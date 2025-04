Le Gigacasting de Tesla fait à nouveau parler de lui, et cette fois, toute l’attention semble se concentrer sur une rumeur intéressante concernant un véhicule inédit, baptisé le Cybercab. À travers une série d’analyses minutieuses sur les réseaux sociaux, notamment partagées par l’utilisateur @minusYCore, il apparaît que cette nouvelle avancée pourrait être destinée à renforcer Tesla dans le domaine du RoboTaxi.

Le point fort de cette nouvelle Gigacasting est son design minimaliste. En supprimant les sections de l’arc plat de roue interne, le poids de l’ensemble est significativement réduit. Cela s’inscrit dans la stratégie de Tesla d’utiliser le matériau au minimum. Bien que cela puisse nécessiter l’ajout de nouvelles étapes de fabrication, notamment par l’utilisation d’une fine plaque estampée, cette approche présente de nombreux avantages en termes de légèreté et d’efficacité.

La réduction de la zone de moulage dans cette Gigacasting permet d’abaisser la force de serrage requise par la Giga Press. En comparaison avec le modèle Y, on estime que le poids de cette nouvelle pièce pourrait être inférieur à 50 kg, un allègement notoire à côté des quelque 60 kg de la pièce arrière du modèle Y.

Implications logistiques et innovations

En plus des gains en termes de matériaux, le nouveau design simplifie aussi le stockage et le transport. Selon les observations, au moins 10 unités peuvent être entreposées par rack, doublant ainsi la capacité de stockage par rapport aux pièces arrières du modèle Y et surpassant même celui du Cybertruck. Cette avancée semble être une réponse directe aux défis logistiques de Giga Texas, où l’espace de stockage représente un enjeu crucial.