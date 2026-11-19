Registre du DMV du Texas, 18 novembre 2026 : 1 507 robotaxis Tesla déclarés, dont 773 Cybercab. Les 200 Cybercab ajoutés en deux jours sont tous de l'année-modèle 2027.

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Le compteur du Cybercab s’est remis à tourner, et d’un coup. Entre notre relevé du lundi 16 novembre et celui du mercredi 18 novembre 2026 à 16 h 08, heure de Paris, Tesla a déclaré 200 Cybercab de plus dans le registre public des véhicules automatisés du Texas. Sa flotte autorisée y passe de 1 306 à 1 507 véhicules. Et ces 200 robotaxis ont un point commun : ce sont les premiers Cybercab millésime 2027 du registre.

Ce que dit le registre ce mercredi

Tesla Robotaxi, LLC : 1 507 véhicules déclarés, dont 773 Cybercab et 734 Model Y ;

: déclarés, dont et ; depuis le 16 novembre : +200 Cybercab et +1 Model Y, aucun véhicule retiré ;

et +1 Model Y, aucun véhicule retiré ; le Cybercab redevient majoritaire dans la flotte texane de Tesla, ce qu’il n’était plus depuis notre relevé du 31 octobre.

Le compteur du Cybercab était bloqué à 573 depuis le 28 octobre. Pendant ces trois semaines, Tesla n’a ajouté que des Model Y, au point que nous écrivions le 11 novembre que le Model Y portait seul la croissance de la flotte. Ce lot de 200 change la lecture.

Millésime 2027 : ce que disent les numéros de série

Le registre ne publie que les numéros de série (VIN) des véhicules. Leur dixième caractère code l’année-modèle, selon la norme américaine : T pour 2026, V pour 2027. Les 573 Cybercab déjà déclarés portent tous un T. Les 200 nouveaux portent tous un V.

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Leurs numéros de fabrication se suivent : les Cybercab 2026 du registre vont du n° 1 291 au n° 4 394, les nouveaux du n° 4 396 au n° 4 744. Tesla a donc basculé sa production de Cybercab sur l’année-modèle 2027, et les premiers exemplaires de ce millésime partent directement vers la flotte de robotaxis. Le constructeur n’a pas commenté ce lot.

Six semaines de relevés

Relevé Tesla Mag Total Model Y Cybercab 9 octobre 739 420 319 28 octobre 1 080 507 573 31 octobre 1 204 631 573 11 novembre 1 302 729 573 16 novembre 1 306 733 573 18 novembre 1 507 734 773

En six semaines, la flotte texane déclarée par Tesla a doublé : 739 véhicules le 9 octobre, 1 507 ce mercredi. Lors de notre dernier relevé de la flotte de Waymo, le 11 novembre, son concurrent en déclarait 1 297 dans le même registre. L’écart en faveur de Tesla, de cinq véhicules ce jour-là, dépasse désormais les 200 si Waymo n’a pas bougé depuis.

Pourquoi ce lot compte

Le Cybercab, sans volant ni pédales, est le véhicule autour duquel Tesla construit son service. Les annonces s’enchaînent depuis un mois : le robotaxi est ouvert à l’achat pour les particuliers aux États-Unis, Tesla investit 3 milliards d’euros à Grünheide pour en produire en Europe, et le service roule désormais 24 heures sur 24 dans ses huit villes. Un lot de 200 véhicules neufs du même millésime, déclarés en deux jours, est le premier signe dans les données publiques que la cadence de production suit.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule en service. Le registre recense les véhicules qu’un opérateur est autorisé à faire rouler sans conducteur au Texas. Il ne donne ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni la présence éventuelle d’une personne de sécurité à bord. Le modèle n’y figure plus depuis début novembre : nous le déduisons des premiers caractères du VIN, une correspondance vérifiée véhicule par véhicule sur notre relevé du 4 novembre.

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Notre suivi

Tesla Mag relève ce registre et archive chaque relevé, numéro de série par numéro de série, depuis le 9 octobre. Nous publierons le prochain chiffre dès qu’un nouveau lot apparaîtra.

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Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, relevés intégraux par Tesla Mag le 16 novembre 2026 à 16 h 09 (1 306 numéros de série) et le 18 novembre 2026 à 16 h 08 (1 507), heure de Paris ; flotte de Waymo LLC relevée le 11 novembre 2026 (1 297). Modèle et année-modèle déduits du VIN, calculs Tesla Mag. Photo : un Cybercab sur l’Interstate 280, près de Palo Alto, Daniel Lu, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.