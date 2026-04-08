Tesla FSD v14 vs Mercedes Drive Pilot : Le match de la conduite autonome

C’est le duel qui divise les experts depuis janvier 2026. D’un côté, Mercedes-Benz, premier constructeur à avoir homologué un système de « Niveau 3 » (Drive Pilot) en Europe. De l’autre, Tesla, qui arrive avec son FSD Supervisé (v14). Sur le papier, Mercedes semble en tête puisque le conducteur peut légalement lâcher le volant et regarder un film. Mais dans la pratique, la réalité est bien différente.

Mercedes Drive Pilot : La liberté… dans un bocal

Le système de Mercedes est une prouesse de certification, mais ses contraintes d’utilisation sont drastiques. Pour activer le Drive Pilot, vous devez être sur une autoroute allemande (ou certaines sections françaises balisées), par beau temps, de jour, et surtout, circuler à moins de 60 km/h dans un trafic dense. C’est un « Pilote de Bouchon » ultra-perfectionné. Mercedes utilise pour cela une débauche de capteurs : Lidars, radars, et caméras haute définition, le tout pour un prix avoisinant les 7 500 €.

Tesla FSD v14 : L’ubiquité contre la certification

À l’inverse, le FSD de Tesla (basé sur la Vision Pure) est classé en « Niveau 2 supervisé ». Vous devez garder les mains proches du volant et les yeux sur la route. Cependant, sa force réside dans son champ d’action : il fonctionne partout. Que vous soyez sur une route de campagne en Normandie, dans les ronds-points complexes de l’Étoile à Paris ou sur l’autoroute A7, le FSD v14 gère la trajectoire de A à Z.

Là où Mercedes a cartographié chaque centimètre de route pour rassurer le régulateur, Tesla utilise son réseau neuronal pour « comprendre » la route en temps réel, comme un humain. En 2026, le choix est clair : préférez-vous ne rien faire pendant 10 minutes de bouchon (Mercedes), ou être assisté sur 100 % de votre trajet quotidien (Tesla) ? Pour la majorité des utilisateurs de Tesla Mag, la réponse semble pencher vers l’ubiquité du système d’Elon Musk.

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