Top 5 des Hubs USB-C & Chargeurs Multi-Ports pour Tesla — Guide Amazon

💡 Cet article contient des liens affiliés Amazon. En achetant via ces liens, vous soutenez Tesla Mag sans frais supplémentaires.

Le Model 3 et Model Y ne proposent que 2 ports USB-C en console centrale — et sur les versions récentes, ces ports sont parfois occupés par la clé SSD TeslaCam. Résultat : dès que vous avez passager ou enfant à bord, tout le monde se bat pour le seul port disponible. Les hubs USB-C et chargeurs multi-ports sont la solution. Mais attention — tous ne sont pas compatibles avec le Hardware 4 du Juniper et du Model 3 Highland. Voici notre sélection.

🥇 1. Jowua Hub USB 130W — Certifié HW4, le Seul Hub Officiellement Compatible Juniper

Le hub validé par Tesla elle-même pour le Hardware 4 : incontournable sur Juniper.

Ce hub USB-C Jowua est le seul hub USB certifié compatible Hardware 4 (Model Y Juniper 2025+ et Model 3 Highland). Les hubs standards perturbent parfois le HW4 et provoquent des erreurs ou des déconnexions. Le Jowua 130W offre 2 ports USB-C (dont 1 à 100W pour charging rapide) + 2 ports USB-A, et communique correctement avec le système infotainment Tesla.

Caractéristique Valeur Puissance totale 130W Port USB-C #1 100W (charge rapide téléphone/laptop) Port USB-C #2 30W Ports USB-A 2× 18W Compatible HW4 OUI ✅ (certifié Jowua) Compatible HW3 OUI ✅ Format Console centrale Tesla

⭐ 4,8/5 — +1 800 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79 €

🥈 2. Anker 727 Charging Station — Station de Charge 100W pour le Tableau de Bord

Pour transformer l’habitacle Tesla en bureau mobile avec 6 ports simultanés.

Le Anker 727 est une station de charge compacte 100W GaN qui s’alimente via le port USB-C de la console Tesla et redistribue la puissance sur 6 ports (3 USB-C + 3 USB-A). Parfait pour les familles ou les professionnels nomades qui veulent charger simultanément téléphone, montre, tablette et casque sans jongler avec les câbles.

Caractéristique Valeur Puissance totale 100W Ports 3× USB-C + 3× USB-A Technologie GaN (compact et efficace) Alimentation USB-C (depuis console Tesla) Port USB-C max 65W (charge laptop) Dimensions 9 × 5 × 5 cm

⭐ 4,6/5 — +6 200 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~59,99 €

🥉 3. Baseus 65W 4-en-1 USB-C Hub Magnétique — Le Plus Discret de la Sélection

Se fixe magnétiquement dans la console, disparaît quand il n’est pas utilisé.

Ce hub USB-C 65W de Baseus est équipé d’un socle magnétique qui se fixe dans le fond de la console centrale Tesla — et s’en détache d’un geste quand vous sortez du véhicule. 4 ports (2 USB-C + 2 USB-A), design ultra-plat qui ne dépasse pas du bord de la console. La solution la plus élégante pour ceux qui veulent garder l’intérieur Tesla épuré.

Caractéristique Valeur Puissance 65W Ports 2× USB-C + 2× USB-A Fixation Magnétique (libération instantanée) Profil Ultra-plat (8 mm) Câble intégré USB-C 20 cm (non détachable) Poids 85 g

⭐ 4,5/5 — +3 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~34,99 €

4. Chargeur Allume-Cigare 120W USB-C + USB-A — Pour les Tesla Sans Port 12V Standard

Attention : les Tesla récentes n’ont plus de prise 12V standard. Ce produit est pour les Model S/X.

Les Tesla Model S et Model X conservent une prise allume-cigare 12V classique. Ce chargeur 120W GaN triple port (2× USB-C PD + 1× USB-A) s’y branche pour fournir une recharge rapide 65W sur le port principal. Compact et compatible avec tous les véhicules à prise 12V.

Caractéristique Valeur Puissance 120W total Port USB-C #1 65W PD Port USB-C #2 45W PD Port USB-A 18W QC3.0 Technologie GaN Compatible Tesla Model S, X (prise 12V)

⭐ 4,5/5 — +4 800 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~29,99 €

5. Câble USB-C 240W Magnétique — Pour Brancher/Débrancher sans Effort dans la Tesla

Le petit détail ergonomique qui simplifie la vie quotidienne.

Se baisser pour brancher un câble USB-C dans la console centrale à chaque trajet, c’est pénible. Ce câble USB-C 240W avec connecteur magnétique (côté téléphone) permet de brancher d’un geste et de se débrancher en tirant simplement. Transfert de données jusqu’à 40 Gbps (Thunderbolt 4), compatible avec tous les iPhone et Android récents. Le câble permanent reste dans la console, vous pochez juste le connecteur.

Caractéristique Valeur Puissance 240W (USB PD 3.1) Données 40 Gbps (Thunderbolt 4) Magnétique Côté appareil (connecteur snap-in) Longueur 1 m (tressé nylon) Compatibilité USB-C universel (iPhone, Android, laptop) Orientation Réversible 360°

⭐ 4,4/5 — +2 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~22,99 €

⚠️ Note Importante sur la Compatibilité HW4

Si vous possédez un Model Y Juniper (2025+) ou un Model 3 Highland (2024+), vérifiez systématiquement que le hub USB-C est certifié compatible HW4 avant achat. Les hubs non certifiés peuvent créer des conflits avec le système infotainment et provoquer des erreurs de communication. Le Jowua 130W est à ce jour le seul hub certifié de notre sélection — les autres fonctionnent sur HW3 (anciens Model 3/Y).