Je ne suis pas quelqu’un d’impulsif. Je suis consultant, je vis dans les tableaux Excel, je relis mes mails deux fois avant de les envoyer. J’avais prévu de prendre deux semaines pour choisir entre le Renault Scénic E-Tech et la Tesla Model Y. J’ai mis 24 heures.

Ce qui a tout décidé, c’est un arrêt Superchargeur de 18 minutes à Villefranche-sur-Saône. Mais je vais vous raconter dans l’ordre.

Pourquoi le Scénic était mon favori au départ

J’avais fait mes recherches. Le Scénic Grande Autonomie à 625 km WLTP, c’est impressionnant — à quelques kilomètres près, c’est l’équivalent de la Model Y Grande Autonomie (622 km WLTP). Côté prix, les deux sont à moins de 500 euros d’écart avant le bonus. Et le Scénic est éligible au bonus de 4 000 €, contrairement à la Tesla pour mon niveau de revenus. Math rapide : le Scénic était 4 000 € moins cher à l’achat effectif.

Le design — sobre, bien proportionné, le vert Cèdre qui fait l’unanimité. L’interface Android Automotive avec Google Maps natif, sans câble, sans projection d’écran — un vrai système embarqué qui se met à jour seul. Le concessionnaire Renault à 12 minutes de mon appartement, avec un service après-vente que tout le monde recommande dans mon quartier.

Et puis j’ai lu que le Scénic avait intégré le One Pedal depuis le printemps 2025 — la conduite à une pédale qui permet de freiner au lever de pied. Je pensais que c’était une spécificité Tesla. Pas du tout. Et ça m’a agréablement surpris.

Sur le papier, le Scénic gagnait.

Le mardi de l’essai Scénic

Rendez-vous chez Renault. Le commercial était compétent, pas pressant, connaissait bien le produit. On a fait 40 minutes en ville et sur rocade.

Le Scénic est confortable. Vraiment. L’amortissement est excellent, les sièges sont bien sculptés, le coffre de 545 litres avale les courses sans discuter. L’interface OpenR Link avec Google est intuitive — j’y ai trouvé mes repères en cinq minutes. Et la conduite est silencieuse, douce, agréable à conduire.

Je suis rentré avec une brochure et un bon état d’esprit. J’allais probablement signer dans la semaine.

Le mercredi du test Tesla — et les 18 minutes

Un ami avait une Model Y Grande Autonomie depuis huit mois. Il m’a proposé de l’accompagner sur Lyon pour un rendez-vous — trajet depuis Grenoble, 110 km. Occasion de tester le quotidien d’un gros rouleur en Tesla.

Les premiers 90 kilomètres : l’Autopilot enclenché dès l’autoroute. Je regardais mon ami gérer le trajet d’une main distraite. La voiture suivait la route, gérait les distances avec les autres véhicules, changeait de file sur indication du conducteur. Je ne vais pas surestimer ça — l’Autopilot de base fait ça sur beaucoup de voitures aujourd’hui. Mais l’intégration avec la navigation est d’un autre niveau : l’écran indiquait en permanence où nous serions à quelle heure, avec quel niveau de charge, et quel arrêt Superchargeur était prévu si nécessaire.

Ce trajet Grenoble-Lyon ne nécessitait pas d’arrêt. Mais l’écran montrait quand même le prochain Superchargeur disponible sur la route, la puissance actuelle de chargement disponible à l’arrivée, et le temps estimé si on s’arrêtait. Ce niveau d’information passif, sans avoir rien demandé — ça m’a arrêté.

Le retour : mon ami voulait remonter la batterie avant de prendre l’autoroute du soir. Arrêt Superchargeur V3 à la station de Villefranche-sur-Saône. Nous nous sommes garés. Le câble a été branché. La charge a démarré immédiatement — la batterie avait été préchauffée automatiquement pendant les 25 derniers kilomètres d’approche. Puissance de charge : 220 kW.

18 minutes plus tard : 65 % → 85 %. 130 kilomètres d’autonomie récupérés. Nous avions eu le temps de commander deux cafés au drive d’à côté et de regarder le ciel nuageux de la Saône.

Mon ami m’a montré l’application Tesla sur son téléphone. La charge était déjà arrêtée automatiquement à 85 % comme programmé. La voiture était débranchée, prête. Nous avons repris la route.

Dans la voiture, je lui ai dit : « Le Scénic met 35 minutes pour faire le même 15-80 %. »

Il a répondu : « Je sais. J’ai essayé le Scénic avant de commander la Tesla. »

Ce que 10 minutes de différence font vraiment

17 minutes de moins par arrêt Superchargeur. Ça peut sembler marginal. Mais je fais Paris-Lyon deux fois par mois pour le travail. C’est deux arrêts de recharge par mois — soit 34 minutes économisées chaque mois. Sur un an : 408 minutes, soit presque 7 heures.

7 heures par an à ne pas attendre à une borne. C’est la différence entre le Scénic et la Tesla pour mon profil de gros rouleur. Et ça ne compte pas la puissance de recharge supérieure de la Tesla — 250 kW contre 130 kW — ni la densité du réseau Superchargeur sur mes axes habituels.

Je fais 28 000 km par an. Pour ce profil, la recharge rapide n’est pas une exception — c’est une habitude hebdomadaire. Et sur cette habitude, la Tesla gagne clairement.

Ce que le Scénic fait mieux — parce qu’il le fait vraiment

Je ne vais pas prétendre que j’ai eu tort de trouver le Scénic excellent. Parce qu’il l’est.

La consommation réelle du Scénic tourne à 17 kWh/100 km, légèrement moins que la Model Y à 19 kWh/100 km. Sur 28 000 km, ça représente environ 280 kWh de moins — soit environ 44 € d’économie par an en recharge domicile. C’est réel mais modeste.

Le design est plus chaleureux. La garantie Renault de 3 ans peut être étendue. Le concessionnaire de quartier offre une proximité de service que Tesla ne peut pas égaler si vous habitez hors d’une grande métropole. Pour quelqu’un qui fait peu d’autoroute et valorise ces éléments : le Scénic est le bon choix.

La commande du mercredi soir

En rentrant du test Tesla, j’ai configuré la Model Y en ligne. Gris Minuit, Grande Autonomie, sans FSD — je verrai plus tard. Livraison estimée : 3 semaines.

J’ai commandé le jeudi matin, après une nuit de vérification de mes tableaux. Les chiffres disaient ce que les 18 minutes à Villefranche m’avaient dit : pour 28 000 km annuels avec des longs trajets réguliers, la Tesla optimisait mieux mon temps que le Scénic.

Et mon temps, en 2026, vaut encore quelque chose.