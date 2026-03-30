Recharge publique Tesla en France (2026) : Multipass, Ionity, Chargemap et comparatif des coûts

Vous roulez en Tesla et vous sortez du réseau Superchargeur. Comment vous rechargez-vous sur les bornes publiques ? Avec quoi payer ? À quel prix ? Et surtout, la fameuse promesse du badge universel — le Tesla Multipass — tient-elle vraiment ses engagements ?

Ce hub regroupe l’intégralité de nos ressources sur la recharge publique en France : fonctionnement des réseaux, décryptage des solutions d’accès, comparaison des coûts par opérateur et recommandations concrètes selon votre profil d’utilisation.

Ce que vous devez savoir avant de recharger hors Superchargeur

La recharge publique en France repose sur un écosystème fragmenté : plusieurs dizaines d’opérateurs, des modèles tarifaires hétérogènes (au kWh, à la minute, à l’acte), et des modes d’accès variés — badge RFID, application mobile, QR code, carte bancaire. Avant 2025, un conducteur Tesla qui voulait accéder à l’ensemble du réseau devait idéalement combiner plusieurs cartes et applications.

La situation évolue rapidement. Le Tesla Multipass, lancé en France en novembre 2025, et l’omniprésence de solutions multi-réseaux comme le Chargemap Pass changent la donne. Mais les limites restent réelles.

Voici ce qu’il faut comprendre en premier :

Toutes les Tesla récentes sont équipées d’un connecteur CCS (Combo 2) en Europe, compatible avec l’ensemble du réseau public rapide (DC). Les bornes AC (courant alternatif), que l’on trouve sur voirie, dans les parkings de supermarché ou en entreprise, sont accessibles via le connecteur Type 2 intégré.

Le Tesla Multipass : badge universel ou promesse inachevée ?

Qu’est-ce que le Multipass ?

Lancé officiellement en France le 5 novembre 2025, le Tesla Multipass transforme la carte-clé NFC fournie avec chaque Tesla en badge de recharge multi-réseaux. L’idée est simple et séduisante : une seule carte pour accéder à l’ensemble du réseau public européen, avec facturation centralisée via votre compte Tesla.

Pour l’activer, il suffit d’ouvrir l’application Tesla, de vous rendre dans la section « Gérer les paiements » ou dans « Messages » si vous avez reçu la notification, puis de scanner votre carte-clé avec le lecteur NFC de votre smartphone. En quelques secondes, votre carte-clé devient également un badge de recharge.

Une fois activé, les bornes compatibles apparaissent directement dans le GPS du véhicule — à condition d’avoir activé l’option « Afficher les chargeurs tiers » dans les paramètres de navigation. Le paiement est automatiquement prélevé sur le moyen de paiement enregistré dans l’application Tesla.

Les points forts réels

Le principal avantage du Multipass, c’est l’absence de commission Tesla. Contrairement au Chargemap Pass, qui applique des frais de service sur chaque session, Tesla ne prélève rien au-delà du tarif opérateur. Les tests terrain effectués en novembre 2025 sur 17 réseaux différents ont confirmé que les montants facturés étaient strictement identiques ou extrêmement proches des tarifs affichés directement sur les bornes.

Deuxième avantage : la centralisation totale. Vos sessions Superchargeur et vos recharges sur bornes tierces apparaissent dans le même historique, dans la même application, avec le même moyen de paiement. Pour les conducteurs qui font leur comptabilité ou leurs notes de frais, c’est une vraie simplification.

Troisième point positif : vos éventuels crédits de recharge Tesla (offerts lors de l’achat d’un véhicule ou dans le cadre d’une promotion) peuvent être utilisés sur les bornes tierces compatibles.

Les limites actuelles

Le Multipass n’est pas encore un « pass partout ». En novembre 2025, seulement 6 opérateurs majeurs étaient compatibles sur les 17 testés. Des réseaux importants en France restaient absents. Tesla conditionne l’intégration d’une borne à deux critères stricts : elle doit avoir été utilisée par un véhicule Tesla au moins une fois tous les quatre jours, et afficher un taux de réussite de recharge supérieur à 90 %. Toute borne dont le taux passe sous 70 % ou qui reste inutilisée pendant plus de 14 jours peut être automatiquement retirée du réseau MultiPass.

