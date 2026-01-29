Tesla Update 2026.2.3 : Une astuce ingénieuse pour libérer les câbles coincés

Tesla continue de peaufiner l’expérience utilisateur avec le déploiement de la version 2026.2.3. Alors que cette mise à jour atteint désormais la « troisième vague » de véhicules (soit environ 23 % de la flotte mondiale), elle introduit une fonctionnalité particulièrement attendue en Amérique du Nord, déjà éprouvée sur le Vieux Continent.

La fin du calvaire des câbles bloqués

La nouveauté phare de ce déploiement est la fonction « Unlatching Charge Cable » (Déverrouillage du câble de recharge). Jusqu’à présent, si le bouton de la poignée de recharge ne répondait pas — ce qui arrive fréquemment par grand froid ou avec des adaptateurs tiers — le conducteur devait sortir son téléphone ou interagir avec l’écran central.

Désormais, une action physique directe sur le véhicule permet de forcer le déverrouillage :

La méthode : Maintenez la poignée de la porte arrière gauche tirée pendant 3 secondes .

Maintenez la poignée de la tirée pendant . Condition : Le véhicule doit être déverrouillé ou une clé reconnue (téléphone, carte, fob) doit se trouver à proximité immédiate.

Pourquoi c’est important : En hiver, le port de charge peut geler, bloquant le loquet de sécurité. Cette commande manuelle via la poignée de porte agit comme une alternative physique fiable pour stopper la charge et libérer le connecteur sans avoir à manipuler d’écran tactile avec des gants.

Détails du Changelog 2026.2.3

Outre cette amélioration ergonomique, la mise à jour inclut des ajustements spécifiques selon les régions et des fonctions de diagnostic avancées.

Fonctionnalité Description Disponibilité Déverrouillage Câble Utilisation de la poignée arrière gauche (3s). Amérique du Nord (Déjà en Europe) Minor Fixes Corrections de bugs et optimisations de stabilité. Global Poids Autopilot/Trajet Nouvelles données de « poids » (AP/Trip Weights) dans le mode Service. Global (Non documenté)

Zoom sur le Mode Service (2026.2)

Pour les utilisateurs avancés et les techniciens, la version parente 2026.2 a discrètement ajouté des sections « New Trip Weights » et « AP Weights » dans le menu Service. Ces paramètres, bien qu’étiquetés comme non documentés, permettent une analyse plus fine de la consommation énergétique liée aux trajets et de la charge de calcul attribuée au système Autopilot.

Une transition progressive

Il est intéressant de noter que la fonction de déverrouillage par la poignée était déjà présente en Europe depuis la version 2025.20. Ce déploiement en Amérique du Nord uniformise l’expérience utilisateur mondiale, prouvant que Tesla sait écouter les retours terrains pour simplifier les gestes du quotidien.

Si vous n’avez pas encore reçu la notification, assurez-vous que votre véhicule est connecté au Wi-Fi. Le déploiement par vagues permet à Tesla de surveiller la stabilité du logiciel avant une généralisation totale.