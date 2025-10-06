Tesla se prépare à dévoiler une nouvelle Tesla Model Y le 7 octobre

Le 6 octobre 2025, Tesla a mis le feu aux poudres : un teaser publié sur ses canaux officiels montre les phares avant d’un véhicule dans l’ombre, accompagné de la date « 10/7 ». Beaucoup d’observateurs y voient plus qu’un simple jeu de marketing — une possible révélation imminente d’une version abordable de la Tesla Model Y, souvent baptisée « Model Y Standard ».

À travers une approche spéculative mais raisonnée, analysons les éléments en faveur, les scénarios possibles et les enjeux autour d’une telle annonce — et pourquoi Tesla pourrait décider de lancer ce nouveau modèle dès le 7 octobre.

1. Ce que le teaser nous dit (et ne dit pas)

1.1. Le teaser — phares dans l’ombre

Tesla a diffusé une courte vidéo — quelques secondes — où l’on aperçoit deux phares éclairés dans une scène sombre. Le motif lumineux semble aligné avec les schémas visuels repérés sur des prototypes « Model Y Standard » récemment repérés sans camouflage.

Ce qu’il est intéressant de noter :

L’absence de la barre LED frontale à bande continue, caractéristique du « refresh Juniper » de la Model Y 2025, pourrait indiquer un design plus simple.

Le positionnement des phares (forme, intensité) semble correspondre à des clichés espion pris à proximité de l’usine Tesla au Texas.

Le teaser est suffisamment vague pour exciter la spéculation — Tesla joue manifestement sur le suspense.

Cependant, un teaser n’est qu’un indice visuel partiel : il ne prouve pas l’annonce imminente d’un modèle, ni ses caractéristiques exactes.

1.2. Contexte de rumeurs et de repérages

Depuis plusieurs mois, des versions « low cost » ou « simplifiées » de la Model Y (parfois nommées “E41” ou “Model Y Standard”) font l’objet de rumeurs persistantes.

Les informations remontées par des fuites ou repérages incluent :

Un design frontal épuré, sans barre lumineuse pleine largeur, des phares simples.

L’abandon de certains équipements considérés “premium” : toit en verre, éléments motorisés (miroirs rabattables, sièges, etc.), ou contrôle d’ambiance sophistiqué.

L’adoption possible de roues de diamètre plus modeste (ex. 18 pouces “Aperture”) pour réduire les coûts.

Une estimation de prix ~ 39 990 USD (ou proche de cela), soit environ 5 000 USD de moins que la version actuelle de base aux États-Unis.

La mention, dans des médias “automobiles,” que ce modèle pourrait être fabriqué non seulement au Texas mais aussi dans les usines de Shanghai et Berlin.

Ainsi, le teaser arrive dans un contexte déjà “chauffé” par des fuites crédibles et des attentes fortes.

Wait and see, il ne reste que 24h.