Ce mécanisme garantit la fiabilité des bornes référencées, mais il crée une couverture incomplète. En pratique, il faut toujours avoir une solution alternative sous la main — badge Chargemap ou autre.

Les promotions spécifiques des opérateurs (réductions abonnés, tarifs heures creuses) ne s’appliquent pas via le Multipass. Vous payez le tarif de base, pas le tarif négocié.

→ Notre test complet du Multipass opérateur par opérateur est disponible ici : Tesla Multipass : le test grandeur nature

Ionity : le réseau haute puissance de référence sur autoroute

Présentation du réseau

Ionity est le réseau haute puissance (HPC) créé par un consortium de constructeurs automobiles européens et américains — BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford, Hyundai. En France, Ionity est présent sur les principales aires d’autoroute avec des bornes pouvant atteindre 350 kW de puissance, soit parmi les débits les plus élevés du marché.

Pour une Tesla Model Y Grande Autonomie, qui accepte jusqu’à 250 kW en charge DC, une session Ionity de 20 % à 80 % dure environ 20 à 25 minutes.

Tarification Ionity en France en 2026

La tarification Ionity a connu plusieurs évolutions depuis 2022. Aujourd’hui, voici la grille en vigueur :

Sans abonnement (Ionity Direct / Go) : 0,59 €/kWh sur les bornes haute puissance (jusqu’à 350 kW). C’est le tarif applicable si vous scannez simplement un QR code sur la borne ou payez par carte bancaire sans contact. C’est aussi le tarif appliqué via le Tesla Multipass.

Abonnement Ionity Motion (mensuel) : 5,99 €/mois, avec un tarif réduit au kWh. Adapté aux conducteurs qui rechargent occasionnellement sur Ionity.

Abonnement Ionity Power (mensuel) : 11,99 €/mois, avec le tarif le plus bas au kWh — une réduction supérieure à 20 centimes par rapport au tarif sans abonnement, selon les données officielles Ionity. Rentable dès deux sessions de recharge par mois.

Forfaits annuels : Ionity propose deux offres annuelles, Motion 365 et Power 365, avec des tarifs au kWh allant jusqu’à 0,33 €/kWh pour les gros rouleurs disposés à s’engager sur un an.

Via Chargemap : Chargemap propose un accès aux bornes Ionity à 7,90 €/mois (abonnement réseau Ionity dans l’application), avec une réduction pouvant atteindre 30 % par rapport au tarif sans abonnement. C’est l’option la plus souple pour ceux qui utilisent déjà le Chargemap Pass comme badge principal.

À quel prix revient une recharge Tesla sur Ionity ?

Prenons le cas d’une Model Y Grande Autonomie (77 kWh utiles, consommation réelle de 18 kWh/100 km en conditions normales) :

Charge de 20 % à 80 % (environ 46 kWh)

Sans abonnement : 46 × 0,59 € = 27,14 € pour environ 256 km d’autonomie supplémentaire

46 × 0,59 € = pour environ 256 km d’autonomie supplémentaire Avec Ionity Power : environ 18 à 20 € selon le tarif négocié, soit environ 30 % d’économie

Pour information, le même trajet de 256 km coûterait environ 33 à 38 € en carburant thermique au tarif actuel du SP95 (environ 1,75 €/l pour un véhicule à 7 l/100 km). La recharge rapide en autoroute reste donc économiquement avantageuse, même sans abonnement.

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Chargemap Pass : le badge multi-réseaux de référence

Présentation

Chargemap est la solution multi-réseaux la plus répandue en France. L’application, téléchargée par plus de 2 millions de conducteurs, référence plus de 950 000 points de charge publics en Europe répartis sur plus de 1 800 réseaux. Le Chargemap Pass est le badge physique associé, vendu à 14,90 € sans abonnement obligatoire.

