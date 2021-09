Notre sélection vins et spiritueux pour la rentrée 2021

Invitée chez des amis, j’y ai découvert leur cave. Si j’y avais amené une de nos meilleures découvertes “Weller 12 ans – The Original Wheated Bourbon”, je n’ai pas été déçue par mes trouvailles… Un vin rouge tout bonnement divin, parmi les Grands Vins de Bordeaux (Les demoiselles de Larrivet Haut-Brion 2018), sans oublier les frères et soeurs du whiskey apporté, Buffalo Trace Straight Bourbon et Blanton’s Original – Bourbon Whiskey. Ce sont des spiritueux d’exception made in Kentucky, qui raviront à la fois les amoureux du bourbon et les amateurs curieux de découvrir de nouveaux univers. Ces whiskies sont une idée cadeau originale et sauront réjouir les papilles de vos convives, je peux en témoigner. En effet, la Maison du Whisky propose une sélection de trois bourbons d’exception élaborés au sein de la distillerie la plus récompensée au monde. Une rentrée 2021 qui s’annonce bien !

Vin rouge : Les demoiselles de Larrivet Haut-Brion 2018

Comme me l’expliquait mon hôte du jour, ce vin fait partie des Grands Vins de Bordeaux et son appellation est, par conséquent, contrôlée (Appellation d’Origine Contrôlée Pessac-Léognan). L’étiquette présente sur la bouteille est réservée au marché traditionnel et mes hôtes l’ont achetée directement chez le producteur. C’est le deuxième vin du Château Larrivet Haut-Brion et je prie pour que ce ne soit pas le dernier ! Il représente 35% de la production de vin rouge.

Pour avoir un peu discuté avec le producteur, j’ai donc appris que ce vin était produit à Léognan dans un sol particulier : des graves profondes à matrice argileuse. La superficie représente 61 ha en rouge et la densité de plantation, 7 700 pieds à l’hectare. L’âge moyen du vignoble est de 30 ans, ce qui commence déjà à faire un petit bout d’histoire. Quant à l’assemblage, on est sur du 70% merlot et du 30% cabernet sauvignon. Du travail d’orfèvre !

Quelques détails techniques…

Concernant le mode de conduite des vignes, c’est la taille en guyot double qui prévaut. Pour les vendanges, la mécanique avec tri embarqué, tri optique avant encuvage. La vinification, quant à elle, se fait dans des cuves en béton thermo-régulées, remplies par grains entiers, puis extraites avec douceur suite à 3-5 semaines de macération.

L’élevage a lieu pendant 14 mois dans un chai climatisé, au soutirage traditionnel. Pour le merlot : jarre en terre cuite de 7 hl et foudres de 27 hl ; pour le cabernet sauvignon en barrique en chêne de 2,25 hl. Ce qui a l’air simple dit comme ça résulte en vérité d’une expertise et d’une précision sans failles.

Le collage se fait à la gélatine avant une légère filtration pour la mise en bouteille qui a lieu directement à la propriété. Environ 80 000 bouteilles sont produites annuellement, puis distribuées aux restaurants, cavistes et particuliers – comme mes hôtes !

Et pour la dégustation ?

Couleur rubis foncé, profonde et nette. Nez ouvert sur des notes de fruits noirs frais écrasés, mêlées à des arômes épicés et fumés. La bouche est ronde et pleine, charnue, les tanins bien présents ne sont pas agressifs. Le vin est long et harmonieux. Couleur franche, rubis foncé, brillante. On adore.

Qui contacter ?

Adresse : Château Larrivet Haut-Brion – Chemin Haut-Brion – 84, Avenue de Cadaujac 33850 Léognan

Téléphone : +33 (0)5 56 64 75 51

Site : www.larrivethautbrion.fr

La Maison du Whisky : trois bourbons d’exception

Buffalo Trace Straight Bourbon (40% vol. alc.)

Grande spécialiste du whiskey, mon hôte m’a expliqué que depuis plus de 200 ans, la distillerie la plus médaillée au monde produit du bourbon sur les berges de la Kentucky River. Le long de cette rivière, les traces laissées par les migrations des bisons ont ouvert de nouveaux chemins d’explorations.

Le bourbon Buffalo Trace est un hommage à ces esprits libres et indépendants qui ont eu le courage de suivre leurs traces. Lancé pour la première fois en 1999, par la distillerie du même nom, Buffalo Trace Straight Bourbon est à ce jour un whiskey célèbre dans le monde des connaisseurs, c’est impressionnant.

Distillé à base d’un moût de maïs, de seigle et d’orge, il dévoile des notes de miel, de vanille et de fruits confits le rendant très accessible, ainsi qu’une pointe d’épices et de chêne ajoutent une profondeur parfaite pour une dégustation pure ou en cocktail. Un véritable délice.

Prix de vente : 27,50€.

Weller 12 ans – The Original Wheated Bourbon (45% vol. alc.)

Raffiné, authentique et délicat, c’est ainsi que je présenterais le Weller 12 ans. Une exclusivité, car la marque n’est disponible en France que depuis 2020 tout en sachant que la France est le seul pays hors États-Unis dans lequel il est possible de trouver ce précieux nectar à la vente. Une chance que j’ai pu l’apporter au dîner.

Une rareté recherchée par les connaisseurs qui savent en reconnaître la grande qualité et le savoir-faire que l’on retrouve dans chaque bouteille Weller. Cela a démarré dès le remplacement du seigle par du blé dans la recette du mashbill, je l’ai lu sur Internet !

En effet, le caractère singulier du blé apporte douceur et souplesse au bourbon. Le tout est démultiplié grâce à un vieillissement de 12 ans, soit une durée nettement plus longue que pour les traditionnels bourbons. Au final, ce bourbon est marqué par une couleur ambrée profonde accompagnée de saveurs complexes de vanille, de chêne et de cannelle. Il se déguste aussi bien sec qu’en cocktails, en version Old Fashioned ou avec une pointe de Ginger Ale, comme nous l’avons fait.

Prix de vente : 39€.

Blanton’s Original – Bourbon Whiskey (46,5% vol. alc.)

Premier bourbon à avoir été mis en bouteille fût par fût en 1984, The Original, doit son existence à deux illustres personnages que sont le Colonel Blanton et Elmer T. Lee. La distillerie a complètement révolutionné et redonné ses lettres de noblesse à l’American whiskey. On a presque l’impression d’être dans un western…

Mise en bouteille à partir d’un seul fût à chaque fois, chaque version est unique, bénéficiant par ailleurs d’un processus d’embouteillage entièrement effectué à la main : rempli à la main, sellé à la main, étiqueté à la main, numéroté à la main et placé à la main dans la caisse. C’est important de soutenir, à sa manière, les savoir-faire locaux.

Ce bourbon vanillé, gourmand et riche, dévoile des notes d’agrumes, de fleurs capiteuses et de toffee. En bouche, il dégage des notes de vanille, de cannelle et de clou de girofle, avec, en fin de dégustation, une finale longue, caractérisée par les arômes d’épices et de fruits mûrs. On ne s’en lasse tout simplement pas.

Prix de vente : 69,90€.

Tous les whiskeys bourbons présentés sont disponibles dans les boutiques La Maison du Whisky ainsi que chez les meilleurs cavistes.

