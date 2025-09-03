Comment la Tesla Model Y L a ruiné ma vie

En août, j’ai pris livraison de ma nouvelle voiture noire et un modèle L (avec 6 vraies places). Je n’avais jamais roulé dans une Tesla, et encore moins conduit moi-même. Pourtant, l’attrait d’un véhicule entièrement électrique d’une autonomie de plus de 300 km et les subventions nous ont incités, ma femme et moi, à faire le grand saut.

Environ un mois et 1500 km plus tard, la voiture a plus ou moins ruiné mon envie de conduire tout autre véhicule hybride. La Model 3 propose des solutions qui me semblent révolutionnaires. C’est étonnant mais elles me font m’interroger sur « Pourquoi cela n’a-t-il pas toujours été ainsi ? »

L’entrée, la sortie et le contrôle du véhicule

Cela se fait par le biais d’une application (via un smartphone, donc) ; c’est pratiquement sans faille et cela ne nécessite pas d’autre dispositif dédié. Si vous vous approchez de la voiture avec votre smartphone activé, il vous suffira de tirer sur la poignée pour entrer dans le véhicule.

La Model Y L élimine complètement les clés physiques grâce à l’application Tesla sur smartphone. Il suffit de s’approcher de la voiture et de tirer sur la poignée pour entrer. Comparé aux systèmes traditionnels à porte-clés, c’est un vrai gain de confort. Je n’avais jamais réalisé combien transporter une clé était devenu obsolète jusqu’à ce que je n’en aie plus besoin.

D’autres voitures ont des comportements similaires avec des porte-clés, mais qui veut transporter quelque chose d’autre quand j’ai déjà un ordinateur avec toutes sortes d’options de connectivité dans ma poche ? C’est ce que Tesla a fait : éliminer quelque chose que j’avais l’habitude de transporter.

Le plus drôle, c’est que je n’ai jamais vraiment pensé à transporter des clés jusqu’à ce que je n’aie plus à le faire. Maintenant que je n’ai plus à le faire, lorsque je conduis la voiture de ma femme, je suis très conscient d’avoir cet autre appareil dans ma poche.

L’ensemble du système de freinage fait les choses comme il faut

Grâce au freinage magnétique, je n’ai généralement à utiliser mes freins physiques qu’à une vitesse comprise entre 4 et 6 km/h pour m’arrêter complètement, au lieu de freiner le véhicule à partir de 60 ou 65 km/h, ce qui entraîne une usure bien plus importante du système de freinage.

Le freinage magnétique était la chose qui me rendait le plus nerveux au départ, après avoir lu des histoires de gens qui s’arrêtaient de manière saccadée lorsqu’ils s’y habituaient. Ces craintes étaient totalement infondées. À l’exception de mon premier arrêt au péage (qui s’est fait hilare environ 15 m trop tôt), j’ai trouvé le système entièrement intuitif et facile à prendre en main.

Maintenant, lorsque je conduis une autre voiture et que j’enlève mon pied de l’accélérateur, je suis grincheux parce que je dois appuyer sur la stupide pédale de frein (c’est quoi ça, les années 50 ?) pour vraiment ralentir la voiture, au lieu que la voiture le fasse automatiquement.

En parlant de choses ennuyeuses que vous faites dans votre voiture sans y penser, que diriez-vous d’allumer et d’éteindre la voiture ?

Le système Tesla qui permet d’allumer la voiture (on ne le fait pas vraiment, mais on la prépare en appuyant sur la pédale de frein avec son téléphone dans la poche) et de l’éteindre (on ne le fait pas vraiment, il suffit d’ouvrir la porte) n’a pas besoin d’être une exclusivité Tesla. N’importe quelle voiture avec un porte-clés pourrait faire ces deux choses, vraiment.

Pourquoi me demandent-ils d’appuyer sur un autre bouton ? À ce propos, il faut un peu de temps pour s’habituer au fait que la Tesla verrouille automatiquement les portes lorsque vous êtes hors de portée (on craint au départ que cela ne fonctionne pas), mais une fois que vous l’avez fait, c’est une autre de ces petites choses que toutes les voitures devraient faire, mais qui, pour une raison quelconque, ne le font pas.

Notez cependant qu’en vous habituant à ce genre de choses, vous laisserez probablement vos autres voitures en marche par accident. Ma femme m’a surpris plusieurs fois en train de sortir de notre autre voiture sans l’éteindre. Désolé, je pensais que c’était en 2019.

J’ai adoré les jauges minimales dès que je me suis assis dans la voiture pour la première fois

L’intérieur de la Model Y L est net, épuré et connecté. Le tableau de bord minimaliste permet de se concentrer sur la route. La navigation intégrée, avec perspective 3D, et le système d’infodivertissement offrent une expérience fluide. Après quelques semaines, j’ai arrêté mes abonnements externes de streaming audio : Tesla propose déjà tout ce dont j’ai besoin.

