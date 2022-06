Vivatech: Tesla Mag sera présent pour faire honneur aux Start-ups des mobilités

Viva Technology revient sur quatre journées, du 15 au 18 juin à Paris et en ligne. L’objectif ? Montrer que l’innovation et la technologie jouent un rôle décisif dans la construction d’une société à impact positif, plus durable et inclusive.

Les Founding partners de VivaTech

BNP Paribas, Google, La Poste, LVMH, Orange, l’Inde (Country of the Year), EDF (Low-carbon partner), EY (Viva Lounge partner), ManpowerGroup (HR partner), AWS, the Adecco Group, Axa, Edenred, French-German Tech Lab, Huawei, JCDecaux, L’Oréal, Microsoft, RATP Group, Salesforce, Sanofi, SAP, SNCF, TotalEnergies, McKinsey & Company (Knowledge partner), Région Ile-de-France (Hosting Partner), Air Liquide, Audi, Binance, Dassault Systèmes, l’Egypte, Engie, Globalization Partners, Groupe Bouygues, Klaxoon, KPMG, Meta, Région Centre-Val de Loire, Région Occitanie, Région Sud, Renault/Mobilize, Swisstech, et bien d’autres.

Uniquement la crème de la crème parmi ces marques…

L’Inde : une culture digitale partagée avec la France

Partenaires stratégiques depuis 1998, la France et l’Inde partagent une culture digitale commune et s’engagent pour favoriser les initiatives dans ce domaine.

Répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et des exposants

Après le succès de l’édition précédente, VivaTech revient avec un format plus puissant et plus complémentaire que jamais. Ce format a fait ses preuves en 2021, il permet d’élargir la portée de l’événement, mais aussi et surtout de répondre aux attentes des visiteurs et exposants.

Cette année sera marquée par le retour prononcé d’un événement physique d’envergure internationale, à Paris, afin de découvrir les dernières tendances tech, mais aussi de permettre l’échange, le networking et le business. Durant l’événement, les visiteurs pourront profiter en accès libre à la plateforme digitale associée. Son ouverture au plus grand nombre la rendra incontournable, créant visibilité et accessibilité démultipliées.

L’innovation technologique : un enjeu international

Plus de 30 pays seront présents Porte de Versailles, soit 35% de plus qu’en 2019. De plus, cette année un tout nouveau prix visant à valoriser l’écosystème panafricain a été créé : les AfricaTech Awards, co-organisés avec la Société Financière Internationale (SFI), qui récompensent les startups les plus innovantes dans les secteurs de la Climate Tech, la Health Tech et la FinTech en Afrique.

Des speakers inspirants

Chaque édition de VivaTech réunit des personnalités inspirantes qui font la Tech et l’économie d’aujourd’hui et de demain. Des interventions on ne peut plus passionnantes, à suivre absolument !

Cette année, VivaTech accueillera les interventions de Changpeng Zhao (Founder & CEO – Binance); Cristiano Amon (CEO – Qualcomm); Jimmy Wales (Founder – Wikipedia) ; , Bret Taylor (co-CEO – Salesforce & Chairman of the board – Twitter) ; Ryan Rolansky (CEO – LinkedIn); Garry Kasparov (Avast ambassador); Yann LeCun (VP & Chief AI Scientist – Meta); Eric Schmidt (co-founder – Schmidt Future); Jared Spataro (CVP Modern Work – Microsoft); Tony Estanguet (President – Paris 2024); Robert Pittman (Chairman & CEO – iHeartmedia); Evan Spiegel (Co-Founder & CEO – Snap Inc); Vitalik Buterin (Founder – Ethereum); Thierry Breton (European Commissioner).

Que de beaux noms… À ne pas louper donc !