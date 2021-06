Vous envisagez l’achat d’une Tesla Model 3 et la question du rechargement vous occupe ? Tesla Magazine vous propose un article pragmatique qui vise à vous expliquer concrètement comment gérer le point de la charge avec votre nouveau véhicule électrique.

La première chose à savoir c’est que l’essentiel des points liés au rechargement, dépendent de votre batterie. Donc pour toutes les métriques que nous partegeons nous précisons le type de véhicule utilisé pour notre simulation.

Combien coûte la recharge d’une Tesla Model 3?

9 € (au domicile) à 12 € (aux superchargers) pour le plein.

Dans cet exemple nous prenons le cas d’une Model 3 SR+ qui fait dans les 8 kw pour 100 km (50kw batterie pour 400 km environ), donc 8 * 0,18 = 1,44 € / 100 kms. Par des calculs savants, nous arrivons à affirmer que la recharge d’une Tesla Model 3 équivaut au coût d’un litre au 100km. Le vérifiez-vous?

Combien de temps faut-il pour recharger une Tesla Model 3 ?

Une Model 3 Long Range ou Performance ont une batterie de 75 kWh aussi.

Les Superchargeurs permettent de recharger à 80% en 1/2 h environ. C’est très rapide au début, ensuite la recharge ralentit progressivement, il n’est pas intéressant d’attendre le plein complet (plus d’une heure).

Il est possible de recharger partout où il y a du courant électrique. Sur une prise électrique standard (en Europe, 230V 10A) on recharge à 2 kW. Cela prend au maximum 36h ou 48h à recharger. (En fonction des batteries actuelles, mais cela risque d’augmenter rapidement à l’avenir, avec l’augmentation des capacités des batteries nouvelle génération)

Si vous avez une prise plus puissante (230V 16A, 3.5kW) c’est déjà plus rapide (21 ou 28h).

Il est également possible de mettre une borne avec jusqu’à 48A sur une Model 3 ou 72A pour une S ou X. La même borne fonctionne pour les deux modèles, c’est le chargeur de la voiture qui prend juste le courant dont il a besoin, sans dépasser ce que l’installation peut fournir.

En Europe, le réseau électrique est en courant triphasé. Si certains pays le raccordent systématiquement (D-A-CH), en France c’est une option pour les nouvelles habitations. Les entreprises sont le plus souvent raccordées en triphasé, et c’est souvent le cas pour les bornes publiques ou en centre commercial.

La Model 3 se charge en 7h maximum avec 48A ou 3x16A soit 11kW.

On arrive rarement avec une batterie complètement vide, et on recharge au quotidien à 80 ou 90%, cela use moins la batterie. Usure de la batterie à terme si elle n’est pas régulièrement maintenue en charge complète ? cf batteries des portables et des smartphones.

Combien coûte l’installation d’une borne de recharge?

Au prix initial de la borne de recharge, s’ajoutent évidemment les frais d’installation. Ces derniers changent toutefois en fonction des entreprises qui interviennent. Il existe en effet différents opérateurs capables de réaliser ces travaux d’installation.

Tout d’abord, il est possible de faire appel à des électriciens classiques. Certaines entreprises spécialisées dans des travaux électriques plus généraux effectuent désormais l’installation de points de recharge privés.

Nous avons contacté cinq sociétés spécialisées et à chaque fois, il faut ajouter celui du matériel (câblage, prises) et celui de la main d’œuvre. Quelque 50% seront néanmoins déduits grâce à des subventions accordées par l’Etat lors de la mise en place de points de recharge privés. Le prix sera donc toujours plus intéressant aujourd’hui en bénéficiant.

