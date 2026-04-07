Hardware 3, 4 ou AI5 : Votre Tesla est-elle (vraiment) prête pour le FSD v14 en Europe ?

Le compte à rebours est lancé. À l’approche du 10 avril, date butoir pour l’homologation de la conduite autonome en Europe, une question brûle les lèvres des propriétaires de Tesla : mon matériel pourra-t-il encaisser la puissance du FSD v14 ? Avec le déploiement de la mise à jour 2026.8.6 ce matin, Tesla vient de donner des indices cruciaux. Spoiler : tous les ordinateurs de bord ne seront pas logés à la même enseigne.

Le Hardware 3 (HW3) : La fin d’un cycle ?

Lancé en 2019, le Hardware 3 a été le moteur de la révolution FSD. Mais en 2026, il commence à montrer ses limites face aux réseaux neuronaux de type « End-to-End ».

Le constat : La mise à jour 2026.8.6 confirme que le HW3 reçoit une version « optimisée » (allégée) du logiciel. Si vous avez des caméras de 1,2 MP , votre Tesla devra faire preuve de plus de calcul pour interpréter les images.

La mise à jour 2026.8.6 confirme que le HW3 reçoit une version « optimisée » (allégée) du logiciel. Si vous avez des caméras de , votre Tesla devra faire preuve de plus de calcul pour interpréter les images. Risque d’obsolescence : Elon Musk l’a admis à demi-mot : pour atteindre une sécurité 10 fois supérieure à l’humain, le HW3 pourrait nécessiter une mise à niveau matérielle gratuite pour ceux ayant payé le pack FSD complet.

Le Hardware 4 (AI4) : Le « Sweet Spot » actuel

Si vous possédez une Model 3 Highland ou une Model Y produite après mi-2023, vous êtes équipé du Hardware 4 (rebaptisé AI4).

L’avantage : Avec des caméras de 5 MP et une puissance de calcul 3 à 5 fois supérieure au HW3, l’AI4 est la cible prioritaire du FSD v14 en Europe.

Avec des caméras de et une puissance de calcul 3 à 5 fois supérieure au HW3, l’AI4 est la cible prioritaire du FSD v14 en Europe. Shadow Mode : C’est sur ce hardware que Tesla fait tourner actuellement les tests de validation les plus poussés pour la RDW. La fluidité des trajectoires sur les ronds-points français sera nettement supérieure sur AI4 par rapport au HW3.

AI5 (HW5) : Le futur déjà présent dans le code

L’AI5 est la véritable bête de course que Tesla commence à intégrer dans ses modèles haut de gamme (S/X) et le nouveau Cybercab.

Puissance brute : On parle d’un processeur 10 fois plus puissant que l’AI4.

On parle d’un processeur que l’AI4. Pourquoi c’est vital : La v14 du FSD a été conçue pour l’inférence en temps réel à ultra-haute résolution. L’AI5 est le seul capable de gérer simultanément la conduite, la communication V2G et l’assistant vocal Grok « Leo » sans aucune latence.

Inutile de démonter votre tableau de bord. Avec la mise à jour 2026.8.6, Tesla a clarifié les menus :

Allez dans Contrôles > Logiciel. Appuyez sur Informations supplémentaires sur le véhicule. Regardez la ligne Ordinateur d’inférence IA : Ordinateur de conduite autonome 3.0 = HW3

AI Computer 4.0 = AI4

AI Computer 5.0 = AI5 (La crème de la crème)

💡 L’avis de Tesla Mag :

Si vous êtes en HW3, ne paniquez pas : vous aurez accès au FSD en Europe, mais attendez-vous à une expérience légèrement plus « prudente » que sur les modèles récents. La vraie star du 10 avril sera l’AI4, qui offre aujourd’hui le meilleur rapport prix/performance pour profiter de la conduite supervisée sur nos routes.

Votre Tesla affiche-t-elle « AI Computer » depuis ce matin ? Dites-le nous en commentaires, nous recensons les premiers modèles mis à jour en France !

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