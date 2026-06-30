FSD (Supervised) v14 Lite déployé : ce que ça change pour les pays européens où la conduite autonome Tesla est déjà autorisée

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Tesla vient de lancer la mise à jour 2026.20.5.1, qui introduit la version Lite de FSD (Supervised) v14 auprès des propriétaires en accès anticipé. Une étape stratégique pour l’Europe, où seuls quatre pays — Pays-Bas, Lituanie, Estonie et Danemark — disposent à ce jour d’une homologation active pour la conduite autonome supervisée de Tesla.

Le réseau européen du FSD : où le système est légal aujourd’hui

Tout est parti des Pays-Bas. Le 10 avril 2026, l’autorité néerlandaise d’homologation RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) a délivré la toute première autorisation européenne pour le FSD Supervisé, à l’issue de dix-huit mois de tests, 1,6 million de kilomètres parcourus sur route et plus de 4 500 scénarios validés sur piste. Tesla s’est appuyé sur une exemption au titre de l’article 39 du règlement UE 2018/858, un mécanisme qui permet à un État membre d’autoriser à titre dérogatoire une technologie non encore couverte par le cadre standard UN R-171 régissant les systèmes d’aide à la conduite de niveau 2.

Depuis cette homologation néerlandaise, trois autres pays ont suivi par reconnaissance mutuelle :

Pays-Bas : premier pays homologué, le 10 avril 2026

: premier pays homologué, le 10 avril 2026 Lituanie : deuxième pays, l’administration lituanienne de sécurité des transports ayant reconnu la certification RDW

: deuxième pays, l’administration lituanienne de sécurité des transports ayant reconnu la certification RDW Estonie : troisième pays à avoir emboîté le pas

: troisième pays à avoir emboîté le pas Danemark : dernier pays en date à avoir validé l’autorisation

Dans ces quatre pays, le FSD reste classé niveau 2+ : le conducteur demeure légalement responsable à tout instant et reste surveillé en permanence par la caméra cabine du véhicule. Ce n’est donc pas de la conduite totalement autonome, mais un système d’aide avancé qui exige une vigilance constante.

Pourquoi la France, l’Allemagne et les grands marchés attendent encore

Pour les pays les plus peuplés d’Europe, la situation est différente. En France, le CNRV (Centre National de Réception des Véhicules) a officiellement indiqué qu’il n’autorisera pas le FSD Supervisé avant de connaître l’issue de la revue au niveau européen, portée par le Comité technique des véhicules à moteur (TCMV). Une homologation à l’échelle des 27 États membres nécessite une majorité qualifiée d’au moins 15 pays représentant 65 % de la population de l’UE.

Plusieurs régulateurs ont soulevé des objections formelles qui freinent ce vote européen : la Suède a signalé que le système peut dépasser les limitations de vitesse affichées dans certaines conditions, tandis que les pays scandinaves (Suède, Finlande, Norvège) s’inquiètent des performances du FSD sur routes enneigées ou verglacées, un terrain largement sous-représenté dans les tests néerlandais ayant servi de base à l’homologation. L’Espagne, de son côté, conditionne son feu vert à une approbation de type européen sous UN R-171.

Côté calendrier, les prochaines fenêtres de vote du TCMV sont attendues à l’automne 2026 puis début 2027. Si le mécanisme de reconnaissance mutuelle de l’article 39 venait à être activé en France, les quelque 260 000 Tesla équipées du Hardware 4 (HW4) sur le territoire pourraient en théorie recevoir le FSD par simple mise à jour à distance (OTA), sans intervention physique sur le véhicule. Le Royaume-Uni, hors du système d’homologation européen post-Brexit, suit une voie totalement indépendante via la VCA (Vehicle Certification Agency), avec un lancement du FSD Supervisé espéré courant 2026.

Ce qu’apporte concrètement la mise à jour 2026.20.5.1 et FSD v14 Lite

Pour les propriétaires des pays déjà homologués, cette nouvelle version repose sur une avancée technique notable : la distillation de l’intelligence de HW4 V14 vers le matériel HW3. Concrètement, les véhicules équipés de la puce HW3 — plus ancienne — peuvent désormais apprendre directement à partir du comportement de HW4 V14, ce qui leur permet de bénéficier des progrès liés à l’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) et aux modèles hors ligne jusqu’ici réservés au matériel le plus récent.

Les principales améliorations de cette version Lite :

Réactivité et fluidité de conduite. Le système gagne en réactivité proactive et réactive sur plusieurs scénarios clés : gestion de la navigation, insertions et bifurcations, interactions avec les piétons, feux de circulation et changements de voie soudains d’autres véhicules. Le confort général progresse également, avec moins de ralentissements injustifiés, un pilotage plus doux et un centrage de voie plus stable.

Stationnement et manœuvres. FSD v14 Lite introduit des capacités inédites de stationnement, de sortie de place et de marche arrière. Une nouveauté très attendue puisqu’elle rapproche le système des fonctionnalités de type robotaxi.

Options d’arrivée personnalisables. Le conducteur peut désormais choisir où le véhicule doit se garer à l’arrivée : sur un parking, dans la rue, dans une allée privée, ou en dépose façon Robotaxi au niveau du trottoir (Curbside). Ces préférences sont mémorisées pour chaque destination, évitant d’avoir à les répéter à chaque trajet.

Profils de vitesse repensés. Le système détermine désormais la vitesse appropriée en croisant le profil du conducteur, la limitation affichée et le trafic environnant. Un nouveau profil baptisé SLOTH fait son apparition, plus conservateur que le profil CHILL existant, avec des vitesses réduites et une sélection de voie plus prudente. À l’inverse, plus le profil choisi est assertif, plus la vitesse maximale autorisée par le système augmente. La molette droite du volant permet désormais d’ajuster directement le profil de vitesse plutôt qu’un simple décalage en mph/kph.

Interface repensée. Les réglages de profil de vitesse et d’options d’arrivée sont désormais directement accessibles depuis la visualisation Self-Driving sur l’écran central, sans avoir à naviguer dans les menus.

Démarrage depuis Park. Un bouton « Start Self-Driving » apparaît à l’écran lorsque les conditions de sécurité sont réunies : conducteur assis et ceinture attachée, caméra cabine non obstruée. L’activation se fait en appuyant sur ce bouton puis en relâchant la pédale de frein. Tesla rappelle que cette fonctionnalité ne rend pas le véhicule autonome : le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre le contrôle à tout moment, et seul un conducteur titulaire du permis est autorisé à occuper le poste de conduite (hors modes Theater et Arcade).

Ce qu’il faut retenir

Avec FSD v14 Lite, Tesla étend les bénéfices de ses derniers modèles d’IA aux véhicules HW3, élargissant ainsi sa base d’utilisateurs potentiels dans les quatre pays européens homologués. Le timing n’est pas anodin : atteindre 10 millions d’abonnés actifs dans le monde fait partie des objectifs liés à la rémunération d’Elon Musk, et chaque nouveau pays activé en Europe représente une base d’abonnés supplémentaire à 99 €/mois.

Pour les automobilistes français, allemands ou italiens, la technologie reste pour l’instant hors de portée légale, mais le mécanisme de reconnaissance mutuelle entre États membres laisse entrevoir une activation par simple mise à jour logicielle dès que le verrou réglementaire européen sautera — un horizon désormais fixé autour de l’automne 2026 ou du début 2027.

Cet article s’appuie sur les informations disponibles à fin juin 2026. La situation réglementaire évoluant rapidement pays par pays, certaines informations sont susceptibles de changer dans les prochaines semaines.