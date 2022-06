Tesla Model Y: Regrettez-vous le choix de 7 ou 5 places?

Je fais un essai de nuit demain avec une Tesla Model Y dans sa version 5 places.

J’ai des enfants de 7, 5 et 4 ans. Notre style de vie familiale ne nous amène généralement pas à tous monter dans une voiture en même temps. Les fois où nous devons voyager tous ensemble, les enfants s’assoient à trois dans une rangée et c’est généralement pour de courtes distances.

Ceci étant dit, la troisième rangée me semble être une blague. Je ne l’ai pas vue de mes propres yeux et les critiques sur YouTube pour la 7 places sont plutôt mauvaises (biaisées).

Je suis donc curieux de savoir ce que les autres ont ressenti après avoir envisagé l’un ou l’autre, et si vous avez regretté de ne pas avoir choisi l’autre ?

L’avis d’un propriétaire d’une version 7 places

J’ai pris le 7 places pour une famille de 4 personnes, mais ces deux places supplémentaires s’avèrent utiles si mes parents ou mes beaux-parents nous rendent visite. Cela nous permet de voyager ensemble sans avoir à louer.

La 3ème rangée est très étroite pour les adultes. Les adultes ne peuvent pas entrer et sortir facilement et il n’y a pas de poignées pour se tenir et se glisser dedans ou dehors.

Malgré quelques désagréments, nous aimons notre modèle Y et apprécions nos déplacements.

L’avis d’un propriétaire d’une version 5 places

Prenez le modèle 5 places. L’espace à l’arrière est génial. J’aime rabattre le siège simple. J’ai 3 gros chiens au lieu des unités humaines.

L’avis de la rédaction

Encore une fois, il faut d’abord considérer votre propre cas. Les vidéos Youtube sont très bien réalisées mais restent subjectives et souvent tournées en 48h sans avoir acheté le véhicule. Ce paramètre est extrêmement important dans la sélection d’un véhicule.

C’est pourquoi nous privilégierons toujours la parole des propriétaires qui ont franchi le cap!