Tesla: La communauté Taiwan met le feu dans une vidéo exclusive!

- Publicité -

Nous scrutons la planète Tesla pour vous. Et nous n’avons pas fini de le faire. Pour vous rendre compte de ce que sont capables de produire les propriétaires de Tesla à travers le monde, nous avons décidé de mettre la lumière sur le Club Tesla de Taiwan. Pourquoi? Car c’est probablement la région du monde où nous n’attendons pas de voir ce type de cérémonies.

Les Owners Clubs de plus en plus actifs

La vidéo que nous vous proposons ce jour est diffusée en accord direct avec Michael Hsu, fondateur du Club Tesla de Taiwan. Nous lui avons demandé quelques mots sur l’origine de cet événement, voici ses mots:

Mickael Hsu

“C’était la séquence d’ouverture du spectacle de feu de l’anniversaire de notre club de propriétaires. Nous avons accueilli 280 personnes et près de 100 voitures. Notre événement a commencé par un pique-nique dans l’après-midi avec des jeux et des châteaux gonflables ainsi que des karts et des chasses au trésor. Après le spectacle de feu, notre événement s’est déplacé à l’intérieur pour le dîner, qui comprenait un spectacle de magie et des tirages au sort. Les prix les plus importants étaient un kart électrique et un ensemble PS5.”

Tous les propriétaires de Tesla qui étaient de passage en Taiwan avait le droit d’assister à cet événement qui doit raisonner comme une messe noire pour Daimler and consorts.

Cette vidéo est exceptionnelle à plus d’un titre:

Le Président du club parcours la place sur un Hoverboard muni du Lance-flamme vendu par Elon Musk pour financer “The Boring Company“.

La cérémonie célèbre l’anniversaire d’un club qui a uniquement 3/4 ans avec plus de 100 voitures sur un territoire de 36 008 km 2 .

. Il y a visiblement une grande majorité de Tesla Model X et Tesla Model S.

Il a été choisi d’allumer un feu avec le lance flamme d’Elon Musk.

La vidéo a été visualisée plus de 15000 fois à l’heure où nous écrivons ces lignes.

N’hésitez pas à réagir en commentaires sur cette vidéo. Pour avoir vu la communauté Tesla se construire à Travers le monde, je peux vous assurer que le Club de propriétaires de la Silicon Valley n’a pas encore fait mieux en termes de mise en scène 😉