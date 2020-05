Depuis 2013, de nombreux artistes ont frappé à la porte de Tesla Magazine. En effet, il semblerait que la marque ou plutôt l’engouement autour de la marque Tesla, le désir de transition énergétique, la relance verte, sont des thèmes qui inspirent des artistes le plus souvent de la nouvelle génération. Dans la mesure où nous sommes Vendredi et que nous sommes davantage habitués à la réflexion qu’au sensationnel sur Tesla Mag, nous allons vous faire voyager et surtout nous allons nous demander si un mariage entre l’art et Tesla est possible.

Des artistes qui émergent

Les artistes numériques, qui réalisent des oeuvres formidables sur des tablettes numériques sont les premiers touchés par le virus Tesla. Tout simplement car ils sont au plus proche de l’actualité Geek et high-tech soit parce qu’ils sont propriétaires, soit parce qu’ils disposent d’un environnement qui leur donne une inspiration.

Le Cybertruck est une muse pour l’art

Le Cybertruck est de mémoire d’observateur, le modèle qui inspire le plus à travers le monde, tout simplement car il est porteur d’un univers au travers du design et de caractéristiques audacieuses.Ce n’est pas retour vers le futur, ce n’est pas Blade Runner, ce n’est pas cyberpunk, ce n’est pas arcade mais c’est tout à la fois.

Les tendances d’art Tesla

Peinture d’art numérique

Oeuvres de Maxime Passadore, artiste Français.







Impressions 3D: un art?

Sélection d’artistes depuis Pinterest

Tesla Cybertruck

Tesla Roadster 2022

Tesla Semi

Space X’s Dragon

Space X Falcon Heavy Sélection d’artistes qui impriment en 3D des objets Tesla

Peinture: art véritable?

Sélection d’oeuvres depuis Etsy

Elon Musk Royal Style

Nikola Tesla Pop Art

Tesla Cybertruck

Un marché de l’art Tesla?

Nous sommes en présence de tendances lourdes, aucune marque automobile n’a jamais autant inspiré mais c’est avant tout l’engouement communautaire tout autour, majoritairement spontané qui inspire de plus en plus.

Certains pays, États-Unis en tête, sont en avance pour inspirer les artistes dans la mesure où les propriétaires réclament des oeuvres. Sur ce sujet, nous suivons de nombreux artistes mais nous vous demanderons de nous contacter si une oeuvre venait à vous intéresser afin de vous conseiller au mieux.