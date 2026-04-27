FSD Supervisé : Le déploiement a commencé ! Les Pays-Bas ouvrent le bal, la France en embuscade

Le barrage a enfin cédé. Dix-sept jours après l’annonce historique de l’homologation par la RDW (l’autorité néerlandaise), la théorie est devenue réalité ce week-end. Les premières Tesla européennes ont commencé à recevoir le firmware 2026.3.6, libérant officiellement le FSD Supervisé (v14) sur les routes ouvertes des Pays-Bas.

Le « Tutorial & Quiz » obligatoire, la nouvelle barrière de sécurité

Alors que le web s’extasie sur les vidéos de Tesla négociant les ronds-points d’Amsterdam, un détail crucial a échappé à beaucoup : le processus d’activation. Contrairement aux États-Unis, Tesla a introduit en Europe une étape pédagogique obligatoire. Avant de pouvoir enclencher le levier, chaque conducteur doit suivre un tutoriel vidéo interactif et réussir un quiz de sécurité directement sur l’écran central.

Ce n’est pas une simple formalité : c’est le gage donné aux régulateurs européens pour prouver que le conducteur comprend les limites de la « supervision » et ne sombrera pas dans l’excès de confiance.

1. Firmware 2026.3.6 : Quoi de neuf pour l’Europe ?

Le déploiement actuel aux Pays-Bas concerne principalement les véhicules équipés du Hardware 4 (AI4). Ce firmware spécifique à l’Europe, baptisé officiellement « EU-Build », a été optimisé pour nos infrastructures :

Intersections complexes : Gestion fine des priorités à droite et des pistes cyclables, une exigence de la RDW.

Gestion fine des priorités à droite et des pistes cyclables, une exigence de la RDW. Vitesse adaptée : Contrairement à la version US, le système est plus « prudent » à l’approche des zones piétonnes denses.

Contrairement à la version US, le système est plus « prudent » à l’approche des zones piétonnes denses. Surveillance active : La caméra de cabine est impitoyable. Un regard de plus de 2 secondes sur le téléphone entraîne une désactivation immédiate (Strike).

2. France : Pourquoi votre écran affiche encore « Autopilot standard » ?

C’est la question qui brûle les lèvres des propriétaires français ce matin. Si l’homologation néerlandaise sous le règlement UN-R-171 est une porte d’entrée, la France doit encore ratifier cette décision au niveau national.

Le calendrier : Selon nos informations, l’ UTAC (l’organisme français) examine actuellement les données de sécurité transmises par la RDW.

Selon nos informations, l’ (l’organisme français) examine actuellement les données de sécurité transmises par la RDW. L’espoir : Une signature ministérielle est attendue pour la mi-mai. Dès cet instant, une simple mise à jour logicielle « Over-the-Air » fera basculer la flotte française dans l’ère de la conduite supervisée.

3. L’Impact Économique : L’abonnement à 129€ prend tout son sens

Avec le déploiement réel, l’intérêt pour l’abonnement mensuel explose. Pourquoi acheter l’option à 7 500 € quand on peut tester la technologie pour 129 € par mois ? Ce week-end, le nombre de souscriptions aux Pays-Bas a bondi de 400 %, prouvant que les clients attendaient de voir le système à l’œuvre avant de s’engager financièrement.