Peugeot Motocycles dévoile sa nouvelle gamme 2023 de deux-roues électriques au Salon du 2 Roues de Lyon

Peugeot Motocycles dévoile sa nouvelle gamme 2023 lors du Salon du 2 Roues de Lyon, après des années d’absence. La marque française y présente cinq nouveaux modèles, qui incarnent l’ADN de la marque Peugeot. Avec cette nouvelle gamme, Peugeot Motocycles valorise fièrement ses origines tout en se projetant vers l’avenir. Elle réinvente complètement ses modèles iconiques, revient sur le segment de la moto avec PM-01, et propose un nouveau maxi scooter, XP400, à la croisée des chemins entre le scooter urbain haut de gamme et la moto.

Chacun des véhicules a été placé sur son terrain de prédilection, permettant ainsi aux visiteurs d’en apprécier les usages. Le XP400, le GT premium paré pour l’aventure, a été présenté dans la zone Trail. PM-01, la moto urbaine au style unique, a été exposé dans la zone Constructeur, tandis que Django – Peugeot Tweet – e-Streetzone, les urbains élégants et modernes, ont été présentés dans la zone Mobilité.

Le nouveau maxi scooter XP400, fabriqué en France, complète la famille des véhicules Premium de la marque. Il est disponible en version Allure et GT et est proposé dans quatre coloris: Aurora Satin Green, Sideral Mat Black, Shark Grey, et Snow White. Avec PM-01, Peugeot Motocycles revient avec force sur le segment de la moto, proposant un véhicule aux couleurs du drapeau français. Il est disponible en Jet Blue, Sharp White et Storm Black.

Visuel Peugeot Motocycles – William Joly Visuel Peugeot Motocycles – William Joly

La version électrifiée de Streetzone commercialisée depuis 10 ans, e-Streetzone, est l’allié des urbains en quête d’un véhicule léger facile à manier. Le nouveau Django EVO, réinvente complètement son modèle iconique, avec un style « Modern classic », futuriste, moderne et puissant. Enfin, la nouvelle version de Peugeot Tweet, disponible en 50cc, 125cc – Version disponible en Active, GT + cargo, saura séduire les urbains, qui recherchent un véhicule au style unique et élégant.

Pour accompagner le développement commercial de cette nouvelle gamme, Peugeot Motocycles a nommé Thibault Chevalier au poste de Country Manager. Passionné et ancien responsable export chez Honda, Thibault a su développer de fortes compétences dans les aspects commerciaux, marketing et pour le secteur du deux-roues. Il est fier de rejoindre Peugeot Motocycles, une entreprise à l’ADN puissant et reconnu, actuellement dans un tournant majeur.

Peugeot Motocycles est un acteur historique du deux et trois-roues motorisés. Basée à Mandeure dans le Doubs (France) depuis 1898, l’entreprise est aujourd’hui présente dans près de 70 pays à travers le monde, et distribuée dans plus de 3 000 points de vente. Pour plus d’informations sur la nouvelle gamme 2023 de Peugeot Motocycles, consultez leur site web.

Pourquoi préférer un véhicule électrique ?

Rouler en deux-roues électrique présente de nombreux avantages en France. Tout d’abord, les deux-roues électriques sont écologiques et ont un impact environnemental considérablement réduit par rapport aux deux-roues traditionnels fonctionnant à l’essence. Ils émettent très peu de gaz à effet de serre et réduisent considérablement la pollution de l’air, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Ensuite, les deux-roues électriques sont souvent plus économiques que les deux-roues à essence, car ils ont des coûts de maintenance réduits et nécessitent moins de réparations. De plus, l’électricité est moins chère que l’essence, ce qui signifie que les coûts d’exploitation quotidiens des deux-roues électriques sont également réduits. En France, les propriétaires de deux-roues électriques peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux et de subventions pour l’achat de ces véhicules.

Enfin, les deux-roues électriques sont souvent plus silencieux que les deux-roues traditionnels, ce qui les rend idéaux pour les trajets en ville. Les deux-roues électriques sont également plus faciles à manœuvrer dans le trafic dense, ce qui peut aider les conducteurs à éviter les embouteillages et à arriver plus rapidement à destination.

En résumé, rouler en deux-roues électrique en France présente de nombreux avantages, notamment en termes d’impact environnemental réduit, de coûts d’exploitation inférieurs, d’avantages fiscaux et de subventions, ainsi que de facilité de manœuvre dans le trafic dense des villes.