Il m’a fallu environ 10 minutes pour m’habituer à regarder légèrement à droite au lieu de légèrement vers le bas pour connaître ma vitesse, et (il faut bien l’admettre) environ une semaine pour m’habituer à la détection d’obstacle sur la voie au même endroit, mais tout est si propre et bien rangé.

La navigation interne est fantastique (et la perspective 3D qu’elle donne est une touche agréable), et le système d’infodivertissement fonctionne bien (en général). Au départ, j’avais peur de détester l’absence de SiriusXM (et honnêtement, je pense toujours que pour ce niveau de voiture, ce devrait être une option), mais j’ai fini par annuler mon abonnement Sirius basé sur une application environ 2 mois après avoir acheté la voiture, car il y a une tonne d’options intégrées gratuitement.

Monter à bord d’une voiture plus classique ressemble maintenant à une surcharge d’informations, avec des dizaines de cadrans, de jauges et de boutons qui se disputent mon attention, et des lumières LED provenant de toutes les directions. En conduisant la Model 3, en particulier la nuit, je me sens beaucoup plus connecté au monde extérieur en raison des distractions minimales dans l’habitacle.

Combien coûte l’essence en ce moment ?

Honnêtement, je ne le sais pas, mais jusqu’en août, j’avais toujours une idée du prix de l’essence, car je faisais le plein tous les six jours. Mieux encore, ma femme n’a pas à faire le plein plus d’une fois par mois car, le week-end, nous nous entassons tous les cinq dans ma voiture pour pratiquement tous les trajets (nous plus nos trois filles).

Notre autre véhicule (une Classe A) est relégué aux moments où nous devons tous les deux aller quelque part ou lorsque nous parcourons une distance suffisamment longue pour que la présence de trois enfants à l’arrière entraîne des disputes.

Sinon, même si les enfants ont nettement plus d’espace dans le monospace, ils veulent toujours conduire dans la Tesla. Cela m’amène à une autre raison pour laquelle cette voiture m’a fait perdre le goût des autres voitures.

Bien sûr, j’ai besoin de me recharger, mais je me branche simplement en arrivant à la maison, et je rentre dans la maison. Plus besoin de se geler en faisant le plein d’essence au milieu du mois de février.

J’ai également perdu environ 25 % d’autonomie pendant les mois d’hiver à cause du froid, mais ce n’est pas un gros problème quand on peut faire le plein tous les soirs (en programmant les prix de l’électricité en dehors des heures de pointe) si on s’inquiète de l’autonomie, et que la voiture fait le plein pendant que je lis, que je passe du temps avec ma femme et mes enfants ou que je dors.

Et l’entretien ?

Les problèmes mineurs, comme un léger grincement ou un klaxon capricieux, ont été résolus via le service mobile Tesla, directement chez moi. Plus besoin de salle d’attente, d’attente interminable ou de bricolages compliqués. Un vrai service moderne et efficace.

J’avais un léger grincement provenant des roues arrière en marche arrière (problème courant) et mon klaxon ne sonnait que lorsque j’appuyais sur le côté droit (encore une fois, courant). J’ai programmé le service dans l’application pour le lieu le plus proche.

Puis Tesla a envoyé un message quelques jours plus tard disant que ces problèmes pouvaient être résolus par leur système de service mobile, donc ils se sont rendus chez moi et ont tout fait dans mon allée.

Je n’ai pas eu besoin d’aller dans un magasin, de m’asseoir dans leur salle d’attente pendant je ne sais combien de temps, d’essayer de travailler en utilisant leur wifi, etc. Je suis resté chez moi, à faire ce que je fais habituellement, et ils ont réglé les deux problèmes. Génial.

Les mises à jour logicielles

Les mises à jour de la Model Y L sont rapides et fréquentes, et elles apportent de vraies améliorations : autonomie accrue, puissance améliorée, nouvelles fonctionnalités. Loin de la galère des mises à jour classiques sur d’autres véhicules, Tesla transforme cette étape en un moment pratique et presque invisible pour l’utilisateur.

Elles sont tout simplement impeccables et rapides. Vous êtes averti sur votre téléphone qu’une mise à jour est disponible, vous cliquez pour lancer le processus de mise à jour, et un peu plus tard, vous êtes averti que la mise à jour est terminée.

En comparaison, les mises à jour logicielles de notre Classe A ont créé une situation où la climatisation a été interrompue pendant un mois, le temps de trouver ce qui n’allait pas, et la mise à jour de mon ancienne voiture m’obligeait à télécharger des images sur un lecteur flash et à rester assis avec la voiture en marche pendant une heure pendant que la mise à jour était appliquée.

Les mises à jour sont également très fréquentes et non négligeables dans ce qu’elles font, y compris des choses comme l’ajout de 5 % d’autonomie à la voiture et une meilleure puissance (comme si c’était vraiment nécessaire).