 MW / 200 MWh en France, dont la construction a démarré en septembre 2025 avec une mise en service prévue fin 2026, incluant la construction d’un poste 90 kV pour le raccordement au réseau français.

Belgique bis : Outre le méga-projet avec GIGA Storage, Tesla est également impliqué dans un second projet de 50 MW / 200 MWh en Belgique via un partenariat avec SPIE, utilisant 53 Megapacks.

Au-delà de l’Europe : une stratégie mondiale à grande vitesse

L’empreinte de Tesla Energy dépasse largement les frontières européennes. Sur chaque continent, des projets emblématiques témoignent de la montée en puissance de cette division.

Australie — le laboratoire mondial du stockage : L’Australie reste le marché le plus mature pour Tesla Energy, avec une série de déploiements records. Le projet Western Downs Battery, développé par Neoen dans le Queensland, représente 270 MW / 540 MWh en phase 1, avec une phase 2 identique en cours d’achèvement en 2026. En Australie Occidentale, le projet de 877 MWh développé par Neoen illustre la capacité de Tesla à livrer des systèmes de grande envergure dans des environnements isolés.

États-Unis — le marché de référence : Avec le déploiement de 18 GW de batteries prévu en 2025 au niveau national, Tesla occupe une position dominante. Un accord de 2,7 milliards de dollars avec Georgia Power a été signé en 2025 — l’un des plus grands contrats individuels de l’histoire de Tesla Energy. En Arizona, un système de 50 MW / 200 MWh exploité par Ameresco pour l’industriel Nucor est opérationnel depuis fin 2025. L’accord avec Intersect Power porte sur 15,3 GWh de Megapacks livrés d’ici 2030, ce qui place Intersect Power parmi les plus grands opérateurs mondiaux de stockage Megapack.

Chine : Tesla aide à soutenir l’expansion massive de la puissance de calcul en Chine avec des Megapacks fournissant du stockage d’énergie pour les data centers. Une vente de 430 millions de dollars de batteries à xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, a également été révélée dans les documents SEC pour l’exercice 2025.

La valeur ajoutée Tesla : bien plus que des batteries

Ce qui différencie fondamentalement Tesla Energy de ses concurrents, ce n’est pas uniquement la puissance de son hardware. C’est la combinaison unique d’un écosystème vertical intégré.

Autobidder — le cerveau derrière le stockage : Chaque projet Megapack peut être piloté par Autobidder, la plateforme logicielle propriétaire de Tesla. Ce système optimise en temps réel les cycles de charge et de décharge en fonction des prix du marché de l’électricité, des prévisions météo et des conditions du réseau. Tesla ne vend plus seulement de l’acier rempli de cellules : elle vend un service d’optimisation des revenus énergétiques, avec des garanties de revenus à long terme. C’est précisément ce que NatPower a intégré dans son accord, avec une promesse de revenus certifiables pour financer les projets. C’est un avantage concurrentiel structurel que peu d’acteurs peuvent répliquer.

L’intégration verticale comme forteresse : Tesla contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur — de la chimie des cellules (LFP principalement, via CATL et des partenaires diversifiés) jusqu’à l’installation et l’exploitation. Trois usines Megapack opèrent désormais à travers le monde : Lathrop (Californie, 40 GWh/an), Shanghai (40 GWh/an depuis début 2025), et Houston/Brookshire (Texas, 50 GWh/an à partir de fin 2026). La capacité de production totale approche les 133 GWh annuels — de quoi alimenter plusieurs fois la demande européenne actuelle.

Le modèle EPC — de fournisseur à maître d’œuvre : La décision de proposer des contrats EPC complets (engineering, procurement, construction) est stratégique. Tesla ne se contente plus de vendre des unités : elle prend la responsabilité de livrer l’infrastructure complète, clé en main. Pour les clients, c’est une simplification radicale : un seul interlocuteur pour l’équipement, la construction, le logiciel et la maintenance. Pour Tesla, c’est un ancrage durable dans des actifs critiques, avec des contrats de maintenance longue durée.

Les chiffres qui racontent la transformation

La trajectoire financière de Tesla Energy parle d’elle-même.

Le chiffre d’affaires de la division a atteint 12,8 milliards de dollars en 2025, en hausse de 27 % sur un an — alors que le chiffre d’affaires automobile reculait de 10 %. Les déploiements ont totalisé un record de 46,7 GWh en 2025, en hausse de 48 % par rapport à 2024. Les marges brutes du segment énergie ont progressé pour atteindre environ 21 %, se rapprochant des marges automobiles. Au quatrième trimestre 2025 seul, les déploiements ont atteint 14,2 GWh — un record trimestriel. Les analystes anticipent un nouveau record pour le premier trimestre 2026, avec des déploiements estimés autour de 14,4 GWh.

Le segment énergie représentait 7,7 % du chiffre d’affaires total de Tesla au premier trimestre 2024. En 2025, cette part est montée à 13 %. La trajectoire est claire.

Ce que tout cela signifie pour l’Europe

Le projet belge avec GIGA Storage, l’accord NatPower en Italie et au Royaume-Uni, le partenariat SPIE en France, le projet écossais avec Matrix Renewables : en l’espace de quelques mois, Tesla Energy a semé les graines d’une présence infrastructurelle durable en Europe.

L’enjeu va au-delà du stockage d’électricité. Tesla installe progressivement les briques d’un réseau énergétique intelligent, optimisé par logiciel, capable d’absorber les énergies renouvelables intermittentes et de les restituer au moment où le réseau en a le plus besoin. C’est la condition sine qua non pour que l’Europe atteigne ses objectifs climatiques sans compromettre la stabilité du réseau électrique.

Le marché européen du stockage d’énergie par batteries devrait dépasser 54,7 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle de 20,7 %. Les installations annuelles en Europe devraient atteindre 50 GWh dès 2026, pour potentiellement 138 GWh en 2030. Tesla se positionne pour capter une part significative de ce marché — non pas en tant que simple fournisseur d’équipements, mais en tant qu’acteur systémique de l’infrastructure énergétique du continent.

La vraie question n’est plus de savoir si Tesla Energy deviendra un pilier de la transition énergétique mondiale. C’est déjà le cas. La question, c’est de savoir si l’Europe sera capable de développer des alternatives à la hauteur — ou si elle choisira délibérément de s’appuyer sur l’entreprise américaine pour électrifier sa transition verte.