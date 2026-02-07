Tesla lance officiellement les commandes des Model 3 et Model Y au Maroc

C’est officiel : l’ère de l’électrique passe à la vitesse supérieure dans le Royaume. Après une attente prolongée des passionnés de technologie et de mobilité durable, Tesla ouvre enfin les commandes pour ses Model 3 et Model Y au Maroc.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette arrivée stratégique, les versions disponibles et le calendrier des premières livraisons.

⚡ Model 3 : La Berline High-Tech de Shanghai

La Model 3, récemment restylée (projet « Highland »), arrive directement de la Giga Shanghai. Reconnue pour son aérodynamisme de pointe et son intérieur minimaliste ultra-silencieux, elle se décline en deux versions majeures pour le marché marocain :

  • Model 3 Propulsion (RWD) : L’équilibre parfait entre prix et performance, idéale pour les trajets urbains et suburbains.
  • Model 3 Grande Autonomie Propulsion (Premium Long Range RWD) : La championne de l’efficience, maximisant la distance parcourue avec une seule charge.

🚙 Model Y : Le SUV Familial « Made in Germany »

Le véhicule le plus vendu au monde en 2023 débarque au Maroc avec une provenance européenne. Les Model Y destinés au marché national sont produits à la Giga Berlin, l’usine la plus moderne de la marque.

Deux configurations sont proposées au lancement :

  • Model Y Propulsion (RWD) : Un volume de chargement impressionnant et une agilité surprenante.
  • Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale (Premium Long Range AWD) : Équipée de deux moteurs pour une adhérence optimale et des performances de haut vol, peu importe les conditions routières.
📅 Calendrier et Livraison

Le configurateur en ligne est désormais actif, permettant aux futurs propriétaires de personnaliser leur véhicule (couleurs, jantes, intérieur).

Bon à savoir : Les premières livraisons sur le sol marocain sont attendues dès le mois de juillet.

L’arrivée officielle de ces modèles devrait s’accompagner d’une expansion du réseau de Superchargeurs à travers le pays, facilitant ainsi les trajets longue distance entre Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.

En résumé : l’offre Tesla au Maroc

ModèleVersionOrigine de Production
Model 3RWD & Long Range RWDGiga Shanghai 🇨🇳
Model YRWD & Long Range AWDGiga Berlin 🇩🇪
