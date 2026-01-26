Tesla HW4.5 : Une transition surprise repérée sur les Model Y de Fremont

Alors que les regards de la communauté Tesla étaient tournés vers l’horizon 2027 pour l’arrivée de la puce AI5 (anciennement Hardware 5), une mise à jour intermédiaire vient de faire son apparition « dans la nature ». Plusieurs Tesla Model Y fraîchement sortis de l’usine de Fremont ont été livrés avec un nouvel ordinateur de bord étiqueté « AP4.5 ».

Cette découverte confirme les soupçons des « hackers » de données comme @greentheonly, qui avait déjà repéré des indices d’une architecture révisée dans le code source de la marque.

Ce que nous savons sur le HW4.5

Le passage du HW3 au HW4 avait marqué une rupture nette (nouvelles caméras, connectique différente). Le HW4.5 semble être une évolution plus subtile, mais potentiellement cruciale pour la puissance de calcul brute.

1. Une nomenclature confirmée par le catalogue des pièces

Le terme « AP4.5 » n’est pas seulement une rumeur. Il correspond au numéro de pièce 2261336-S2-A récemment apparu dans le catalogue électronique des pièces (EPC) de Tesla sous la désignation : « CAR COMPUTER – HARDWARE 4.5 ». Bien que certains rapports indiquent que Tesla a depuis renommé la pièce « AP4.0 » dans son interface publique pour éviter la confusion, les étiquettes physiques sur les unités livrées ne mentent pas.

2. L’hypothèse des 3 SoC (System-on-Chip)

L’élément le plus intrigant est le changement d’architecture interne. Historiquement, les ordinateurs FSD de Tesla (HW3 et HW4) reposent sur une conception à 2 puces (SoC) travaillant en parallèle pour assurer une redondance de sécurité.

La rumeur : Le HW4.5 pourrait intégrer un troisième processeur .

Le HW4.5 pourrait intégrer un . L’objectif : Ce surplus de silicium permettrait de faire tourner des modèles de réseaux neuronaux plus lourds (comme FSD v13 ou v14) sans attendre la puce AI5. Cela pourrait aussi introduire une « majorité de vote » : si deux puces sont d’accord et qu’une troisième diverge, le système peut prendre une décision plus fiable.

Pourquoi maintenant ? Le pont vers l’AI5

Elon Musk a récemment précisé que la puce AI5 ne serait pas disponible en volume avant la mi-2027. Ce retard crée un vide technologique, car les réseaux neuronaux de Tesla gourmands en paramètres commencent à saturer les capacités du HW4 actuel.

Comparaison des générations de matériel

Génération Lancement Caractéristique clé Statut HW3 (AI3) 2019 Première puce conçue par Tesla En fin de cycle (optimisation logicielle) HW4 (AI4) 2023 Caméras 5MP, calcul 3x à 5x supérieur Standard actuel HW4.5 2026 Architecture 3-SoC probable Déploiement en cours (Fremont) AI5 (HW5) ~2027 Puissance 50x supérieure au HW4 En développement

Qu’est-ce que cela change pour les acheteurs ?

Si vous prenez livraison d’un Model Y produit à Fremont en ce début d’année 2026, vous pourriez être parmi les premiers bénéficiaires de cette version « boostée ».

Pas de rétrofit : Comme pour le passage de HW3 à HW4, il est extrêmement improbable qu’un passage de HW4 à HW4.5 soit proposé aux anciens propriétaires, les besoins en refroidissement et en alimentation étant souvent modifiés.

Comme pour le passage de HW3 à HW4, il est extrêmement improbable qu’un passage de HW4 à HW4.5 soit proposé aux anciens propriétaires, les besoins en refroidissement et en alimentation étant souvent modifiés. Pérennité : Le HW4.5 semble être la réponse de Tesla pour garantir que les véhicules produits en 2026 restent capables de faire tourner les versions les plus avancées du FSD « Unsupervised » (sans supervision) en attendant la rupture technologique de l’AI5.