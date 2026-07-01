Tesla explose en France : +105 % d’immatriculations en juin 2026, la marque signe son meilleur mois depuis longtemps

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Après une année 2025 difficile marquée par la perte de parts de marché en Europe, Tesla opère un retour spectaculaire sur le marché français. Selon les données publiées par la PFA (Plateforme Automobile), la marque américaine a immatriculé 7 474 véhicules en juin 2026, soit une progression de 104,99 % par rapport à juin 2025. Un rebond qui place Tesla à la deuxième place du marché français, juste derrière Renault.

Une progression à trois chiffres qui interpelle tout le secteur

Le mois de juin 2026 restera comme l’un des meilleurs de l’histoire récente de Tesla en France. Avec 7 474 immatriculations, la marque plus que double son volume par rapport à juin 2025, décrochant une part de marché de 13,3 %. Elle se positionne ainsi juste derrière Renault, qui reste leader avec 12 802 immatriculations et 23 % de part de marché, mais devance largement l’ensemble des autres constructeurs, y compris les groupes Stellantis et les marques allemandes.

Pour donner une idée de l’ampleur de ce résultat : le cumul des immatriculations de Ford (3 895 unités) et de Mercedes (4 280 unités) sur le même mois n’atteint même pas le score réalisé par Tesla seule.

Ce rebond s’inscrit dans un marché automobile français globalement en forme. Toutes marques confondues, 188 787 véhicules neufs ont été immatriculés en juin, soit une hausse de 11,37 % sur un an selon la PFA. Une progression à relativiser toutefois, puisque le mois de juin 2026 comptait 22 jours ouvrés contre seulement 20 en juin 2025, soit deux jours de vente supplémentaires. Corrigée de cet effet calendaire, la hausse du marché global se limiterait à environ 1,2 %. Mais la performance de Tesla, elle, reste hors norme même en tenant compte de ce biais.

Le Model Y, toujours moteur de la réussite Tesla en France

Le détail des chiffres confirme que le succès de Tesla repose presque exclusivement sur un seul modèle : la Model Y. Avec 6 635 immatriculations sur le seul mois de juin, elle représente près de 89 % des ventes de la marque en France. Elle conserve ainsi sa place de voiture électrique la plus vendue du pays, devançant largement la Renault 5, deuxième du classement avec 4 214 unités.

La Model 3, de son côté, reste largement en retrait avec environ 830 immatriculations, confirmant que la dynamique de Tesla en France tient avant tout à son SUV compact, plébiscité par les particuliers comme par les flottes.

Un mouvement observé dans plusieurs pays européens

La France n’est pas un cas isolé. Selon les données publiées le même jour par différents organismes nationaux, Tesla enregistre des hausses similaires ailleurs en Europe : +39 % au Danemark, +56 % en Suède et +5,6 % en Espagne. La Norvège fait toutefois figure d’exception, avec un recul de 43 % des immatriculations Tesla sur un an selon les données de l’OFV, rappelant que la reconquête du marché européen reste inégale selon les pays.

Ces chiffres interviennent à quelques jours de la publication des résultats trimestriels de livraisons de Tesla à l’échelle mondiale, où les analystes anticipent une hausse d’environ 5 %, portée en grande partie par cette reprise européenne.

Plusieurs facteurs convergent pour expliquer ce rebond après une année 2025 marquée par un net recul des ventes Tesla en Europe, dans un contexte de concurrence chinoise accrue, de gamme vieillissante et de controverses autour des prises de position politiques d’Elon Musk :

La hausse des prix des carburants , qui pousse une partie des automobilistes vers l’électrique, un mouvement observé à l’échelle du continent avec une progression de 39,1 % des immatriculations de véhicules électriques à batterie en Europe sur le seul mois de mai, selon l’ACEA.

, qui pousse une partie des automobilistes vers l’électrique, un mouvement observé à l’échelle du continent avec une progression de 39,1 % des immatriculations de véhicules électriques à batterie en Europe sur le seul mois de mai, selon l’ACEA. Le maintien des dispositifs de soutien à l’achat en France, entre bonus écologique et prime batterie européenne, combiné à la pression réglementaire de la norme CAFE qui pousse les constructeurs à maximiser leurs livraisons de véhicules zéro émission.

en France, entre bonus écologique et prime batterie européenne, combiné à la pression réglementaire de la norme CAFE qui pousse les constructeurs à maximiser leurs livraisons de véhicules zéro émission. Un contexte géopolitique évoqué par la PFA elle-même comme facteur d’accélération des ventes de véhicules électriques.

évoqué par la PFA elle-même comme facteur d’accélération des ventes de véhicules électriques. Le retour à un rythme de livraisons plus soutenu côté Tesla, après plusieurs trimestres compliqués sur le Vieux Continent.

Prudence de mise pour les mois à venir

Si la performance de juin est indéniable, les professionnels du secteur appellent à la prudence. Une partie de la hausse constatée sur l’ensemble du marché français tient au calendrier plus favorable de juin, et ne traduit pas nécessairement une accélération durable de la demande. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si Tesla parvient à consolider cette reconquête ou si ce résultat reste un pic isolé, notamment à l’approche de la troisième édition du leasing social qui doit démarrer le 16 juillet et pourrait redistribuer les cartes sur le segment électrique accessible.

Reste que pour Tesla, ce mois de juin marque un signal fort : après une année 2025 à oublier, la marque prouve qu’elle conserve un pouvoir d’attraction intact auprès des automobilistes français, porté par un Model Y toujours aussi plébiscité.