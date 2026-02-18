Tesla échappe à l’interdiction de vente en Californie : Une victoire sous conditions

C’est un soulagement majeur pour les investisseurs et les aficionados de la marque : Tesla ne fera pas face à une suspension de ses licences de vente et de fabrication en Californie. Le Department of Motor Vehicles (DMV) a officiellement confirmé que l’entreprise d’Elon Musk s’est mise en conformité avec les exigences réglementaires, mettant fin à un bras de fer juridique qui durait depuis plusieurs mois.

Le cœur du litige : Un marketing jugé « trompeur »

Tout a commencé lorsque le DMV a accusé Tesla d’utiliser des termes publicitaires qui surestimaient les capacités réelles de ses véhicules. Au centre des critiques se trouvaient les appellations « Autopilot » et « Full Self-Driving » (FSD).

Selon les autorités californiennes, ces noms suggéraient que les voitures pouvaient se conduire de manière totalement autonome, alors qu’elles nécessitent toujours une supervision humaine constante. Un juge administratif avait initialement recommandé une suspension de 30 jours des activités commerciales de Tesla dans l’État, une sanction qui aurait été catastrophique pour les chiffres de livraison de l’entreprise.

Les « mesures correctives » qui ont tout changé

Pour lever la menace, Tesla a dû procéder à une révision en profondeur de sa communication et de ses interfaces. Voici les principaux changements adoptés par le constructeur :

Abandon du terme « Autopilot » en Californie : Tesla a cessé d’utiliser ce nom spécifique dans ses supports marketing au sein de l’État pour éviter toute confusion avec un système de pilotage automatique d’aviation.

Rebranding du FSD : Le système est désormais systématiquement désigné sous le nom de « Full Self-Driving (Supervised) » . L'ajout du mot « Supervised » (sous surveillance) est une concession clé pour souligner que le conducteur est légalement et techniquement responsable.

Avertissements renforcés : Les supports de vente et le site web incluent désormais des clauses de non-responsabilité beaucoup plus explicites sur le fait que le véhicule n'est pas « autonome » au sens strict de la loi actuelle.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle pour Tesla

La Californie n’est pas seulement un État parmi d’autres ; c’est le cœur du marché électrique américain. Une interdiction de vente de 30 jours aurait non seulement impacté les revenus immédiats, mais aurait également pu créer un précédent juridique suivi par d’autres États ou pays.

En acceptant ces compromis, Tesla stabilise sa position réglementaire tout en continuant à déployer ses mises à jour logicielles. Le directeur du DMV, Steve Gordon, s’est dit « satisfait que Tesla ait pris les mesures nécessaires pour rester en conformité avec les protections des consommateurs ».

Ce que cela signifie pour les futurs acheteurs

Si vous achetez une Tesla en Californie aujourd’hui, vous remarquerez que le langage utilisé dans les showrooms et sur les contrats est désormais plus prudent. Cependant, la technologie elle-même reste inchangée : les capacités d’assistance à la conduite continuent de progresser via les mises à jour « Over-the-Air », mais avec une communication qui met désormais davantage l’accent sur la vigilance du conducteur.