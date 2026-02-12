Mise à jour Tesla 2025.45.32.1 : La navigation franchit un nouveau cap en Chine

Alors que les célébrations du Nouvel An Lunaire 2026 battent leur plein, Tesla a déployé une mise à jour logicielle d’envergure, la version 2025.45.32.1. Si elle apporte des fonctionnalités révolutionnaires comme une application d’automatisation de type « IFTTT », c’est une amélioration discrète mais essentielle de la navigation qui retient l’attention des utilisateurs urbains : l’agrégation des Superchargeurs.

Une carte plus claire pour des villes ultra-denses

Dans les métropoles chinoises comme Shanghai, Pékin ou Shenzhen, la densité de stations de recharge est telle que la carte de navigation peut rapidement devenir illisible, saturée de broches rouges se chevauchant.

Pour répondre à ce défi, Tesla a introduit la fonction « Supercharger aggregation display ». Le concept est simple mais redoutablement efficace :

Regroupement par clusters : Les stations Supercharger situées à proximité immédiate les unes des autres sont désormais regroupées sous une seule icône « cluster » sur la carte.

« Les stations Supercharger adjacentes s’affichent désormais sous forme de grappes. Appuyez sur l’icône de la grappe pour les visualiser individuellement. » — Note de mise à jour Tesla 2025.45.32.1

Les autres nouveautés marquantes de la version 2025.45.32.1

Bien que l’agrégation des chargeurs soit la star de la navigation, cette mise à jour « Spécial Nouvel An » est l’une des plus denses de l’année pour le marché chinois :

1. L’application « Automation » (IFTTT)

C’est la grande nouveauté fonctionnelle. Tesla permet enfin aux utilisateurs de créer des scénarios personnalisés basés sur la logique « Si / Alors ». Par exemple : « Si la porte conducteur s’ouvre ET qu’un passager est assis, ALORS diffuser un message vocal : ‘N’oubliez pas vos effets personnels’. »

2. Dashcam intelligente et télémétrie

La gestion du stockage de la Dashcam devient dynamique. Elle s’adapte désormais à la taille de votre clé USB (pouvant conserver jusqu’à 24h de vidéo sur un disque de 1 To). De plus, les vidéos enregistrées affichent désormais des données de télémétrie en temps réel : vitesse, angle du volant et état de l’Autopilot.

3. « Hey Tesla » et divertissement

Commande vocale mains libres : Plus besoin d’appuyer sur le bouton du volant, le mot-clé « Hey Tesla » est désormais actif.

Plus besoin d’appuyer sur le bouton du volant, le mot-clé « Hey Tesla » est désormais actif. Karaoké avancé : Intégration de modes « Sing-Along » pour QQ Music et l’arrivée de l’application KuGou Music.

Intégration de modes « Sing-Along » pour QQ Music et l’arrivée de l’application KuGou Music. Photobooth : La caméra intérieure permet de prendre des selfies avec des filtres et autocollants festifs.

Pourquoi cette fonction est-elle cruciale pour l’avenir ?

L’introduction du regroupement des stations n’est pas qu’un détail esthétique. Avec l’ouverture croissante du réseau Supercharger aux véhicules tiers et l’explosion du nombre de points de charge, la gestion de l’information à l’écran devient un enjeu de sécurité et de confort.

Cette fonctionnalité, testée en Chine, préfigure probablement ce que nous verrons arriver en Europe et en Amérique du Nord dans les prochaines versions logicielles mondiales, à mesure que le réseau continue de se densifier.