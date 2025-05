Tom Zhu, de son nom complet Zhu Xiaotong, est une figure clé de l’industrie automobile, particulièrement reconnu pour son rôle déterminant au sein de Tesla, Inc. En tant que Senior Vice-Président de l’Automobile depuis avril 2023, Zhu est devenu l’un des exécutifs les plus influents de l’entreprise, souvent considéré comme le numéro deux après Elon Musk. Son parcours, marqué par une ascension fulgurante et un dévouement sans faille, en fait une personnalité fascinante et un potentiel successeur à la tête de Tesla.

Un Parcours Académique et Entrepreneurial

Né en Chine et détenteur d’un passeport néo-zélandais, Tom Zhu a forgé son parcours à travers une formation académique solide et une expérience entrepreneuriale variée. Il obtient un Bachelor of Science en commerce et technologies de l’information à l’Université de Technologie d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant de compléter un MBA à la Fuqua School of Business de l’Université Duke, aux États-Unis. Après ses études, Zhu se lance dans l’entrepreneuriat en cofondant Kaibo Engineering Group Corp., une entreprise où il gère des projets d’infrastructure en Afrique, conseillant des entrepreneurs chinois sur des chantiers complexes. Cette expérience lui permet de développer des compétences en gestion de projets multinationaux et en négociation dans des environnements exigeants.

En 2013, il fonde une société de conseil en gestion pour aider les entreprises chinoises à s’étendre à l’international, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans des contextes commerciaux interculturels. Ces expériences posent les bases de son futur succès chez Tesla, où sa rigueur et sa vision stratégique vont briller.

Une Ascension Météorique chez Tesla

Tom Zhu rejoint Tesla en avril 2014, initialement pour développer le réseau de Superchargeurs en Chine. Dès sa première année, il impressionne par sa capacité à obtenir des résultats rapides, devenant responsable des opérations chinoises de l’entreprise. Sous sa direction, Tesla réalise un exploit remarquable : la construction de la Gigafactory de Shanghai, la première usine de l’entreprise hors des États-Unis. En moins de 12 mois, Zhu transforme un terrain vague en une usine ultramoderne capable de produire des véhicules électriques à grande échelle, à un coût 65 % inférieur à celui de l’usine Model 3 aux États-Unis. Cette prouesse, réalisée en 2019, établit la Gigafactory de Shanghai comme l’usine la plus productive de Tesla à l’échelle mondiale.

Promu vice-président pour la Grande Chine, puis président des opérations Asie-Pacifique, Zhu supervise l’expansion de Tesla en Thaïlande, à Hong Kong et à Singapour. En juillet 2022, il prend la tête de toutes les opérations de Tesla en Asie-Pacifique, consolidant son influence au sein de l’entreprise. Son rôle s’élargit encore en avril 2023, lorsqu’il est nommé Senior Vice-Président de l’Automobile, avec la supervision des usines d’assemblage mondiales, des ventes, des livraisons et des services. Cette promotion, qui inclut la gestion des opérations aux États-Unis et en Europe, fait de Zhu le plus haut responsable après Elon Musk, alimentant les spéculations sur une possible succession à la direction générale.

Un Style de Leadership Pragmatique et Engagé

Le style de management de Tom Zhu est souvent décrit comme pragmatique, efficace et intensément dévoué. Surnommé par certains « le bourreau de travail », Zhu incarne l’esprit entrepreneurial de Tesla. Pendant les lockdowns liés au Covid-19 à Shanghai en 2022, il fait partie des premiers employés à dormir dans l’usine pour maintenir la production, un engagement qui lui vaut les éloges d’Elon Musk. Ce dernier loue régulièrement l’éthique de travail de Zhu, notant que son équipe « brûle l’huile de minuit » pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

Zhu privilégie un mode de vie simple, vivant dans un appartement subventionné à seulement 10 minutes de la Gigafactory de Shanghai, ce qui lui permet de rester proche de l’action. Dans une interview rare avec Jiefang Daily en 2021, il explique que l’efficacité et le pragmatisme sont au cœur de la culture de Tesla. Une anecdote illustre son approche pratique : en 2019, après que des typhons ont endommagé le système de drainage de l’usine de Shanghai, Zhu n’hésite pas à prendre un seau pour évacuer l’eau aux côtés de ses employés, incarnant l’idée que « se salir les mains » est une valeur fondamentale de l’entreprise.

Un Rôle Stratégique à un Moment Crucial

La promotion de Zhu au poste de Senior Vice-Président intervient à une période charnière pour Tesla. En 2022, Elon Musk, accaparé par l’acquisition de Twitter (aujourd’hui X), fait face à des critiques d’investisseurs réclamant un renforcement de l’équipe dirigeante pour permettre à Musk de se concentrer sur Tesla. Zhu, avec son bilan impressionnant en Chine et sa capacité à résoudre des problèmes complexes, devient alors un atout clé. Il est dépêché aux États-Unis fin 2022 pour superviser la montée en puissance de la Gigafactory du Texas, où il apporte son expertise pour optimiser la production du Model Y et préparer le lancement du Cybertruck.

En 2024, Zhu retourne en Chine pour consolider la position de Tesla dans le plus grand marché automobile mondial, où l’entreprise cherche à regagner du terrain face à une concurrence accrue. Son rôle global reste cependant intact, avec une supervision continue des opérations internationales, à l’exception de la Gigafactory de Berlin.

Un Successeur Potentiel à Elon Musk ?

Depuis sa promotion en 2023, les spéculations sur une possible succession de Tom Zhu à la tête de Tesla se multiplient. Plusieurs rapports, notamment de Reuters et Bloomberg, suggèrent que Zhu est préparé pour assumer des responsabilités encore plus importantes, voire pour succéder à Musk. Cette hypothèse est renforcée par la relation étroite entre Zhu et Musk, marquée par des échanges réguliers par texto où ils discutent des défis opérationnels et des plans stratégiques. Dans une interview avec PCauto, Zhu confie que ces interactions avec Musk le rendent « extrêmement excité », témoignant de sa passion pour son rôle.

Cependant, certains observateurs nuancent cette perspective. Un post sur X datant de 2023 souligne que Zhu ne serait pas un « Tim Cook » pour Musk, c’est-à-dire un gestionnaire chargé de stabiliser l’entreprise, mais plutôt un innovateur capable de repousser les limites, à l’image de Musk lui-même. Cette distinction met en lumière la capacité de Zhu à non seulement exécuter mais aussi à transformer les opérations de Tesla à une échelle mondiale.

Une Influence Croissante et un Héritage en Construction

En 2022, la Gigafactory de Shanghai, sous la direction de Zhu, représente 54 % de la production mondiale de Tesla, un chiffre qui illustre son impact colossal sur l’entreprise. Plus récemment, Zhu a acquis pour 70 millions de dollars d’actions Tesla, signalant sa confiance dans l’avenir de l’entreprise et renforçant son statut d’acteur clé.

Tom Zhu reste pourtant une figure discrète, préférant laisser ses résultats parler pour lui. Dans un monde où Tesla continue de redéfinir l’industrie automobile, Zhu incarne une combinaison rare de pragmatisme, de vision et de détermination. Que ce soit en transformant des champs boueux en usines de pointe ou en naviguant les complexités des marchés mondiaux, Zhu Xiaotong est bien plus qu’un exécutif : il est un architecte du futur de la mobilité électrique.