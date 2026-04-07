Hardware 3, 4 ou AI5 : Votre Tesla est-elle (vraiment) prête pour le FSD v14 en Europe ?

ParTeslam
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Le compte à rebours est lancé. À l’approche du 10 avril, date butoir pour l’homologation de la conduite autonome en Europe, une question brûle les lèvres des propriétaires de Tesla : mon matériel pourra-t-il encaisser la puissance du FSD v14 ? Avec le déploiement de la mise à jour 2026.8.6 ce matin, Tesla vient de donner des indices cruciaux. Spoiler : tous les ordinateurs de bord ne seront pas logés à la même enseigne.

Le Hardware 3 (HW3) : La fin d’un cycle ?

Lancé en 2019, le Hardware 3 a été le moteur de la révolution FSD. Mais en 2026, il commence à montrer ses limites face aux réseaux neuronaux de type « End-to-End ».

  • Le constat : La mise à jour 2026.8.6 confirme que le HW3 reçoit une version « optimisée » (allégée) du logiciel. Si vous avez des caméras de 1,2 MP, votre Tesla devra faire preuve de plus de calcul pour interpréter les images.
  • Risque d’obsolescence : Elon Musk l’a admis à demi-mot : pour atteindre une sécurité 10 fois supérieure à l’humain, le HW3 pourrait nécessiter une mise à niveau matérielle gratuite pour ceux ayant payé le pack FSD complet.

Le Hardware 4 (AI4) : Le « Sweet Spot » actuel

Si vous possédez une Model 3 Highland ou une Model Y produite après mi-2023, vous êtes équipé du Hardware 4 (rebaptisé AI4).

  • L’avantage : Avec des caméras de 5 MP et une puissance de calcul 3 à 5 fois supérieure au HW3, l’AI4 est la cible prioritaire du FSD v14 en Europe.
  • Shadow Mode : C’est sur ce hardware que Tesla fait tourner actuellement les tests de validation les plus poussés pour la RDW. La fluidité des trajectoires sur les ronds-points français sera nettement supérieure sur AI4 par rapport au HW3.
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AI5 (HW5) : Le futur déjà présent dans le code

L’AI5 est la véritable bête de course que Tesla commence à intégrer dans ses modèles haut de gamme (S/X) et le nouveau Cybercab.

  • Puissance brute : On parle d’un processeur 10 fois plus puissant que l’AI4.
  • Pourquoi c’est vital : La v14 du FSD a été conçue pour l’inférence en temps réel à ultra-haute résolution. L’AI5 est le seul capable de gérer simultanément la conduite, la communication V2G et l’assistant vocal Grok « Leo » sans aucune latence.

Comment vérifier votre version ce matin ?

Inutile de démonter votre tableau de bord. Avec la mise à jour 2026.8.6, Tesla a clarifié les menus :

  1. Allez dans Contrôles > Logiciel.
  2. Appuyez sur Informations supplémentaires sur le véhicule.
  3. Regardez la ligne Ordinateur d’inférence IA :
    • Ordinateur de conduite autonome 3.0 = HW3
    • AI Computer 4.0 = AI4
    • AI Computer 5.0 = AI5 (La crème de la crème)

💡 L’avis de Tesla Mag :

Si vous êtes en HW3, ne paniquez pas : vous aurez accès au FSD en Europe, mais attendez-vous à une expérience légèrement plus « prudente » que sur les modèles récents. La vraie star du 10 avril sera l’AI4, qui offre aujourd’hui le meilleur rapport prix/performance pour profiter de la conduite supervisée sur nos routes.

Votre Tesla affiche-t-elle « AI Computer » depuis ce matin ? Dites-le nous en commentaires, nous recensons les premiers modèles mis à jour en France !

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Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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