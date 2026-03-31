Tesla Model Y vs Renault Scenic E-Tech : Le match des familles françaises (et le calcul LLD qui change tout)

Le Scenic E-Tech Voiture de l’Année 2024. La Model Y voiture la plus vendue d’Europe en 2023. Deux champions. Deux familles françaises qui font le même arbitrage chaque mois dans les concessions Renault et les showrooms Tesla.

La plupart des comparatifs s’arrêtent au prix catalogue et à l’autonomie WLTP. Nous allons plus loin.

📊 Tableau comparatif complet

Critère Tesla Model Y LR Renault Scenic E-Tech 87kWh Prix catalogue France 45 990 € 49 900 € Bonus écologique 2025 ✅ Oui (Berlin) ✅ Oui (Douai) Prix net bonus ~41 990 € ~45 900 € Puissance 220 ch 220 ch 0-100 km/h 5,0 s 7,9 s Autonomie WLTP 533 km 625 km Autonomie réelle hiver (autoroute) ~390 km ~385 km Charge rapide max 250 kW 150 kW Temps de charge 10-80% ~22 min ~37 min Batterie 82 kWh NMC 87 kWh NMC Plateforme Tesla (native EV) CMF-EV (native EV) Coffre 854 L (+ 117 L frunk) 545 L Système audio 9 HP Harman Kardon 12 HP Voiture de l’Année — ✅ 2024 Réseau de charge Superchargeur CCS + ionity + Mobilize Mises à jour OTA ✅ Complètes ⚠️ Partielles Fabrication Berlin, Allemagne Douai, France Valeur résiduelle 3 ans ~61% ~54% Entretien 4 ans (estimation) ~1 200 € ~1 800 €

L’angle inexploité : le calcul LLD que personne ne publie

En France, plus de 60% des voitures particulières neuves sont financées en LLD ou LOA. La mensualité est donc le vrai critère de choix pour la majorité des acheteurs.

Or, le loyer LLD dépend de trois variables : le prix catalogue, le taux du financier, et — surtout — la valeur résiduelle garantie.

Simulation LLD 60 mois / 20 000 km par an (données concessionnaires mars 2025)

Tesla Model Y LR (valeur résiduelle garantie par Tesla Financial à 48% au 60e mois) : mensualité estimée entre 480 et 520 € selon apport.

Renault Scenic E-Tech 87 kWh (valeur résiduelle garantie par RCI Banque à 41% au 60e mois) : mensualité estimée entre 510 et 560 € selon apport.

Contre-intuitivement, le Scenic E-Tech — moins cher à l’achat — revient plus cher au mensuel parce que sa valeur résiduelle garantie est plus basse.

Sur 60 mois, l’écart de mensualité peut représenter 1 500 à 2 400 € de différence de coût total. Ce calcul est absent de tous les comparatifs publiés en France.

L’autonomie WLTP du Scenic est trompeuse — voici pourquoi

625 km WLTP pour le Scenic. 533 km WLTP pour la Model Y. L’écart de 92 km semble significatif. Il l’est moins qu’il n’y paraît.

Le WLTP est mesuré en cycle mixte, à basse vitesse, avec une consommation optimisée. En conditions réelles sur autoroute française à 130 km/h en hiver avec chauffage :

Scenic E-Tech 87 kWh : ~385 km réels (source : tests Argus et Automobile Magazine, novembre 2024)

Model Y LR : ~390 km réels dans les mêmes conditions.

L’écart WLTP de 92 km fond à 5 km en conditions réelles. Pour une honnête autonomie autoroute hivernale, les deux sont quasi identiques.

Ce que le Scenic fait mieux — sans concession

Le design est beau. Vraiment. Le Scenic E-Tech est la première voiture française depuis des années qui crée un moment esthétique comparable à une Model Y. C’est un argument réel pour des acheteurs qui regardent leur voiture le matin dans leur allée.

Le système Harman Kardon 12 HP est supérieur aux 9 HP Tesla sur les qualités sonores brutes.

Et fabriqué à Douai, le Scenic bénéficie du bonus et préserve des emplois industriels en France. Pour les acheteurs sensibles à l’argument patrimonial industriel, c’est une différence réelle.

Ce que Tesla fait mieux — sans concession

La charge deux fois plus rapide. Sur un Paris-Bordeaux en été avec l’autoroute chargée : la Model Y s’arrête une fois 22 minutes, le Scenic s’arrête une fois 37 minutes. Sur l’année, pour 4 longs trajets, c’est 60 minutes de plus dans le Scenic.

Les mises à jour OTA complètes. Le Scenic reçoit des mises à jour de l’interface. Pas des mises à jour de gestion de batterie ou d’amélioration d’autonomie. La Model Y que vous achetez en 2025 sera meilleure en 2027 grâce aux OTA. Le Scenic restera le Scenic de 2025.

🏆 VERDICT : Tesla sur le TCO LLD 60 mois et les OTA. Renault sur le design et la fabrication française. Match nul sur l’autonomie réelle hivernale.