Test & Avis – Spigen Plateau de Rangement Tesla Model Y & Model 3 – Édition Carbone (2021-2024)

Pourquoi choisir un rangement sous écran pour Tesla ?

Les propriétaires de Tesla savent à quel point l’intérieur des Model 3 et Model Y est minimaliste. Si cela renforce le design épuré, cela limite aussi les solutions de rangement. C’est pourquoi de nombreux conducteurs cherchent des accessoires pratiques pour optimiser l’espace.

Le plateau de rangement Spigen sous écran (édition carbone) est l’un des produits les plus populaires, car il combine style, praticité et qualité premium.

Cet article contient des liens affiliés. Cela signifie que si vous achetez ce produit via nos liens, nous pouvons percevoir une petite commission, sans aucun coût supplémentaire pour vous. Cette démarche nous permet de continuer à vous proposer des tests et avis indépendants, honnêtes et détaillés sur les accessoires Tesla.

Caractéristiques principales du Spigen Plateau Tesla Model 3 & Y

✅ Design premium en fibre de carbone

Fabriqué en TPU et PC de haute qualité , ce rangement est robuste et élégant.

, ce rangement est robuste et élégant. La finition carbone s’intègre parfaitement dans l’habitacle Tesla, sans casser le design minimaliste.

✅ Rangement intelligent et gain de place

Espace optimisé au-dessus et en dessous de l’écran central .

. Parfait pour les clés, cartes, lunettes, portefeuille ou smartphone .

. Accès rapide, sans gêner la conduite.

✅ Protection et silence

Intérieur avec rembourrage en silicone profond .

. Réduit les vibrations et évite les bruits parasites.

Protège vos objets des rayures et chocs.

✅ Installation facile et fixation magnétique

Sans outil, sans modification : le plateau se fixe en quelques secondes.

: le plateau se fixe en quelques secondes. Aimants puissants pour une stabilité optimale.

Supporte jusqu’à 1 kg de charge.

✅ Compatibilité véhicules

👉 Compatible avec :

Tesla Model Y (jusqu’à 2024)

Tesla Model 3 (2021-2023)

⚠️ Non compatible avec :

Tesla Model Y Juniper (2025)

Tesla Model 3 Highland (2024)

Test & Avis après plusieurs jours d’utilisation

Après avoir installé le plateau Spigen Tesla, l’expérience de conduite est clairement plus confortable :

Les petits objets du quotidien sont à portée de main .

. Le rangement reste discret et invisible pour les passagers.

pour les passagers. La qualité Spigen inspire confiance, avec une sensation premium.

👉 En résumé : c’est un accessoire indispensable pour qui veut optimiser l’habitacle de sa Tesla sans compromis sur le style.

Points forts du plateau Spigen Tesla Model 3 / Y

✔️ Finition carbone élégante et premium

✔️ Gain de place intelligent sous l’écran central

✔️ Installation rapide, sans outils

✔️ Silence garanti grâce au silicone

✔️ Excellent rapport qualité/prix (41,99 €)

Conclusion : faut-il acheter le plateau de rangement Spigen Tesla ?

Oui, sans hésiter.

Avec plus de 435 avis positifs (note moyenne 4,2/5) sur Amazon, ce produit a déjà conquis de nombreux propriétaires de Tesla.

➡️ Si vous avez une Tesla Model Y (2021-2024) ou une Tesla Model 3 (2021-2023), ce plateau de rangement Spigen édition carbone est un must-have pour profiter d’un habitacle mieux organisé, élégant et fonctionnel.

💡 Disponible au prix de 41,99 € sur Amazon, avec retours gratuits et une offre promotionnelle (-10% pour 2 articles).