La force du Chargemap Pass, c’est sa couverture : Allego, Izivia, Electra, Carrefour, Freshmile, Lidl, TotalEnergies, et des centaines d’autres réseaux locaux sont accessibles avec un seul badge. Il fonctionne dans 19 pays européens.

Le modèle tarifaire

Contrairement au Tesla Multipass, le Chargemap Pass applique des frais de service sur chaque session. Ces frais sont prélevés en plus du tarif opérateur et varient selon les réseaux. Ils servent à financer la plateforme d’itinérance, le support client et le développement de l’application.

L’abonnement Chargemap Boost permet de supprimer ces frais de service et de débloquer des fonctionnalités supplémentaires : planificateur « trajet le plus économique » et mode Copilot (affichage des meilleures bornes en temps réel directement dans le véhicule). Cet abonnement est particulièrement intéressant pour les grands rouleurs qui utilisent régulièrement des réseaux compatibles avec des promotions Chargemap Super Partner (jusqu’à 10 % de réduction supplémentaire).

Chargemap + accès Ionity : la combinaison optimale ?

Pour les conducteurs Tesla qui veulent couvrir à la fois les grands réseaux (dont Ionity) et les bornes locales avec un seul badge, la combinaison Chargemap Pass (14,90 € une fois) + abonnement Ionity via Chargemap (7,90 €/mois) est à envisager sérieusement. Elle offre une couverture réseau bien supérieure au Multipass seul, et une économie significative sur les bornes Ionity fréquentées régulièrement.

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Comparatif des coûts de recharge publique en 2026

Le tableau ci-dessous compare le coût d’une session type (20 % → 80 % pour une Model Y Grande Autonomie, soit ~46 kWh) sur les principaux réseaux et modes d’accès disponibles en France en mars 2026.

Réseau / Solution Tarif kWh Coût session (~46 kWh) Abonnement mensuel Superchargeur Tesla (sans abonnement) ~0,49 €* ~22,50 € — Superchargeur Tesla Premium (abonnement) réduit ~15–18 € 12,99 €/mois Ionity sans abonnement 0,59 € ~27,14 € — Ionity Power (mensuel) ~0,39 € ~17,94 € 11,99 €/mois Ionity via Chargemap réduit ~19–22 € 7,90 €/mois Tesla Multipass sur Ionity 0,59 € ~27,14 € — Chargemap Pass (réseau standard) variable variable + frais — Chargemap Boost (sans frais de service) variable variable ~5 €/mois**

*Les tarifs Superchargeur varient selon les stations et les heures (tarification dynamique 2026). En heures creuses (après 20h), le kWh peut descendre à 0,39–0,42 €.

**Le tarif de l’abonnement Chargemap Boost est susceptible d’évoluer ; se référer à l’application Chargemap pour le tarif en vigueur.

Ce que montrent ces chiffres

Le réseau Superchargeur reste, hors abonnement, le moins cher des réseaux haute puissance pour un conducteur Tesla — et il est de loin le plus fiable et le plus intégré à l’expérience de conduite. La navigation planifie automatiquement les arrêts, la batterie est préconditionée, la session démarre automatiquement dès la connexion.

Dès qu’on s’en éloigne, les coûts augmentent. Sur Ionity sans abonnement, on atteint 0,59 €/kWh, soit environ 20 % de plus que sur un Superchargeur en tarification standard. L’abonnement Ionity Power (11,99 €/mois) se rentabilise dès deux sessions complètes par mois.

Le Multipass est une solution pratique et sans surcoût de plateforme, mais il ne permet pas de bénéficier des tarifs abonnés — il faut donc l’utiliser en complément, pas comme solution principale pour les réseaux où vous rechargez régulièrement.

Quels autres réseaux publics pour votre Tesla en France ?

Au-delà d’Ionity, plusieurs réseaux méritent d’être connus :

TotalEnergies / Charge Rapide : présent sur les aires d’autoroute et en milieu urbain. Tarif autour de 0,52–0,62 €/kWh selon la puissance. Accessible via l’application TotalEnergies, le Chargemap Pass ou le Tesla Multipass selon les stations.

