822 Cybercab contre 734 Model Y : Tesla déclare 49 robotaxis de plus au Texas en 24 heures

Le registre public du Texas compte 1 556 robotaxis Tesla au 25 novembre, dont 822 Cybercab. Les 49 nouveaux sont tous des Cybercab millésime 2027.

Tesla a déclaré 49 Cybercab de plus au Texas en vingt-quatre heures. Selon notre relevé du registre public des véhicules automatisés, ce mercredi 25 novembre à 16 h 08, heure de Paris, sa flotte de robotaxis y compte désormais 1 556 véhicules : 822 Cybercab et 734 Model Y.

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Ce que dit le registre ce mercredi

Tesla Robotaxi, LLC : 1 556 véhicules déclarés, contre 1 507 la veille ;

les 49 nouveaux sont tous des Cybercab, aucun Model Y ajouté, aucun véhicule retiré ;

le Cybercab représente désormais 53 % de la flotte texane de Tesla (calcul Tesla Mag).

Le compteur était resté figé à 1 507 depuis notre relevé du 18 novembre, jour où Tesla avait ajouté 200 Cybercab d’un coup, les premiers du millésime 2027. Il s’est remis à tourner entre mardi et mercredi.

Encore des Cybercab 2027, dans la suite des numéros

Le registre publie les numéros de série (VIN) des véhicules. Leur dixième caractère code l’année-modèle : T pour 2026, V pour 2027. Les 49 nouveaux portent tous un V. Leurs numéros de fabrication vont du n° 4 632 au n° 4 853, juste après le lot du 18 novembre, qui s’arrêtait au n° 4 744.

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Le registre compte donc maintenant 249 Cybercab millésime 2027, à côté des 573 Cybercab 2026 déclarés jusqu’à la fin octobre. Ces numéros ne sont pas consécutifs : entre le n° 4 632 et le n° 4 853, une partie des Cybercab produits n’apparaît pas dans le registre texan. Tesla ne dit pas où ils vont. Le constructeur n’a pas commenté ce nouveau lot.

Sept semaines de relevés

Relevé Tesla Mag Total Model Y Cybercab 9 octobre 739 420 319 28 octobre 1 080 507 573 31 octobre 1 204 631 573 11 novembre 1 302 729 573 18 novembre 1 507 734 773 25 novembre 1 556 734 822

La flotte déclarée par Tesla au Texas a plus que doublé depuis le 9 octobre. Le 11 novembre, Tesla était passé devant Waymo dans le même registre, de cinq véhicules ; Waymo en déclarait alors 1 297. L’écart dépasse désormais 250 véhicules si Waymo n’a pas bougé depuis notre dernier relevé de sa flotte.

Pourquoi ces 49 robotaxis comptent

Chaque Cybercab déclaré est un véhicule sans volant ni pédales autorisé à rouler dans le service de Tesla. La croissance passe désormais par lui, et plus par le Model Y, dont le compteur ne bouge plus depuis le 18 novembre. Le contexte va dans le même sens : Tesla a ouvert son service 24 heures sur 24 dans ses huit villes, ouvert l’achat du Cybercab aux particuliers aux États-Unis, et investit 3 milliards d’euros à Grünheide pour en produire en Europe.

Nous relevons ce registre chaque jour. Pour suivre la mise en route du robotaxi en Europe et échanger avec d’autres propriétaires, rejoignez Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag.

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Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, autorisation AV8313426653583. Relevés Tesla Mag du 24 novembre 2026 à 16 h 08 et du 25 novembre 2026 à 16 h 08, heure de Paris. Années-modèles et numéros de fabrication lus dans les VIN publiés.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.