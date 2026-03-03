Tesla Model 3 à 33 090 € : la promotion qui fracture le marché électrique en mars 2026

La Tesla Model 3 n’a jamais été aussi accessible. Avec une remise directe de 3 500 € valable jusqu’au 31 mars 2026, la berline électrique américaine descend à 33 090 € — soit au niveau de prix de certaines compactes thermiques haut de gamme. Une offre qui redessine la hiérarchie du marché électrique en France.

Pourquoi Tesla casse-t-il les prix de la Model 3 ?

Après une année 2025 difficile marquée par un recul de 47 % des ventes en France, Tesla adopte une stratégie offensive. Privée du bonus écologique en raison de sa fabrication en Chine, la Model 3 souffrait d’un désavantage tarifaire structurel face à des rivales européennes éligibles aux aides d’État.

La réponse de Tesla est directe : une réduction de 3 500 € applicable à toute commande livrée avant fin mars 2026, sur toutes les versions de la gamme. À cela s’ajoute une prime CEE de 400 €, portant le prix plancher à 33 090 € pour la version Propulsion.

À ce tarif, la Model 3 Standard s’affiche au niveau d’une Renault 5 très équipée ou d’une Mégane E-Tech — mais avec un gabarit, une autonomie et une technologie sans commune mesure.

Ce que vous obtenez à ce prix

La Tesla Model 3 Propulsion 2026 embarque :

534 km d’autonomie WLTP , parmi les meilleurs de sa catégorie

, parmi les meilleurs de sa catégorie Écran tactile central de 15,4 pouces

Autopilot de série avec aide au freinage d’urgence

Recharge rapide jusqu’à 175 kW sur Superchargeur (270 km en 15 minutes)

sur Superchargeur (270 km en 15 minutes) 0 à 100 km/h en 6,2 secondes

Accès au réseau de plus de 3 000 Superchargeurs en France

La version Standard simplifie quelques équipements de confort (sellerie tissu, écran arrière absent, 7 haut-parleurs au lieu de 9), mais conserve l’essentiel : sécurité active, connectivité et performances électriques intactes.

Comparatif : la Model 3 face à ses concurrentes

Modèle Prix après aides Autonomie WLTP Tesla Model 3 Propulsion 33 090 € 534 km Renault Mégane E-Tech ~35 880 € 468 km BYD Seal ~41 990 € 570 km Mercedes CLA 200 EQ ~48 050 € 542 km

La Model 3 domine sur le rapport prix/autonomie. La BYD Seal reste compétitive sur le segment Grande Autonomie, mais son ticket d’entrée est près de 9 000 € plus élevé après remise.

Conditions et limites de la promotion

⚠️ La remise de 3 500 € est réservée à l’achat d’un véhicule neuf avec livraison avant le 31 mars 2026. Les contrats de location longue durée (LLD) et les LOA sont exclus de cette opération.

Verdict

À 33 090 €, la Tesla Model 3 représente l’une des offres les plus rationnelles du marché électrique français en ce début d’année. Les acheteurs hésitants ont jusqu’au 31 mars pour en profiter. Tesla pourrait prolonger la promotion, mais rien n’est garanti.