Electra : réseau en forte croissance, implanté en milieu urbain et périurbain (parkings, centres commerciaux). Bornes jusqu’à 300 kW. Tarification à la minute ou au kWh selon les stations. Accessible via l’application Electra et le Chargemap Pass.

Allego : réseau présent sur les axes autoroutiers, avec des bornes HPC jusqu’à 350 kW. Accessible via Chargemap.

Driveco, Freshmile, PowerDot : réseaux complémentaires couvrant les zones urbaines et périurbaines. Tarification variée, souvent plus avantageuse en dessous de 0,50 €/kWh sur les bornes AC lentes.

Free2Move eSolutions (ex-IZIVIA) : filiale de Stellantis qui opère un réseau dense de bornes AC (jusqu’à 22 kW) sur voirie et en parkings.

Nos recommandations selon votre profil

Vous rechargez majoritairement à domicile et utilisez les bornes publiques de façon occasionnelle sur des longs trajets : Gardez votre compte Tesla actif (Superchargeur) et activez le Multipass. En dépannage, c’est suffisant. Ne payez pas d’abonnement.

Vous faites régulièrement de longs trajets autoroutiers (plus de 2 fois par mois) et croisez des stations Ionity : Le Chargemap Pass (14,90 €, une fois) + l’abonnement Ionity via Chargemap (7,90 €/mois) ou l’abonnement Ionity Power direct (11,99 €/mois) sont les options les plus rentables.

Vous n’avez pas de borne à domicile et rechargez principalement sur les réseaux publics : L’abonnement Tesla Premium Charging (12,99 €/mois) combiné au Chargemap Pass couvre la quasi-totalité de vos besoins. Rechargez en priorité sur Superchargeur (le moins cher) et utilisez le Chargemap Pass pour les nuits en hôtel, parkings couverts et zones non couvertes par Tesla.

Vous voyagez régulièrement en Europe : Le Chargemap Pass et l’abonnement Ionity (valable dans 23 pays européens) sont les solutions les plus pertinentes pour une couverture paneuropéenne fiable.

Questions fréquentes sur la recharge publique Tesla

Puis-je recharger ma Tesla sur n’importe quelle borne publique en France ?

Oui. Toutes les Tesla récentes sont équipées d’un connecteur CCS (Combo 2), compatible avec l’ensemble du réseau public DC rapide en Europe. Pour les bornes AC, le connecteur Type 2 intégré couvre la quasi-totalité des installations. La seule contrainte est le mode d’accès (badge, application, QR code) selon l’opérateur.

Le Tesla Multipass fonctionne-t-il sur Ionity ?

Oui, sous réserve que la station Ionity concernée soit référencée dans l’application Tesla. En novembre 2025, Ionity faisait partie des réseaux compatibles. Vous paierez le tarif Ionity sans abonnement (0,59 €/kWh), sans surcommission Tesla.

Le Chargemap Pass est-il compatible avec les Superchargeurs Tesla ?

Non. Les Superchargeurs Tesla utilisent leur propre système d’authentification, directement lié au compte et au numéro de châssis du véhicule. Aucun badge tiers ne permet d’accéder aux Superchargeurs Tesla.

Vaut-il mieux payer à la minute ou au kWh ?

La facturation au kWh est systématiquement plus juste et prévisible pour le consommateur. Elle reflète l’énergie effectivement consommée. La facturation à la minute pénalise les véhicules dont la puissance de charge acceptée est plus faible. En France, la grande majorité des réseaux HPC facturent désormais au kWh.

La recharge rapide en autoroute abîme-t-elle la batterie ?

Une utilisation ponctuelle de la charge rapide DC ne présente pas de risque significatif. En revanche, un usage très intensif et régulier (plusieurs sessions HPC par jour) peut accélérer légèrement la dégradation sur les batteries à chimie NMC (modèles Grande Autonomie et Performance). Pour un usage normal — quelques sessions autoroutières par semaine — l’impact est négligeable.

Ressources complémentaires du cluster

Ce hub est la porte d’entrée du cluster « Réseaux publics » de Tesla Mag. Retrouvez l’ensemble de nos articles détaillés :