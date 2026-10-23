858 robotaxis au registre du Texas : Tesla en déclare 55 de plus, au lendemain de ses résultats

Le registre public du Texas compte désormais 858 véhicules autonomes déclarés par Tesla Robotaxi, 55 de plus qu’il y a vingt-quatre heures. Tesla Mag a relevé ce registre jeudi 22 octobre à 16 h 09, au lendemain de la publication des résultats du troisième trimestre. Les ajouts sont presque tous des Model Y : 53, contre 2 Cybercab.

Ce que dit le registre, jeudi 22 octobre

Au Texas, tout véhicule autonome mis en circulation par un opérateur doit être déclaré auprès du DMV, l’administration des véhicules de l’État. La liste est publique, sur le portail TxMCCS. L’opérateur s’appelle Tesla Robotaxi, LLC, autorisé le 14 mai 2026. Tesla Mag relève cette liste depuis le 9 octobre et archive chaque relevé.

858 véhicules au total, jeudi 22 octobre à 16 h 09 ;

au total, jeudi 22 octobre à 16 h 09 ; 507 Model Y , soit 53 de plus que la veille ;

, soit 53 de plus que la veille ; 351 Cybercab , le biplace sans volant ni pédales, soit 2 de plus ;

, le biplace sans volant ni pédales, soit 2 de plus ; aucun véhicule retiré de la liste depuis le premier relevé.

Mercredi 21 octobre à 16 h 09, le registre comptait 803 véhicules, le même chiffre que le 18 octobre. La liste n’avait plus bougé depuis quatre jours.

119 véhicules de plus en deux semaines

Le 9 octobre, notre premier relevé donnait 739 véhicules : 420 Model Y et 319 Cybercab. Le chiffre est resté figé jusqu’au 14 octobre au moins. Le 18 octobre, il était passé à 803, avec 30 Cybercab et 34 Model Y de plus. Jeudi, 55 autres se sont ajoutés.

En deux semaines, la flotte déclarée a donc grandi de 119 véhicules, soit 16 % (calcul Tesla Mag). Elle ne grandit pas en continu : elle avance par lots, plusieurs dizaines de voitures déclarées le même jour, puis plus rien pendant quelques jours. Les deux derniers lots n’ont pas la même composition. Celui du 18 octobre faisait la part belle au Cybercab, celui du 22 octobre est presque entièrement fait de Model Y.

Des Model Y de Fremont, des Cybercab d’Austin

Le registre publie le numéro de série de chaque véhicule, le VIN. Son dixième caractère donne l’année-modèle, son onzième l’usine. Les 858 numéros relevés jeudi se répartissent sans exception :

les 507 Model Y portent le code de l’usine de Fremont, en Californie, et l’année-modèle 2026 ;

les 351 Cybercab portent le code de la Gigafactory Texas, à Austin, et l’année-modèle 2026.

Les 53 Model Y ajoutés jeudi suivent la même règle. La flotte texane de Model Y vient donc de Californie, alors que la Gigafactory d’Austin produit elle aussi le Model Y.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule qui transporte des clients. Le registre ne précise ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni si une personne de sécurité est à bord. Il donne la flotte que Tesla est autorisé à faire rouler sans conducteur au Texas, pas celle qui roule chaque jour.

C’est en revanche le seul chiffre public, daté et vérifiable, sur la taille de la flotte. Mercredi soir, Tesla a présenté ses résultats du troisième trimestre et annoncé des Cybercab chez des clients fin 2026. Le registre texan permettra de suivre, déclaration après déclaration, la montée en puissance de la production.

Notre suivi

Tesla Mag relève le registre plusieurs fois par semaine. Les chiffres sont reportés dans notre suivi de la flotte Tesla Robotaxi. Pour le contexte des résultats, lire aussi ce qu’il fallait surveiller aux résultats de Tesla.

Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, autorisation AV8313426653583. Relevés Tesla Mag du 9 au 22 octobre 2026, archivés ; calculs et lecture des numéros de série par Tesla Mag.