Tesla continue sa marche en avant avec le Tesla Semi dont la production de masse vient d’être annoncée. C’est pourquoi, après vous avoir énoncé les cinq faits à retenir de ce tout nouveau camion électrique, nous allons vous éclairer sur l’impact de cette nouvelle trouvaille de l’entreprise américaine sur le transport routier, entre sécurité, autonomie et changements de lois.

UN MARCHÉ QUI VA S’EMBALLER AVEC OU SANS LE TESLA SEMI

Pour faire face à la pollution et au dérèglement climatique, le marché de l’automobile électrique est au cœur des débats. Avec les 8% d’émissions nationales de dioxyde de carbone en France dûs aux camions (d’après le CITEPA), les fabricants investissent donc de plus en plus pour conquérir le marché des camions propres. Daimler, Nikola Motor ou encore Renault font alors concurrence avec Tesla. Mais, dans ce marché, rien n’est encore joué car la production va s’accélérer dans les années à venir et il faudra alors être prêt.

Camion électrique Daimler. © Daimler

En effet, des mesures politiques vont jouer le rôle de catalyseur. La Californie a tout récemment annoncé des mesures drastiques pour les camions et vans, comme le relate NBC News : Ceux-ci devront être à 100% propres d’ici 2040, avec des étapes intermédiaires qui commencent dès 2024. En attendant d’autres états qui devraient suivre dans les semaines et mois à venir, les constructeurs de ces véhicules propres se réjouissent à l’idée de pouvoir révolutionner le trafic routier. Elon Musk et Tesla auront sans aucun doute un rôle à jouer.

Mais pour cela, il faudra également convaincre les acheteurs que les camions électriques sont effectivement moins chers et plus performants que leurs rivaux, les camions fonctionnant à l’hydrogène. En effet, même si des experts comme Auke Hoekstra affirment que le futur donnera raison au tout électrique pour remplacer le diesel, certains sont plus sceptiques et les investissements pour les transports à hydrogène continuent de fleurir, comme le font Nikola Motor ou Volvo qui se lance avec Daimler dans ce marché.

Pour décrocher les prochaines commandes et ainsi devancer Daimler qui a pris de l’avance grâce à son dévoilement plus rapide, Tesla mise sur un camion élégant, intégrant l’autopilot chère à la marque pour plus de confort et de sécurité. L’enjeu sera alors les batteries car l’autonomie est un élément crucial pour gagner des parts de marché face aux concurrents.

Tesla Semi. © Tesla

LES CONSÉQUENCES POUR LE FUTUR DU TRAFIC ROUTIER

L’arrivée des camions propres va évidemment avoir un impact écologique très fort et va également changer nos paysages routiers en voyant se développer encore plus les superchargeurs. Mais le Tesla Semi voit plus loin que cela. En effet, en plus d’assurer une meilleure sécurité, le camion de la marque va permettre de développer le platooning (convoi routier avec peu de distances entre les camions).

Un essai de platooning de Volvo Trucks. © Radio France

Grâce aux nouvelles technologies, un seul chauffeur pourra conduire toute une file de camions très proches les uns des autres, et avec un mode semi-autonome. La fatigue des chauffeurs et les bouchons causés par les longs convois seront alors sensiblement réduits. Le Tesla Semi a donc de quoi changer le trafic routier aux Etats-Unis mais rêve également d’Europe.

A la conquête de l’Europe

Pour développer les véhicules propres en Europe et ainsi pouvoir s’assurer un nouveau marché, Tesla souhaite faire modifier les lois. Le ministre des transports allemand a confirmé que Tesla avait approché le gouvernement pour enlever l’interdiction de route des camions le dimanche. En effet, plusieurs pays d’Europe interdisent la circulation des poids lourds le dimanche pour limiter la pollution et les bruits, mais les véhicules électriques ne sont pas concernés par cela. Si jamais une telle loi autorise le Tesla Semi et ses copains à rouler le dimanche, la conquête de l’Europe par l’électrique serait alors en très bonne voie.

Les camions électriques et à hydrogène vont donc bouleverser le transport routier et le Tesla Semi paraît être un des favoris pour rafler les plus grosses parts de marché et ainsi changer le quotidien sur les routes des Etats-Unis et du monde.

