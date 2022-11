Recharge électrique: les objectifs de la levée de fonds de Bump

Interview de François Paradis, co fondateur et COO de BUMP, par Tesla Mag, 6 octobre 2022

Dans l’univers récent mais médiatique des bornes de recharge électrique, malgré son nom « choc », BUMP passait jusqu’à très récemment pour une start up discrète. Comme la plupart de ses concurrents, la société est toute jeune : elle n’a été créée que l’an dernier par deux cofondateurs, tous deux prénommés François (Oudot et Paradis), avec l’objectif d’accélérer la transition énergétique et la décarbonation de la mobilité. Mais elle a surpris tout le monde avec une énorme levée de 180M€ !

Un objectif assumé : accompagner les pros dans la décarbonation de leurs flottes

Surfant sur les nouvelles réglementations imposées par la loi LOM, notamment dans le renouvellement des flottes d’entreprise et le développement des ZFE, les deux François ont structuré leur projet en se concentrant sur l’accompagnement des professionnels dans le verdissement de leurs flottes en cœur de ville. L’objectif des fondateurs de Bump est en effet d’aider les professionnels à accélérer et réussir leur transition énergétique, en leur proposant des solutions clé en main, intégrant tous les services, de la borne de recharge aux outils d’analyse de leur flotte, et aux outils financiers pour les accompagner. cet opérateur de rechargement installe, opère, maintient et supervise ses bornes, et commercialise un service de recharge.

Derrière cet objectif, la conviction des fondateurs que c’est par les flottes professionnelles que la décarbonation de la mobilité sera la plus efficace : 50% des émissions des CO2 de la mobilité viennent en effet des professionnels. Bump étend également son service au B2B2C, en accompagnant les foncières dans l’équipement des parkings des zones d’activité.

Bump vise deux segments : les bornes privées professionnelles et les bornes publiques en zone d’activité

Bump propose donc deux types de stations de recharge : des stations privées destinées exclusivement à des clients professionnels sur leurs sites, et des stations partagées, ouvertes au public (pro et grand public), qui peuvent être réservées à des utilisateurs pro à certaines heures. L’objectif est d’optimiser le réseau de recharge pour qu’il soit le mieux utilisé possible. Bump considère ces deux offres comme complémentaires.

Lancer une startup à destination des professionnels est toujours un défi : cela suppose de proposer un service irréprochable, tant techniquement que dans le service client. Bump souhaite donc se distinguer par la qualité et la disponibilité de son service.

En à peine plus d’un an, Bump a fait des pas de géants, convainquant rapidement de belles références de la logistique ou de la mobilité de lui faire confiance pour recharger leur flotte (Zity, Star Service, Top Chrono…), installé plusieurs hub de recharge en cœur de ville à Paris ou Lyon, et a surpris tout le monde en annonçant une levée de fonds de 180M€ le mois dernier, pour financer son déploiement massif !

180M€ levés auprès du fonds d’infrastructure DIF, une vision de leader à long terme : « humble mais très ambitieux »…

L’originalité de cette levée est qu’elle est souscrite auprès d’un fonds d’infrastructure, DIF, donc avec une vision de long terme. Cette levée massive fait désormais de Bump l’un des acteurs du rechargement les plus en vue sur le territoire national !

L’investissement est dédié à trois principaux postes :

un déploiement massif du réseau de borne,

un développement tech « maison » pour se différencier de ses concurrents, notamment à destination des flottes professionnelles (outils et services pour les utilisateurs),

et enfin les besoins internes de Bump pour assurer cette croissance avec plus de 100 recrutements prévus. Cette levée intègre également une extension internationale sur deux autres pays européens dès 2023.

Un plan de déploiement massif…

D’abord focalisé sur Paris puis Lyon, Bump vise 300 points de charge exploités fin 2022, et une brutale accélération en 2023, avec 10 fois plus d’installations, et un élargissement progressif de la couverture du réseau de bornes aux principales grandes villes françaises. L’objectif 2030 est de 15000 points de charge actifs, une ambition des fondateurs qui résume leur projet : « Humble mais très ambitieux » !

Un service de recharge ouvert à tous et des prix contenus sur les bornes publiques

Toutes les bornes publiques de Bump sont équipées d’un TPE permettant un paiement en carte bleue ou via un QR code. Par ailleurs, Bump, qui proposait déjà une application, vient de lancer une V2 enrichie pour accompagner ses clients dans leurs déplacements (routage, planification des voyages et des recharges etc). Le service de recharge de Bump est bien entendu disponible pour ses clients en itinérance sur toutes les bornes connectées à Gireve en France et à l’étranger. Pour les bornes privées professionnelles, elles sont équipées de lecteurs RFID, qui permettent aux utilisateurs de « payer » avec leur badge.

Enfin, sur l’aspect tarifaire, Bump s’efforce de proposer des tarifs de recharge contenus (Prix au kwh : 35 centimes d’euros en AC et 45 centimes d’euros en DC sur l’app Bump), et a conclu un accord de fourniture d’électricité à prix fixe, le couvrant contre toute augmentation de ses coûts d’achat d’électricité de gros jusqu’en 2024. De quoi rassurer ses clients actuels et futurs…

Nous souhaitons donc bonne chance à Bump et à sa sympathique équipe pour assurer ce déploiement massif, et vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour faire le point !

Merci encore à François Paradis pour sa disponibilité et cette interview.