Tesla Energy (T4 2025) : Le stockage d’énergie sauve le bilan annuel

ParTeslam
Sommaire

Alors que le secteur automobile de Tesla a connu une année 2025 en demi-teinte avec une légère baisse des livraisons de véhicules, sa division Energy Generation and Storage vient de pulvériser tous les records. Au quatrième trimestre 2025, Tesla a déployé 14,2 GWh de stockage, marquant une progression fulgurante de 29 % par rapport à l’année précédente.

Les chiffres qui donnent le vertige

Le T4 2025 n’est pas seulement un bon trimestre, c’est l’aboutissement d’une montée en puissance industrielle inédite :

  • Déploiement T4 : 14,2 GWh (Record historique trimestriel).
  • Total Annuel 2025 : 46,7 GWh (contre 31,4 GWh en 2024, soit une hausse de 49 % sur l’année).
  • Comparaison : En seulement trois mois, Tesla a déployé presque autant d’énergie que sur toute l’année 2023 (14,7 GWh).

Les moteurs de cette croissance

Trois facteurs expliquent cette accélération massive :

  1. La montée en puissance de Giga Shanghai : La nouvelle usine de Megapacks en Chine a atteint sa pleine capacité fin 2025, complétant la production de l’usine de Lathrop en Californie.
  2. L’explosion des projets utilitaires : Le produit Megapack domine désormais le marché mondial du stockage à grande échelle, essentiel pour stabiliser les réseaux électriques qui intègrent de plus en plus d’énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien).
  3. L’intelligence logicielle : Grâce à des plateformes comme Autobidder, Tesla ne vend pas juste du matériel, mais une solution de trading d’énergie qui maximise les profits des opérateurs de réseau.
Lire également :  Tesla innove avec une mise à jour pour un lavage de voiture simplifié

Mon Avis : Tesla n’est plus (seulement) un constructeur automobile

Pour beaucoup d’observateurs, Tesla reste une entreprise de voitures. À mon avis, les chiffres de ce T4 2025 prouvent que nous assistons à une mutation profonde de l’identité de l’entreprise.

1. Un stabilisateur financier crucial

Le secteur automobile est cyclique et sensible aux taux d’intérêt. À l’inverse, le stockage d’énergie repose sur des contrats d’infrastructure à long terme avec des gouvernements et des services publics. En 2025, alors que les ventes de voitures stagnaient (-9% YoY), la division énergie a agi comme un amortisseur financier. Avec des marges brutes dépassant désormais les 30 % dans ce segment (supérieures à l’automobile), l’énergie devient le moteur de rentabilité de Tesla.

2. L’IA et l’Énergie : Le duo gagnant

Le futur de Tesla ne se résume pas au Robotaxi. Pour faire tourner des centres de données massifs dédiés à l’IA et au calcul intensif, le monde a besoin d’une énergie stable et décarbonée. Tesla est l’un des rares acteurs capables de fournir à la fois le stockage (Megapack) et la gestion intelligente de cette énergie.

3. Le risque de la dépendance aux cellules

Le seul bémol à cette croissance est l’approvisionnement en cellules lithium-ion. Tesla doit continuer à diversifier ses fournisseurs et à augmenter sa propre production (4680 et 21VB) pour éviter que cette croissance de +29 % ne soit freinée par des goulots d’étranglement logistiques en 2026.

Conclusion : Si Tesla parvient à maintenir ce rythme, la division Energy pourrait représenter près de 30 % du chiffre d’affaires total d’ici la fin 2026.

Lire également :  Tesla domine le classement de la fidélité parmi les marques américaines de janvier à avril
Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *