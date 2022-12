Tesla Semi : la meilleure cabine pour routier jamais conçue ?

Nous poursuivons notre dossier sur le Tesla Semi. Dans la première partie, nous avions évoqué les raisons qui font que ce nouveau véhicule Tesla sonne comme un « Gong » pour l’industrie du transport routier. Dans cette deuxième partie, nous allons faire un focus sur la cabine et ses technologies. Bonne lecture.

La cabine du Tesla semi offre un confort et une sécurité inégalée

Conduire un camion est un métier difficile, tout comme passer toute la journée dans une cabine petite et bruyante avec des gaz d’échappement diesel. Tesla a inventé la cabine du conducteur à partir d’une feuille blanche, et le résultat est le confort, la propreté, la commodité et la sécurité – en bref, un lieu de travail que tout le monde souhaite.

Avec une cabine où le conducteur peut se tenir debout et un vaste espace de rangement, dès que vous y entrez, vous ressentez un environnement luxueux où les concepteurs ont placé les personnes et les travailleurs là où ils doivent être – au centre. Le siège du conducteur est disposé de la sorte – au centre.

Non seulement vous disposez de deux écrans pour afficher les informations nécessaires sur le véhicule, son environnement et les divertissements, mais c’est aussi l’endroit le plus sûr en cas d’accident. Le centre de gravité bas, dû au fait que la batterie se trouve en bas, rend également difficile le basculement du véhicule, qui est généralement l’un des pires scénarios d’accident que les conducteurs de camions puissent imaginer.

L’absence d’un grand réservoir de diesel rend également la conduite plus sûre contre les incendies et les explosions, et pour réitérer : Les véhicules à batterie brûlent très rarement par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne. L’absence des vibrations et du bruit que vous avez toujours dans un gros camion diesel contribue à un lieu de travail beaucoup plus sain, car le bruit et les émissions stressent les humains même s’ils ont l’impression d’y être habitués et sont des causes majeures de la réduction de la durée de vie.

Enfin, le camion semi-remorque est agréable à conduire car non seulement il accélère instantanément, mais il est aussi extrêmement efficace grâce à deux types de moteurs différents, un coefficient de vent comme une voiture de course et un logiciel de premier ordre. L’amélioration de l’accélération et de la capacité de freinage n’ajoute pas seulement au plaisir de conduire, mais aussi à la sécurité, car les freins sont généralement les parties les plus faibles et les plus coûteuses des camions diesel, qui peuvent causer des problèmes majeurs et des accidents en cas de défaillance.

Avec une meilleure accélération, vous pouvez vous adapter beaucoup mieux pour transporter les marchandises et mieux respecter les créneaux de livraison, ce qui non seulement rend les clients de la logistique heureux mais peut justifier également un service premium pour votre service à une époque où les faibles émissions de carbone sont un facteur de plus en plus important dans les services logistiques.

Vidéo de l’intérieur du Tesla Semi pour se rendre compte de l’agencement

La cabine du Tesla Semi est prévue pour la conduite autonome

Lorsque je conduis pendant 12 heures, c’est le pilote automatique Tesla qui rend ma journée agréablement sûre et relaxante, et je ne peux plus imaginer faire de longs trajets sans lui. Les petits ajustements et changements constants qu’un chauffeur routier doit effectuer sont épuisants pour le corps et l’esprit, ce qui en fait un travail difficile. Les chauffeurs routiers qui passent toute la semaine dans leur cabine vont adorer tout système ADAS qui prend en charge la majorité du travail, et avec Autopilot, l’un des meilleurs systèmes au monde, ils peuvent arriver beaucoup plus détendus et même plus sûrs.

Pour les entreprises de logistique, la technologie des DFS autonomes peut réduire considérablement les coûts au kilomètre, car le facteur de coût le plus important en logistique est le conducteur. Étant donné que les camions suivent un itinéraire prédéfini sur les autoroutes et les voies rapides, il est encore plus facile d’utiliser un système qui est déjà utilisé avec succès et sans problème par des centaines de milliers de voitures particulières aux États-Unis.

En outre, comme un système autonome n’a pas besoin de faire de pauses, un temps crucial est gagné, ce qui permet de raccourcir les délais de livraison, de réduire les coûts et d’augmenter les tarifs. Pour les entreprises de logistique qui utiliseront un système comme le FSD (=autopilot / conduite autonome) à l’avenir, il s’agit d’un véritable « no-brainer ». Bien que ce système ne soit pas encore approuvé par les régulateurs, le Semi comprend tout le matériel nécessaire et offre la possibilité de l’utiliser à l’avenir.

