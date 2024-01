La ville française d’Annecy possède des allures de petite Venise. À l’instar de cette ville italienne de l’amour, Annecy dispose d’une ribambelle d’établissements luxueux. Découvrez quatre hôtels annéciens pour sublimer votre séjour en amoureux.

1 : Les Trésoms ****

Cet hôtel d’Annecy chic arbore quatre étoiles et se situe sur les hauteurs de la vieille ville. Il bénéficie d’un emplacement exceptionnel puisqu’il se trouve en contrehaut du célèbre lac d’Annecy et offre des vues sublimes. Les montagnes, la verdure et la baie constituent un cadre idyllique où les hôtes s’épanouissent royalement.

Les Trésoms comptent 52 chambres qui ouvrent sur le lac ou la forêt environnante. Elles possèdent une esthétique qui n’est pas sans rappeler l’architecture de l’hôtel. En effet, les espaces de nuit baignent dans un style provenant des années 1930.

Son restaurant, La Rotonde des Trésoms, est paré d’une étoile au Guide Michelin. Cela se constate à la lecture de sa carte. Vous y retrouverez : de l’agneau de lait des Pyrénées mais aussi de l’omble chevalier. Le grand avantage : les produits sont issus de petits producteurs locaux de Savoie. Ces plats délicieux sont à savourer dans une salle offrant une vue sur les reflets émeraudes du lac d’Annecy.

LES TRÉSOMS

15 Bd de la Corniche, 74000 Annecy.

Site web de l’hôtel.

2 : Le Palace de Menthon *****

Cet hôtel cinq étoiles possède une histoire aussi grande qu’est sa magnificence. Construit en 1906, le Palace de Menthon bénéficie d’une architecture typique du début du XXème siècle. De nombreuses personnalités politiques et artistiques ont profité de séjour d’exception dans cet établissement luxueux.

Les 67 chambres et suites de l’hôtel possèdent des vues époustouflantes donnant sur le lac d’Annecy, les sommets des Alpes ou sur le château de Menthon.



Les chambres sont idéales pour les amoureux. Chaque soir, entre 19h30 à 21h30, le restaurant ouvre ses portes pour séduire le palais de ses convives avec sa carte gastronomique. Le chef Frédéric Delormes réalise des plats qui mettent à l’honneur des produits français. Parmi les délices proposés : le filet de bœuf charolais accompagné de foie gras de canard poêlé et sublimé par une sauce vin rouge !

LE PALACE DE MENTHON

665 route des Bains, 74290 Menthon-Saint-Bernard.

Site web de l’hôtel.

3 : La Maison Gokan

Située sur les hauteurs du lac d’Annecy, la Maison Gokan se définit comme un havre de paix. Cette maison haut de gamme met à l’honneur le Japon traditionnel, tant par son esthétique que par sa spiritualité. Là-bas, le temps est comme suspendu. Il s’agit d’un lieu où la quiétude est maîtresse et où le superflu laisse place à la simplicité.

Ce choix audacieux de proposer un établissement aux allures japonisantes est une réussite. La Maison Gokan se marie merveilleusement avec le paysage environnant savoyard. Les montagnes annéciennes, observables depuis la maison, contribuent à nous transporter au pays du soleil levant.

Cinq chambres sont disponibles. Elles se nomment : eau, terre, feu, vent, esprit. Chacune d’entre-elles présente une philosophie de vie. Cela s’explique notamment par le style paisible des espaces de nuit. Il n’y a pas d’extravagance. La beauté et l’élégance des chambres résident dans leur agréable simplicité.

LA MAISON GOKAN

158 Imp. des Boubioz, 74320 Sévrier.

Site web de l’hôtel.

4 : Le Pélican ****

Cet hôtel quatre étoiles compte 94 chambres et 6 suites premium. Elles offrent une vue panoramique majestueuse sur le lac d’Annecy ainsi que sur les montagnes. Nul doute qu’elles laisseront un souvenir fort de votre séjour. Certaines d’entre-elles sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Là-bas, vous pourrez expérimenter une expérience culinaire inédite. En effet, la DJ résidente Liz Candy propose d’accompagner les repas avec de la musique. Les hôtes sont placés au rang d’acteurs principaux dans la composition de leurs plats. Les produits locaux vous garantiront des repas de qualité !

LE PÉLICAN

20 rue des Marquisats, 74000 Annecy.

Site web de l’hôtel.