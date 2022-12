Comment la Cupra Born a ruiné ma vie ?

Un peu après la Saint Valentin, ma femme et moi nous nous sommes fait un cadeau, une petite voiture compacte, sportive et électrique. L’idée de prendre un véhicule électrique trottait dans notre tête depuis un moment. Quitte à passer le pas, nous nous sommes dirigés vers la Cupra Born, une jeune marque qui proposait des véhicules au look plus sportif.

Hormis l’allure, c’était l’autonomie de plus de 500 km et le bonus écologique qui nous ont poussé à faire ce choix.

Nous sommes maintenant à peu près 9 mois et 12 000 km plus tard, la Cupra Born a ruiné mon envie de retourner chez les voitures thermiques un jour.

Un concentré de bénéfices, de fonctionnalités pratiques et de plaisir de conduite, tout cela dans un silence de cathédrale. Je suis même arrivé à la réflexion : Pourquoi les choses n’ont pas toujours été comme ça ?

Entrer dans sa voiture et la controlée à distance

source : cupraofficial.fr

Quoi de plus facile que de rentrer dans une voiture : tu prends ta clé, tu ouvres la portière et tu rentres. Seulement, Cupra a eu l’idée de faciliter cette activité que l’on trouve déjà si simple.

Vous avez deux possibilités, une clé sans contact pour ouvrir le véhicule et la démarrer. Bon, ça n’a rien de nouveau, mais au moins c’est disponible de base. Toutefois, pourquoi s’embêter avec une clé ?

En effet, vous pouvez commander votre véhicule à distance grâce à l’aide de votre Smartphone. S’il y a bien un appareil que l’on a constamment sur soi et que l’on n’oublie jamais, c’est bien son téléphone et Cupra l’a bien compris.

Lorsque je m’apprête à prendre ma voiture, je n’ai plus à prendre mes clés. Je n’y pensais pas réellement avant mais maintenant que je n’ai plus à le faire, ça me libère.

Des accélérations franches, silencieuses et fortement addictives

source : cupraofficial.fr

Amoureux de grosses cylindrées, s’il y a bien une chose qui me manque, c’est le ronflement d’un bon V8 atmosphérique.

Enfin, cela me manquait jusqu’à ce que je découvre les accélérations sur cette petite électrique. En vrai, ce qu’on aime le plus chez les voitures thermiques, c’est le coup de pied au postérieur lorsqu’on est haut dans les régimes. Avec la Cupra, le coup de pied, il est constamment là.

En mettant le véhicule en mode sport, je n’ai qu’à appuyer la pédale d’accélérateur à fond pour avoir le maximum du couple à tout moment. Qu’il s’agisse d’un départ arrêté, d’une simple accélération ou même lors des dépassements, c’est juste instantané.

Et qui aurait cru que le silence serait aussi addictif. Au volant de ma Cupra Born, j’ai l’impression de piloter un vrai vaisseau spatial.

L’aspect sportif du véhicule électrique ne se limite pas aux accélérations, il est également présent dans son châssis lui fournissant une tenue de route remarquable et ses suspensions sport offrant plus de précision. Pour couronner le tout, la Cupra Born est une propulsion.

Le design, la Cupra Born est une très belle voiture

source : cupraofficial.fr

Un de mes principaux freins à l’achat d’une électrique était le design de ces véhicules. Le leader du marché Tesla propose de nombreux véhicules à succès mais en matière de goût il faudra revoir.

La Cupra Born étant un des produits du groupe Wolskwagen a reçu le même traitement que les autres voitures sportives du groupe en termes de coup de crayon. C’est une voiture tout simplement magnifique.

L’avant de la voiture est musclée, elle est nervurée avec une grosse calandre reprenant les inserts cuivres de la marque. Les jupes latérales, les pare-chocs, le diffuseur arrière et même le toit finissant en un petit aileron en font un véhicule très racé.

La signature sportive continue à l’intérieur, un petit volant sport Cupra, des sièges baquets et un système d’infodivertissement excellent.

Un petit point écolo à marquer est que le tissu des sièges est fait à partir de plastique recyclé.

Une basse consommation et une excellente autonomie

Les véhicules électriques ne sont pas réputés pour leur autonomie, mais cette tendance commence à s’inverser. Pour preuve, j’ai réussi à faire plus de 400 Km avec une seule charge.

Petite précision, nous nous sommes dirigés vers la version de base de la Born proposant une batterie de 58 kWh. Selon nos estimations, cette capacité suffirait amplement pour notre utilisation (essentiellement de la ville et quelques sorties le weekend). Et nous pouvons vous confirmer que ce fut le cas.

Selon la fiche technique officielle, la Cupra Born consomme entre 15,5 et 18 kWh soit 418 km d’autonomie pour une batterie de 58 kWh. Seulement, la réalité est encore mieux. Lors de notre utilisation de ces 9 derniers mois pour un mix urbain et extra-urbain, on observait une consommation de 13,3 kWh soit près de 435 km d’autonomie.

Ne plus se soucier du prix de l’essence

source : cupraofficial.fr

Si l’odeur de l’essence peut me faire quelques pics de nostalgie, les queues à la station et le prix actuel de ce carburant ne font que fortifier notre choix du passage à l’électrique.

Comme précédemment énoncé, la Cupra Born n’est pas très énergivore. Toutefois, il n’est jamais recommandé de totalement vider la batterie. Rien de plus simple, je n’ai qu’à la brancher à la prise de mon garage pour une recharge en courant alternatif allant jusqu’à 2,7 kW.

Entre nous, c’était un peu trop long, nous avons donc installé une borne de recharge rapide fournie par Cupra à la maison qui peut monter jusqu’à 20 kW.

En déplacement, il suffit de se brancher aux bornes publiques. Le meilleur deal se trouve du côté des superchargeurs fournissant une recharge en courant continu allant jusqu’à 120 kW. On peut passer de 0 à 80% en un peu moins d’une demi-heure de recharge.

Comme vous le savez, le prix du kW va dépendre des horaires chez vous et de la borne lorsque vous êtes en déplacement. Néanmoins, pour une recharge complète de 0 à 100% à la maison, comptez à peu près 13,35 €.

Pour rappel, un plein, c’est l’équivalent de 435 km d’autonomie.

Les véhicules électriques ne sont pas totalement verts, leurs émissions sont déplacées au niveau des compagnies fournissant l’électricité. Toutefois, se tourner vers l’électrique permet de réduire considérablement les émanations de carbones et la pollution en général.

Il s’agit d’un domaine en pleine expansion proposant des véhicules correspondant aux demandes de chacun. À l’image de cette Cupra Born, qui, à mon avis, est un vrai petit bijou d’automobile, de sportivité et de plaisir.

Faites-vous votre propre avis en testant et croyez-moi, vous allez vouloir en commander une. Si vous êtes du même avis ou que vous souhaitez partager une expérience, dites-le en commentaire !

Données techniques sur le véhicule

Prix Cupra born

A partir de 44 500 €

Born V 150 ch – Batterie M