Profitez du Black Friday pour faire installer votre borne de recharge

Le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent investir intelligemment dans des équipements technologiques. Cette année, un domaine se démarque particulièrement : l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. À l’heure où la transition énergétique s’accélère et où l’usage du véhicule électrique se démocratise, pourquoi ne pas profiter des offres exceptionnelles du Black Friday pour franchir le cap ?

Dans cet article, nous analysons pourquoi cette période est idéale pour s’équiper, comment comparer les offres, quelles erreurs éviter, et pourquoi ce choix constitue un levier concret pour préparer l’avenir.

Un moment stratégique : pourquoi le Black Friday est idéal pour installer sa borne ?

Le Black Friday se distingue par des baisses de prix importantes, mais ce n’est pas son seul avantage dans le contexte de la mobilité électrique.

Des économies immédiates

Les installateurs, marques et plateformes spécialisées proposent des réductions allant de 10 à 40 %. Sur un poste comme la borne de recharge — où l’installation peut représenter la moitié du budget — l’économie est substantielle.

Un investissement qui valorise votre logement

Faire installer une borne est désormais perçu comme un critère de plus-value immobilière. Les acheteurs et locataires recherchent de plus en plus un logement “EV-ready”.

Vous profitez du prix Black Friday aujourd’hui, et vous valorisez votre patrimoine pour demain.

Une anticipation intelligente de 2025

Entre l’augmentation prévue du nombre de véhicules électriques et la probable évolution des normes, s’équiper aujourd’hui signifie éviter les hausses de coût à venir.

La dialectique de la recharge : faut-il vraiment une borne à domicile ?

La borne n’est pas indispensable

De nombreux conducteurs se contentent encore de charger sur prise domestique ou sur les réseaux publics, jugeant que la dépense d’une borne est facultative.

La prise domestique est trop lente, et les bornes publiques saturent

Les bornes publiques, malgré leur expansion, s’avèrent parfois encombrées aux heures de pointe. Quant à la prise domestique, elle nécessite plus de 24h pour recharger un véhicule moderne.

La borne à domicile est la solution la plus pratique et la plus économique

Avec une Wallbox, on recharge en 4 à 8h selon le modèle. Le coût au kWh est plus bas, et le confort est incomparable : la recharge se fait la nuit, automatiquement, sans planification.

Quels critères comparer pendant le Black Friday ?

Avant de cliquer sur “acheter”, quelques critères clés doivent être pris en compte :

1. La puissance

3,7 kW : suffisant pour les petits trajets, mais lent.

7,4 kW : le meilleur compromis pour la majorité des foyers.

11 kW / 22 kW : pour les installations triphasées.

2. Le pilotage intelligent

Une borne connectée permet :

de contrôler la charge à distance,

d’optimiser selon les heures creuses,

de surveiller sa consommation,

d’éviter la surcharge électrique.

3. Le coût de l’installation

Les offres Black Friday intègrent souvent :

la visite technique,

l’installation complète,

les protections électriques,

le paramétrage.

4. Les aides financières

Même pendant le Black Friday, vous pouvez cumuler :

le crédit d’impôt IRVE,

les aides régionales ou locales,

les subventions copropriétaires.

L’argument écologique : passer à l’action, maintenant

S’équiper d’une borne n’est pas qu’une question de prix ou de confort. C’est un geste concret dans la transition énergétique. Chaque recharge effectuée à domicile permet :

d’utiliser un mix électrique français parmi les plus bas carbone au monde,

de réduire la pression sur les stations publiques,

de soutenir l’électrification des usages.

Installer une borne, c’est devenir acteur — et non spectateur — du changement.

L’avis Tesla Mag : faut-il profiter du Black Friday ?

Oui, clairement.

Le Black Friday crée un alignement favorable entre prix, disponibilité, et capacité d’installation avant la fin de l’année.

Dans un marché où la demande va exploser — notamment avec la multiplication des véhicules électriques en 2025 — ceux qui anticipent sont gagnants. S’équiper aujourd’hui, c’est éviter les délais futurs, limiter les coûts, et sécuriser son autonomie énergétique.

Tesla Mag s’occupe de tout, il suffit de remplir ce formulaire.

Conclusion : un moment clé pour un achat intelligent

Le Black Friday n’est pas seulement une opportunité commerciale : c’est un moment stratégique pour accélérer votre transition vers une mobilité plus propre et plus économique.

Installer une borne de recharge aujourd’hui, c’est :

profiter des meilleures offres de l’année,

anticiper la croissance de la mobilité électrique,

valoriser votre logement,

renforcer votre autonomie énergétique,

participer activement à la transition écologique.

En bref : un choix rationnel, durable et rentable.