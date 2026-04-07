Hardware 3, 4 ou AI5 : Votre Tesla est-elle (vraiment) prête pour le FSD v14 en Europe ?

Le compte à rebours est lancé. À l’approche du 10 avril, date butoir pour l’homologation de la conduite autonome en Europe, une question brûle les lèvres des propriétaires de Tesla : mon matériel pourra-t-il encaisser la puissance du FSD v14 ? Avec le déploiement de la mise à jour 2026.8.6 ce matin, Tesla vient de donner des indices cruciaux. Spoiler : tous les ordinateurs de bord ne seront pas logés à la même enseigne.
Le Hardware 3 (HW3) : La fin d’un cycle ?
Lancé en 2019, le Hardware 3 a été le moteur de la révolution FSD. Mais en 2026, il commence à montrer ses limites face aux réseaux neuronaux de type « End-to-End ».
- Le constat : La mise à jour 2026.8.6 confirme que le HW3 reçoit une version « optimisée » (allégée) du logiciel. Si vous avez des caméras de 1,2 MP, votre Tesla devra faire preuve de plus de calcul pour interpréter les images.
- Risque d’obsolescence : Elon Musk l’a admis à demi-mot : pour atteindre une sécurité 10 fois supérieure à l’humain, le HW3 pourrait nécessiter une mise à niveau matérielle gratuite pour ceux ayant payé le pack FSD complet.
Le Hardware 4 (AI4) : Le « Sweet Spot » actuel
Si vous possédez une Model 3 Highland ou une Model Y produite après mi-2023, vous êtes équipé du Hardware 4 (rebaptisé AI4).
- L’avantage : Avec des caméras de 5 MP et une puissance de calcul 3 à 5 fois supérieure au HW3, l’AI4 est la cible prioritaire du FSD v14 en Europe.
- Shadow Mode : C’est sur ce hardware que Tesla fait tourner actuellement les tests de validation les plus poussés pour la RDW. La fluidité des trajectoires sur les ronds-points français sera nettement supérieure sur AI4 par rapport au HW3.
AI5 (HW5) : Le futur déjà présent dans le code
L’AI5 est la véritable bête de course que Tesla commence à intégrer dans ses modèles haut de gamme (S/X) et le nouveau Cybercab.
- Puissance brute : On parle d’un processeur 10 fois plus puissant que l’AI4.
- Pourquoi c’est vital : La v14 du FSD a été conçue pour l’inférence en temps réel à ultra-haute résolution. L’AI5 est le seul capable de gérer simultanément la conduite, la communication V2G et l’assistant vocal Grok « Leo » sans aucune latence.
Comment vérifier votre version ce matin ?
Inutile de démonter votre tableau de bord. Avec la mise à jour 2026.8.6, Tesla a clarifié les menus :
- Allez dans Contrôles > Logiciel.
- Appuyez sur Informations supplémentaires sur le véhicule.
- Regardez la ligne Ordinateur d’inférence IA :
- Ordinateur de conduite autonome 3.0 = HW3
- AI Computer 4.0 = AI4
- AI Computer 5.0 = AI5 (La crème de la crème)
💡 L’avis de Tesla Mag :
Si vous êtes en HW3, ne paniquez pas : vous aurez accès au FSD en Europe, mais attendez-vous à une expérience légèrement plus « prudente » que sur les modèles récents. La vraie star du 10 avril sera l’AI4, qui offre aujourd’hui le meilleur rapport prix/performance pour profiter de la conduite supervisée sur nos routes.
Votre Tesla affiche-t-elle « AI Computer » depuis ce matin ? Dites-le nous en commentaires, nous recensons les premiers modèles mis à jour en France !
À lire aussi sur Tesla Mag :
- [Dossier Spécial] Tout savoir sur la Tesla Model Y « Juniper » 2026 : Design, autonomie record et nouvelles batteries « Cyber-Cell ».
- [Investissement] IPO SpaceX à 1 750 milliards $ : Comment acheter des actions depuis la France ?.
- [Mise à jour] Tesla 2026.8.6 : Pourquoi votre menu « Autopilot » a disparu ce matin.