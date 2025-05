Les passionnés d’automobiles et les fidèles de Tesla ont récemment découvert des informations intrigantes concernant le dernier déploiement de l’application Tesla, version 4.44.5. Ces découvertes, issues d’un examen approfondi du code, révèlent des détails fascinants sur l’évolution des services Tesla, en particulier le projet de Robotaxi et d’autres améliorations innovantes.

Robotaxi : révolution dans le transport urbain

Le codename ‘Alicorn’ du Robotaxi Tesla est désormais connu, apportant son lot d’options révolutionnaires pour le transport urbain. Ce service innovant permet aux utilisateurs d’ajuster et de confirmer les lieux de prise en charge, d’entrer des destinations tout en visualisant l’estimation en temps réel de l’arrivée (ETA). De plus, les passagers auront désormais la possibilité d’annuler des trajets et de consulter les raisons d’annulation.

Les mises à jour en direct concernant l’arrivée des passagers ainsi que l’accès au contrôle du véhicule promettent d’améliorer considérablement l’expérience client. Non seulement cela, mais la possibilité de gérer les dispatchs, de confirmer les arrêts et d’envoyer des demandes d’aide d’urgence sont également incluses.

Convivialité utilisateur et sécurité

Un des points les plus intéressants concerne le mode conducteur, qui suggère que certains trajets pourraient encore être effectués par un chauffeur humain. Cette fonctionnalité pourrait rassurer les usagers anxieux à l’idée d’un transport complètement automatisé. Tesla a également intégré des incitations à fournir un retour sur les trajets, telles que « Comment s’est passé votre trajet ? », renforçant ainsi la sécurité avec des rappels de ceinture de sécurité.

Mises à jour de l’application Tesla

L’application reçoit aussi une mise à jour significative avec une nouvelle fonction Smart Summon. Le bouton de démarrage du véhicule a été amélioré pour ne plus nécessiter une pression continue, rendant son utilisation plus pratique et plus efficace. De plus, le soutien des Live Activities reflète l’engagement de Tesla à améliorer l’interaction en temps réel avec l’application.

Amélioration de l’expérience en connectivité réduite

Enfin, Tesla a introduit une intégration de base de données locale (GRDB) dans l’application. Cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur dans des environnements où la connectivité réseau peut être faible. Cela assure une continuité de l’expérience pour les utilisateurs de l’application, même dans des zones présentant des défis de connexion.

Dans l’ensemble, ces mises à jour démontrent l’engagement continu de Tesla à repousser les limites de la technologie automobile moderne, marquant une avancée vers un avenir où les véhicules autonomes seront une réalité quotidienne pour de nombreux citadins.