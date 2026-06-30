Cybercab sans volant ni pédales : Tesla lance les premiers essais sur route ouverte à Austin

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

C’est le genre d’annonce qu’on attendait depuis le « We, Robot » d’octobre 2024. Tesla vient de confirmer que les premiers essais d’ingénierie du Cybercab de série ont débuté sur les routes ouvertes d’Austin, au Texas — et cette fois, le véhicule roule exactement comme promis : sans volant ni pédales. Elon Musk a lui-même partagé une vidéo du véhicule circulant dans les rues de la ville, déclenchant immédiatement une vague de réactions sur les réseaux.

Ce qui change par rapport aux prototypes précédents

Jusqu’ici, les Cybercab aperçus sur la voie publique à Austin conservaient encore un volant et des pédales temporaires, conformément aux exigences réglementaires américaines pour les véhicules d’essai. C’était le cas en décembre 2025, lorsque plusieurs Cybercab avaient été repérés circulant avec un conducteur humain aux commandes, suscitant même les moqueries de Dan O’Dowd, fondateur du Dawn Project et critique virulent de Tesla.

Cette fois, c’est différent. Selon les informations disponibles, un moniteur de sécurité reste présent à bord pendant cette phase de test, mais il n’y a aucun dispositif de conduite manuelle dans le véhicule. Le Department of Transportation du Texas aurait officiellement validé cette configuration sans commandes, ce qui constitue une étape réglementaire majeure : contrairement aux Model Y du service robotaxi actuel, qui sont des véhicules de série modifiés, le Cybercab a été conçu dès l’origine sans volant ni pédales.

Une chronologie qui s’accélère

Pour resituer le calendrier : le Cybercab a été dévoilé en concept le 10 octobre 2024. Le premier exemplaire de série serait sorti de la Giga Texas le 17 février 2026, avec un objectif de montée en cadence en avril. Entre-temps, Tesla a élargi son service robotaxi sur Model Y à Austin : lancement des trajets non supervisés le 22 janvier 2026, extension à l’ensemble de la métropole — banlieues et corridor I-35 compris — début juin, puis ouverture au public le 22 juin.

Le déploiement du Cybercab vient donc se greffer sur une infrastructure robotaxi déjà opérationnelle, et non sur un service qui démarre de zéro.

Combien de véhicules sont testés

D’après les éléments recueillis, Tesla aurait engagé une trentaine de véhicules (autour de 34 unités) dans cette phase de validation en centre-ville d’Austin. Il s’agit explicitement de tests d’ingénierie : l’objectif est de valider le matériel de série dans des conditions réelles avant tout déploiement commercial, pas encore d’accueillir des passagers payants.

Ce que confirme le guide pour les premiers secours

Un détail technique intéressant a émergé via le document destiné aux pompiers et policiers du Texas, dans lequel Tesla précise la nature du véhicule. Le document distingue clairement deux versions : un Cybercab équipé de volant et de pédales, qui reste un véhicule d’essai fonctionnant en niveau d’autonomie SAE 2, et la version de série, dépourvue de ces commandes et opérant en niveau SAE 4 — c’est-à-dire capable d’assurer l’intégralité de la tâche de conduite sans intervention humaine.

Ce même guide précise le domaine de fonctionnement prévu pour le Cybercab : autoroutes, routes rurales, rues en ville, mais aussi zones privées comme les parkings, stations de recharge ou stations de lavage. Le véhicule serait également conçu pour gérer les zones de prise en charge et de dépose, de jour comme de nuit, ainsi que la pluie légère à modérée, le brouillard et la neige. En cas de conditions extrêmes, le Cybercab cesserait d’accepter de nouvelles courses et s’arrêterait au point sûr le plus proche.

Le mur réglementaire qui subsiste

Tout n’est pas encore réglé pour autant. Les normes fédérales américaines (FMVSS) imposent en principe la présence de commandes manuelles et de rétroviseurs sur les véhicules circulant sur route publique. La NHTSA a proposé des amendements aux standards 102 et 135 pour exempter les véhicules entièrement autonomes de cette obligation, mais aucune règle finale n’a encore été adoptée à ce stade. Le Texas a choisi d’autoriser ces essais sur son territoire ; la plupart des autres États restent pour l’instant plus prudents.

Côté logiciel, la prudence reste également de mise. La flotte robotaxi actuelle sur Model Y, qui fonctionne sous FSD supervisé, afficherait un taux d’incidents nettement supérieur à la moyenne humaine, avec une disponibilité opérationnelle encore limitée selon certaines analyses indépendantes. Cette flotte n’est pas celle du Cybercab, mais elle repose sur la même base logicielle FSD — un point que les sceptiques ne manquent pas de souligner.

Pourquoi cette annonce compte

Au-delà de l’effet d’annonce, ce test marque un changement de nature : on passe d’un prototype montré sur un plateau de tournage (le fameux lot de la Warner Bros. lors du « We, Robot ») à un véhicule de production circulant dans la circulation réelle d’une grande ville américaine. La finition extérieure — couleur dorée caractéristique, vitres sans encadrement dans la veine des dernières évolutions Model 3/Model Y — confirme qu’il s’agit bien d’un exemplaire proche de la version commerciale, et non d’une simple maquette roulante.

L’intérieur, dont plusieurs images ont déjà circulé, abandonne totalement la logique du poste de conduite traditionnel : un écran central unique, pensé pour le passager, sans aucun cluster d’instrumentation face à un siège conducteur — puisqu’il n’y a, par définition, plus de conducteur.

Et maintenant ?

Tesla parle explicitement de « tests d’ingénierie », ce qui signifie que ces Cybercab collectent des données en conditions réelles avant tout élargissement commercial. La question n’est plus de savoir si l’autonomie complète arrivera, mais à quel rythme elle pourra s’étendre — d’abord à Austin, puis potentiellement vers d’autres marchés où la régulation locale le permettra.

Pour l’instant, l’essentiel à retenir : le véhicule existe, il roule sans volant ni pédales sur route ouverte, et le cadre réglementaire fédéral commence tout juste à rattraper la technologie.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des nouvelles informations sur le déploiement du Cybercab à Austin.