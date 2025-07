Tesla continue de révolutionner le monde de l’automobile avec des annonces qui ne cessent de surprendre. Le tweet récent annonçant l’arrivée cet automne du nouveau Model Y « L » met en ébullition la communauté des amateurs de voitures électriques, en particulier après la diffusion des spécificités techniques par le MIIT de Chine.

Un Design Pensé pour le Confort

Le Model Y « L » se distingue par son aménagement en 6 places, combinant espace et confort pour les passagers. Avec des dimensions de 4720×1848×1442mm, ce SUV électrique s’affirme comme une option spacieuse et pratique pour les familles et ceux qui recherchent un véhicule robuste pour les longs trajets.

Caractéristiques Techniques Impressionnantes

Pesant 2192 kg, le Model Y « L » propose un équilibre entre robustesse et performance. Sa vitesse maximale de 200 km/h et sa puissance de 225kW en propulsion arrière (RWD) font de lui un concurrent sérieux sur le marché des SUV électriques haut de gamme. La puissance délivrée est le résultat d’années d’innovations technologiques chez Tesla.

Des Performances Écologiques de Haute Volée

L’autonomie du Model Y « L » est un de ses atouts majeurs. Avec environ 545 km selon le cycle CLTC, il permet de longs trajets sans recharge fréquente. Cette autonomie renforcée est un atout considérable face aux modèles concurrents sur le marché mondial qui peinent à rivaliser en termes de distance parcourue par charge.

Détails de Construction et de Design

Le nouveau design du Model Y « L » se pare de jantes impressionnantes de 19 pouces, avec des pneus avant 235/45 et arrière 255/40. Le châssis de ce modèle repose sur un empattement de 2875 mm, garantissant stabilité et confort de conduite.

Conclusion : Prêt pour la Route

Avec le VIN commençant par LRW3, chaque Model Y « L » promet d’être un témoignage de la qualité exceptionnelle à laquelle Tesla nous a habitués. Avec toutes ces caractéristiques, il n’est pas surprenant que l’enthousiasme monte en flèche parmi les consommateurs Européens en particulier, qui attendent avec impatience de pouvoir expérimenter cette nouveauté sur les routes.

La sortie de ce modèle marque une nouvelle étape dans la vision de Tesla pour un avenir durable et électrifié. Alors que l’automne approche, l’attente pour voir ce bijou en action ne fait que commencer.