Tesla, Starlink et véhicules électriques : les actualités du 24 novembre 2025

La veille technologique Tesla et SpaceX continue d’évoluer rapidement. Aujourd’hui, focus sur les innovations automobiles, l’intelligence artificielle, Starlink, et les solutions de recharge.

🔹 1. La co-conception de puces IA chez Tesla

Tesla mise sur la co-conception de ses puces pour l’intelligence artificielle pour améliorer ses performances FSD et Optimus. Une stratégie qui permet d’optimiser hardware et software de manière synergique.

🔹 2. L’essor du Model 3 Performance Ultra Rouge

Le Model 3 Performance Ultra Rouge avec roues Warp de 19 pouces devient un succès croissant, séduisant les amateurs de style et de performances.

🔹 3. Black Friday : installez votre borne de recharge

Profitez du Black Friday pour installer votre borne de recharge Tesla et sécurisez votre installation à domicile avec des offres avantageuses.

🔹 4. Le Tesla Model Y Noir Satiné, un design spectaculaire

Découvrez la spectaculaire Tesla Model Y noir satiné et son design raffiné qui marque une nouvelle ère stylistique pour Tesla.

🔹 5. Starlink : une constellation au service d’Internet mondial

SpaceX continue de déployer Starlink. Lisez la constellation Starlink et son impact sur l’internet mondial pour comprendre comment la couverture globale évolue.

🔹 6. Véhicules autonomes et protection de la faune

Tesla explore le rôle de ses véhicules autonomes dans la protection de la faune et démontre leur potentiel pour réduire les accidents sur la route.

🔹 7. L’avantage environnemental des VE en France

Focus sur l’impact écologique avec l’avantage environnemental indéniable des véhicules électriques pour réduire les émissions et soutenir la transition énergétique.

🔹 8. Accessoires essentiels pour le Model Y

Découvrez les meilleurs tapis, protections et solutions de rangement pour votre Tesla Model Y et optimisez votre confort intérieur.

🔹 9. Intérieurs gris clair pour le Model Y L

L’élégance des intérieurs gris clair dans la Tesla Model Y L confirme la volonté de Tesla d’offrir design et confort premium.

🔹 10. Nouveau système breveté contre la surchauffe

Tesla innove avec un système breveté qui met fin aux surchauffes, renforçant la sécurité et la durabilité de ses véhicules électriques.

🔹 Bonus : Autonomie, guides et nouvelles versions Model Y

📌 Conclusion

Entre innovations IA, design haut de gamme, autonomie et protection environnementale, Tesla et SpaceX continuent d’imposer leur vision technologique.

L’écosystème Tesla devient plus complet, intégrant véhicules, recharge, intelligence artificielle et services globaux.