Tesla Energy (T4 2025) : Le stockage d’énergie sauve le bilan annuel

Alors que le secteur automobile de Tesla a connu une année 2025 en demi-teinte avec une légère baisse des livraisons de véhicules, sa division Energy Generation and Storage vient de pulvériser tous les records. Au quatrième trimestre 2025, Tesla a déployé 14,2 GWh de stockage, marquant une progression fulgurante de 29 % par rapport à l’année précédente.

Les chiffres qui donnent le vertige

Le T4 2025 n’est pas seulement un bon trimestre, c’est l’aboutissement d’une montée en puissance industrielle inédite :

Déploiement T4 : 14,2 GWh (Record historique trimestriel).

14,2 GWh (Record historique trimestriel). Total Annuel 2025 : 46,7 GWh (contre 31,4 GWh en 2024, soit une hausse de 49 % sur l’année).

46,7 GWh (contre 31,4 GWh en 2024, soit une hausse de sur l’année). Comparaison : En seulement trois mois, Tesla a déployé presque autant d’énergie que sur toute l’année 2023 (14,7 GWh).

Les moteurs de cette croissance

Trois facteurs expliquent cette accélération massive :

La montée en puissance de Giga Shanghai : La nouvelle usine de Megapacks en Chine a atteint sa pleine capacité fin 2025, complétant la production de l’usine de Lathrop en Californie. L’explosion des projets utilitaires : Le produit Megapack domine désormais le marché mondial du stockage à grande échelle, essentiel pour stabiliser les réseaux électriques qui intègrent de plus en plus d’énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien). L’intelligence logicielle : Grâce à des plateformes comme Autobidder, Tesla ne vend pas juste du matériel, mais une solution de trading d’énergie qui maximise les profits des opérateurs de réseau.

Mon Avis : Tesla n’est plus (seulement) un constructeur automobile

Pour beaucoup d’observateurs, Tesla reste une entreprise de voitures. À mon avis, les chiffres de ce T4 2025 prouvent que nous assistons à une mutation profonde de l’identité de l’entreprise.

1. Un stabilisateur financier crucial

Le secteur automobile est cyclique et sensible aux taux d’intérêt. À l’inverse, le stockage d’énergie repose sur des contrats d’infrastructure à long terme avec des gouvernements et des services publics. En 2025, alors que les ventes de voitures stagnaient (-9% YoY), la division énergie a agi comme un amortisseur financier. Avec des marges brutes dépassant désormais les 30 % dans ce segment (supérieures à l’automobile), l’énergie devient le moteur de rentabilité de Tesla.

2. L’IA et l’Énergie : Le duo gagnant

Le futur de Tesla ne se résume pas au Robotaxi. Pour faire tourner des centres de données massifs dédiés à l’IA et au calcul intensif, le monde a besoin d’une énergie stable et décarbonée. Tesla est l’un des rares acteurs capables de fournir à la fois le stockage (Megapack) et la gestion intelligente de cette énergie.

3. Le risque de la dépendance aux cellules

Le seul bémol à cette croissance est l’approvisionnement en cellules lithium-ion. Tesla doit continuer à diversifier ses fournisseurs et à augmenter sa propre production (4680 et 21VB) pour éviter que cette croissance de +29 % ne soit freinée par des goulots d’étranglement logistiques en 2026.

Conclusion : Si Tesla parvient à maintenir ce rythme, la division Energy pourrait représenter près de 30 % du chiffre d’affaires total d’ici la fin 2026.