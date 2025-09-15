Quel est ce nouveau centre à la Gigafactory Berlin de Tesla ?

Tesla continue de surprendre l’Europe. Alors que ses ventes connaissent une période délicate sur le Vieux Continent, le constructeur américain ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il renforce son ancrage en Allemagne avec l’ouverture prochaine d’un nouveau centre de développement à Berlin, situé à quelques kilomètres seulement de la Gigafactory de Grünheide. Cette décision stratégique illustre la volonté d’Elon Musk de s’appuyer sur l’ingénierie allemande pour consolider la présence européenne de Tesla.

Tesla investit dans le quartier de Köpenick

Le nouveau site sera implanté à Köpenick, dans le sud-est de Berlin. Tesla y investira un ancien complexe industriel d’environ 20 000 m², idéalement positionné entre le centre-ville et la Gigafactory de Grünheide.

Ce choix n’est pas anodin : après avoir étudié plusieurs dizaines de sites, la firme californienne a privilégié ce quartier pour son espace disponible et surtout pour sa proximité avec le site de production du Model Y.

Quelles activités pour ce nouveau centre ?

Ce centre berlinois ne sera pas une simple extension logistique : il sera un véritable pôle de recherche et développement.

Les activités prévues incluent :

Recherche sur les matériaux afin d’améliorer la durabilité et la performance des véhicules.

afin d’améliorer la durabilité et la performance des véhicules. Développement de véhicules avec une attention particulière aux futures générations de Tesla.

avec une attention particulière aux futures générations de Tesla. Développement de moteurs, cœur de la performance et de l’efficacité énergétique des modèles.

Cette orientation a été confirmée par Lars Moravy, responsable du développement chez Tesla, qui rappelle que ce projet figurait déjà dans les plans initiaux lors de l’inauguration de la Gigafactory, mais avait été retardé.

Un calendrier ambitieux

Le projet suit un calendrier précis :

2024 : lancement des procédures administratives et premiers travaux.

: lancement des procédures administratives et premiers travaux. 2025 : début des essais techniques.

: début des essais techniques. 2026 : mise en service complète du centre.

En d’autres termes, ce site ne sera pas opérationnel immédiatement, mais il représente une étape cruciale dans la vision de Tesla pour l’Europe.

Combien d’emplois créés ?

À terme, le centre de Köpenick devrait accueillir 250 ingénieurs.

Dans un premier temps, environ 130 collaborateurs déjà employés à Grünheide ou dans de plus petites antennes berlinoises y seront transférés.

déjà employés à Grünheide ou dans de plus petites antennes berlinoises y seront transférés. Progressivement, Tesla recrutera localement pour renforcer les effectifs et atteindre la pleine capacité.

Aujourd’hui, Tesla emploie près de 2 000 ingénieurs et techniciens en Allemagne, soit environ 20 % de ses effectifs mondiaux dans la R&D. C’est une preuve claire que l’Allemagne est devenue l’un des pôles d’ingénierie majeurs de l’entreprise.

Pourquoi l’Allemagne est-elle stratégique pour Tesla ?

Si Tesla fait ce pari, ce n’est pas uniquement pour des raisons industrielles. L’Allemagne représente :

Un vivier de talents en ingénierie : les compétences locales ont déjà contribué à l’évolution des Model S et Model X .

: les compétences locales ont déjà contribué à l’évolution des et . Un marché automobile incontournable : malgré un recul des ventes, l’Allemagne reste le premier marché européen en volume.

: malgré un recul des ventes, l’Allemagne reste le premier marché européen en volume. Un écosystème favorable à la recherche : Berlin et son environnement offrent une concentration unique d’universités, d’instituts et de fournisseurs.

Une annonce dans un contexte délicat

Il faut toutefois noter que cette annonce intervient alors que Tesla traverse une phase compliquée en Europe :

Les ventes de Tesla en Allemagne ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l’année.

depuis le début de l’année. La concurrence des constructeurs locaux (Volkswagen, BMW, Mercedes) et des marques chinoises s’intensifie.

Les incertitudes liées aux subventions publiques en faveur de l’électrique compliquent la dynamique commerciale.

En misant sur ce centre, Tesla envoie donc un message fort : malgré la baisse conjoncturelle de ses ventes, elle maintient sa confiance dans l’ingénierie allemande et prépare son avenir sur le marché européen.

Conclusion

Le nouveau centre de développement de Tesla à Köpenick est bien plus qu’un simple projet immobilier : il incarne la volonté d’Elon Musk de consolider le rôle stratégique de l’Allemagne dans la trajectoire de son entreprise.

En renforçant ses capacités de recherche et développement à Berlin, Tesla ne se contente pas de fabriquer des voitures pour l’Europe : elle y développe aussi les technologies qui définiront la mobilité électrique de demain.

Malgré la baisse de ses ventes, ce pari sur l’ingénierie et l’innovation témoigne d’une certitude : Tesla n’a pas dit son dernier mot en Europe.