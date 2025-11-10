Tesla introduit l’adaptateur V2L pour le modèle Y en Chine : Un pas de plus vers la polyvalence des véhicules électriques

Tesla continue de repousser les limites de l’innovation avec l’annonce récente de l’adaptateur externe AC pour la fonctionnalité Vehicle-to-Load (V2L) sur le Model Y L en Chine. Cette nouvelle avancée technologique s’aligne parfaitement avec la vision de Tesla de transformer ses voitures électriques en appareils multifonctionnels capables de répondre à une multitude de besoins des utilisateurs.

Qu’est-ce que la fonctionnalité V2L ?

La fonctionnalité Vehicle-to-Load (V2L) permet aux véhicules électriques de servir comme source d’alimentation externe pour différents appareils électriques. En d’autres termes, cela transforme votre Tesla en une source d’énergie mobile, offrant des possibilités d’utilisation élargies, notamment lors de voyages ou d’activités en plein air.

Tesla has released an official video showcasing the AC external adapter for the Model Y L’s Vehicle-to-Load (V2L) feature https://t.co/By9WpeAnZv pic.twitter.com/Yl2sE3vWnS — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 10, 2025

Caractéristiques techniques de l’adaptateur V2L

Proposé à un prix compétitif de ¥59 (environ 84 dollars), cet adaptateur présente des spécifications impressionnantes qui le rendent adapté à une utilisation dans diverses conditions. Il supporte un courant de 10A sous 220V et est classé IP44, ce qui signifie qu’il est résistant aux projections d’eau et à l’intrusion de corps solides supérieurs à 1 mm. Sa capacité à fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +50°C garantit sa fiabilité même dans les conditions climatiques les plus rigoureuses.

Conditions d’utilisation importantes

Cependant, pour pouvoir utiliser cet adaptateur, quelques conditions doivent être remplies. Il est nécessaire que votre véhicule soit à jour avec la version du logiciel 2025.32.300 ou ultérieure. De plus, un état de charge (SoC) de 10 % ou plus est requis pour activer la fonctionnalité V2L. Il est donc conseillé aux propriétaires de voiture de s’assurer que leur voiture dispose de la mise à jour nécessaire pour profiter pleinement de cette nouvelle fonctionnalité.

Impact sur le marché chinois

L’introduction de cet adaptateur V2L sur le marché chinois témoigne de l’engagement de Tesla à améliorer la flexibilité et l’utilité de ses véhicules électriques. La Chine, qui représente un marché conséquent pour Tesla, pourrait voir une augmentation de l’attrait pour le Model Y grâce à cette fonctionnalité additionnelle. Les consommateurs recherchant des solutions écoénergétiques et modulables pourraient être fortement intéressés par cette capacité de charge externe qui ajoute une valeur utilitaire non négligeable à leurs véhicules.

Conclusion : Vers une ère de mobilité élargie

En somme, l’adaptateur V2L représente une évolution significative dans l’écosystème de Tesla, renforçant les fonctionnalités intégrées de ses véhicules électriques. Ce développement illustre parfaitement comment l’innovation technologique peut accomplir des avancées substantielles dans le domaine automobile, offrant des usages jusque-là limités aux véhicules traditionnels. Avec cette nouvelle offre, Tesla ne se contente pas de proposer une voiture, mais un compagnon de voyage polyvalent qui répond aux besoins contemporains des utilisateurs en Chine et potentiellement ailleurs dans le monde.