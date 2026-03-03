Tesla repart en Europe : +52 % en France, mais les marchés boursiers ne croient pas à ce rebond

Il y a six mois, tout le monde enterrait Tesla en Europe. Les ventes avaient chuté de 44 % sur le premier semestre 2025. Les médias parlaient de « boycott Musk ». Des manifestants taguaient des Model Y dans les parkings de Berlin. Et pourtant — en février 2026, la France affiche +52 % de ventes Tesla sur un an. L’Espagne et la Norvège suivent la même courbe. Alors, vrai rebond ou simple effet de rattrapage ? Voici ce que les données racontent vraiment.

Ce qui s’est passé en février 2026

Tesla vient de mettre fin à 13 mois consécutifs de baisse en Europe. Les chiffres de février 2026 montrent des gains à deux chiffres en France, en Espagne et en Norvège, portés par les ventes du Model Y et du Model 3.

C’est un retournement que peu d’analystes avaient anticipé aussi vite. Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut remonter à octobre 2025.

L’arme secrète : le Model Y Standard et le Model 3 Standard

La reprise a deux explications simples. Tesla a déployé des versions moins chères de son Model Y et de son Model 3 en Europe fin 2025, avec le Model Y Standard démarrant à 42 990 euros catalogue. Après bonus écologique, ça descend à 35 990 euros pour les revenus intermédiaires, et à 35 990 euros pour les modestes.

C’est la première fois depuis trois ans que Tesla propose un SUV électrique compétitif sur le segment des 35 000–40 000 euros après aides — le segment où se battent la Volkswagen ID.4, le Renault Scénic, le Kia EV6. Tesla n’était tout simplement plus dans la course à ces niveaux de prix. Maintenant si.

En France, le résultat est immédiat : la France affiche une hausse des immatriculations de 52 % sur un an, l’Allemagne de 24 %. Le Model Y Standard a été le modèle le plus commandé en France en janvier et février 2026.

Mais tout n’est pas rose en Europe

Tout n’était pas positif. Les Pays-Bas ont chuté de 45 % et le Danemark de 18 %. Deux marchés où Elon Musk jouit d’une popularité particulièrement faible depuis ses prises de position politiques. Le Danemark et les Pays-Bas ont des communautés de consommateurs parmi les plus sensibles aux dimensions éthiques de leurs achats en Europe. Tesla y paie encore le prix fort de l’image de son patron.

La carte européenne du rebond Tesla est donc fragmentée : forte là où le prix du neuf Standard suffit à convaincre, faible là où l’image Musk reste un facteur de rejet actif.

Pourquoi les marchés financiers ne croient pas à ce rebond

C’est le paradoxe de ce début 2026. Malgré les données positives, les traders sur les marchés de prédiction restent sceptiques sur les livraisons du T1 2026. Un contrat Polymarket sur les livraisons Q1 2026 montre 65 % de probabilité que Tesla livre moins de 350 000 véhicules au niveau mondial — ce qui marquerait un trimestre faible. Tesla avait livré 418 000 véhicules au T4 2025.

Pourquoi cette méfiance ? Parce que les marchés financiers ont arrêté de valoriser Tesla comme un constructeur automobile. Des analystes reconnus déclarent que la vraie valeur de Tesla se situe désormais dans l’IA physique, pas dans les livraisons de voitures. Dans cette lecture, un rebond de 52 % en France est anecdotique face aux enjeux de l’autonomie et d’Optimus.

Le contrat Polymarket sur l’action Tesla au-dessus de 400 $ à fin mars s’établit à 54 % de probabilité. Les traders semblent modestement haussiers sur le maintien des niveaux actuels, mais pessimistes sur les chiffres fondamentaux de livraison.

L’ombre qui plane toujours : le 9 mars et la NHTSA

Une date occupe également les esprits cette semaine. La NHTSA a fixé au 9 mars la date limite de remise des données critiques d’accidents FSD par Tesla. L’enquête couvre 58 incidents liés à environ 2,88 millions de véhicules. Le nombre d’accidents impliquant les robotaxis à Austin s’élève à 14 depuis juin 2025.

Les 14 collisions des robotaxis sont publiquement disponibles auprès de la NHTSA. Beaucoup se sont produites à très basse vitesse ou le véhicule s’est arrêté avant le choc. Les rapports n’attribuent pas la faute. Mais pour les marchés, un dossier désordonné ou révélant des schémas problématiques pourrait suffire à refermer la fenêtre de confiance qui s’ouvre timidement.

Ce que ça change pour les acheteurs français

Si vous attendiez pour commander une Tesla, les données de février envoient un signal clair : le marché français a repris confiance dans la marque. Les délais de livraison — qui étaient tombés à 2 semaines en période de crise — sont remontés à 4–8 semaines selon les versions, signe que la demande est réelle.

Le Model Y Standard en blanc à 42 990 euros (35 990 euros après bonus intermédiaire) est actuellement la configuration la plus demandée. Si vous souhaitez une couleur spécifique ou la Grande Autonomie, mieux vaut commander maintenant avant que les délais ne s’allongent encore.

Le vrai indicateur à surveiller : le 20 mars aux Pays-Bas

Au-delà des chiffres de ventes, l’événement qui pourrait changer durablement la dynamique européenne de Tesla n’est pas financier — il est technologique. Le 20 mars 2026 est la date vers laquelle convergent les attentes pour une décision de la RDW néerlandaise sur le déploiement du FSD Supervisé. Une validation à cette date déclencherait un effet domino en Allemagne, en France et en Italie.

Si les Pays-Bas ouvrent la porte le 20 mars, Tesla ne serait plus simplement un constructeur qui regagne du terrain sur ses concurrents. Ce serait le premier constructeur à proposer une voiture qui conduit (presque) seule en Europe. Une différenciation sans équivalent.

Le rebond de février serait alors rétrospectivement perçu comme le début de quelque chose de bien plus grand que +52 % sur un mois.

FSD en France : tout ce qu’il faut savoir — Model Y Standard vs Grande Autonomie