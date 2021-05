La société Isiohm, spécialiste de l’installation de borne de recharge sur le territoire français. Les bornes de recharge se multiplient sur le réseau français et les batteries sont de plus en plus efficaces. Néanmoins il faut encore convaincre de la rentabilité du passage à l’électrique. C’est en ce sens que le travail réalisé par cette société est extrêmement.

La comparaison avec le Diesel

Dans ce comparatif, Isiohm s’attaque au plus dur: une comparaison sans équivoque et formelle entre un véhicule Diesel (le Hyundai Tucson) et un véhicule électrique (la Tesla Model 3). Si nous n’aimons pas comparer les véhicules électriques entre eux, il nous semble important de comparer les motorisations entre elles pour vous convaincre que le choix est RENTABLE.

Un tableau évocateur

TUCSON (1.7 CRDI 141 2WD DTC-7 Business 2018) MODEL 3 (standard plus 2021) Prix d’achat 31 723 € 43 900 € Carte grise 491 € 14 € Malus écologique +75 € – 5 000 € Coût à l’achat 32 288 € 38 913 € Coûts pour 2 ans d’utilisation, soit 40 000 km 7 800 € de diesel 2 880 € de recharge Taxes sur véhicules de société 528 € 0 € Entretien 1 400 € 0 € Coût de fonctionnement 42 016 € 41 793 € Prix de revente minimal 18 000 € 25 000 € Réintégration fiscale 6 711 € – Coût total d’utilisation 30 727 € 16 793 €

Ce tableau vous invite à considérer le coût global de votre voiture lorsque vous l’achetez. De nombreux frais sont exonérés pour les propriétaires de véhicules électriques. Nous rajouterons également la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques dans de nombreuses villes de France.

Pourquoi faire ce comparatif ?

Il ne faut pas perdre de vue la réglementation, en effet, avec la mise en place des ZFE dès 2021, il ne sera plus possible de rouler en centre ville avec un véhicule diesel. Et nous ne parlons pas de petites villes, sont concernés: Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse.

Il est donc important de se poser la question en tant que PDG ou CFO pour prévoir ces changements réglementaires qui sont très importants.

Choisissez l’électrique avant le 30 Juin

Grâce aux subventions de l’État, le prix d’achat de la voiture électrique diminue jusqu’à 7 000€ ! La Tesla bénéficie d’un bonus écologique de 5 000€, ce qui lui permet de passer en dessous des 40 000€ en proposant des prestations haut-de-gamme et des innovations technologiques inédites.

Vous ne payez que 13€ de carte grise. (Rappelons que la model 3 a tout de même 275 chevaux dans sa version standard !)

Les voitures électriques sont très économiques quand il s’agit d’entretien. Un moteur électrique est un concentré de technologie, il est fiable et n’a pas besoin d’huile. On ne change que rarement les pièces, ce qui fait considérablement baisser la facture d’entretien sur 40 000km. La Tesla, grâce à un système de décélération progressive engendré par la turbine du moteur, n’utilise quasiment plus ses freins en agglomération. Les plaquettes augmentent ainsi leur espérance de vie ! Nous estimons à zéro nos frais d’entretien sur la voiture électrique, ainsi, c’est plus de 1 400€ que nous économisons.

Parlons du prix des recharges par rapport à celui des pleins de carburant. Il existe plusieurs façons de recharger sa voiture électrique, borne publique, borne privée, station de recharge et Superchargeur Tesla.

Ici nous prenons l’exemple d’une recharge effectuée uniquement sur le réseau de charge public. Il s’agit en majeure partie de cartes d’abonnement à un distributeur. Le coût de recharge total pour 40 000km en 2 ans (prix moyens pratiqués aujourd’hui) sera de 2880€.

Le dernier point concerne la revente. La Tesla est un ordinateur roulant, cela lui permet de bénéficier de mises à jour régulières, la rendant ainsi indémodable. La capacité du moteur à parcourir deux fois plus de kilomètres avec des coûts moins élevés permet une faible décote sur le marché de l’occasion (environ 25 000€ dans 2 ans).

Vous recherchez un financement? Parlez-nous de votre projet!

Source: Isiohm.com