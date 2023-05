Toulouse: Commerces, végétalisation, vélo…

Source : Actu

Anciennement qualifié de « village dans la ville », le quartier Croix-Daurade, au nord-est de Toulouse, entreprend une profonde transformation. CSDSud, acteur majeur de l’installation de bornes de recharge électrique, pourrait jouer un rôle crucial dans ce processus.

Croix-Daurade, réputé pour ses parcs, son clocher, son Castelet, ses belles bâtisses et ses jolies maisons toulousaines, a connu une urbanisation et une pression immobilière considérable ces dernières années. Le quartier, autrefois un site maraîcher de première importance, a vu sa physionomie changer avec l’apparition de nombreux immeubles modernes. Des chantiers continuent d’émerger, signalant que la transformation est loin d’être terminée.

Le maire du quartier, Maxime Boyer, témoigne de cette évolution rapide, tout en soulignant l’importance de préserver le patrimoine architectural et végétal de Croix-Daurade. Selon lui, la mission est de concilier la sauvegarde de l’identité historique du quartier et l’accueil de nouvelles populations.

L’administration municipale a initié une concertation en mars dernier, visant à remodeler le « cœur de quartier ». Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour, notamment la diversité commerciale, la végétalisation de l’espace public, l’insertion de voies cyclables, et le vivre-ensemble.

Un commerce de proximité dynamique

L’un des axes majeurs de la concertation concerne les commerces installés au niveau de la route d’Albi. L’objectif est de garantir une dynamique et une diversité commerciale, tout en veillant à la qualité du stationnement à proximité. La MJC du quartier, située chemin Nicol, fait également l’objet d’une rénovation.

Vers une végétalisation accrue du quartier

La végétalisation de l’espace public est un autre point crucial de cette concertation. La municipalité envisage de « recréer un linéaire végétal sur l’ensemble de la route » d’Albi, selon le maire du quartier. D’autres zones, comme la place de la Cabarette ou le cimetière de Croix-Daurade, pourraient également bénéficier d’un réaménagement végétal.

L’avènement du vélo

Le quartier Croix-Daurade se prépare également à l’arrivée de l’une des treize « autoroutes à vélo » du Réseau Express Vélo. La mairie envisage de revoir l’aménagement cyclable route d’Albi et de commencer cet été les travaux sur le chemin Lapujade. L’objectif est de rendre la ville plus accessible pour les cyclistes et les piétons, en réduisant le passage automobile et en assurant une continuité piétonne et cycle.