Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Montpellier. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Crowne Plaza Montpellier – Corum 190 Rue d’Argencourt, 34000 Montpellier 3 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Courtyard by Marriott 105 Place Georges Frêche, 34000 Montpellier 1 x Schuko (EU Plug) 3.70kW Eurotel Parc Expo Airport Montpellier Avenue du Languedoc, 34470 Pérols 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Crowne Plaza Montpellier – Corum

Cet hôtel moderne se trouve à 6 minutes à pied du palais des congrès Le Corum, à 5 minutes de l’esplanade Charles-de-Gaulle et à 16 minutes de la gare de Montpellier Saint-Roch.

Les chambres lumineuses, à la décoration colorée pour certaines, disposent du Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat. Un service de chambre est assuré.

L’établissement possède une salle de sport, ainsi qu’un restaurant-bar décoré sur le thème de l’Asie et doté d’une terrasse au bord d’une piscine extérieure ouverte en saison.

Il comprend également un centre d’affaires et un espace de réunion. Le petit-déjeuner et le parking sont payants.

Adresse: Hôtel Courtyard by Marriott

Type de recharge: 3 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Courtyard by Marriott

Situé dans le quartier de Port Marianne, cet hôtel raffiné est installé dans un bâtiment élégant couvert de lierre. Il se trouve à 4 km de la place de la Comédie et à 6 km du musée Fabre.

Les chambres lumineuses disposent d’une télévision à écran plat, d’un accès Wi-Fi gratuit, d’un bureau, d’un mini-frigo, ainsi que d’un nécessaire à thé et café.

Les chambres et les suites de catégorie supérieure sont en outre pourvues d’un balcon, d’un coin salon séparé et d’une machine Nespresso.

Un service de chambre est assuré. Le petit-déjeuner est payant. L’établissement possède un restaurant méditerranéen, une piscine extérieure ouverte en saison, ainsi qu’un spa avec un bain à remous et des salles de soins.

Il comprend également une salle de sport accessible 24h/24, des espaces de réunion et de réception, des sentiers de jogging et des pistes cyclables.

Adresse: 105 Place Georges Frêche, 34000 Montpellier

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 3.70kW

Eurotel Parc Expo Airport Montpellier

Situé à 4 minutes à pied de l’arrêt de tram ÉcoPôle et à 14 minutes de marche du parc des expositions, cet hôtel modeste se trouve également à 3,3 km de l’aéroport Montpellier-Méditerranée.

Les chambres simples sont équipées d’une télévision à écran plat et d’un accès Wi-Fi gratuit. La propriété possède un espace de réunion, une brasserie, une terrasse ombragée et une piscine extérieure.

L’établissement met gratuitement à la disposition des clients un parking ainsi qu’une navette vers l’aéroport et d’autres destinations locales.

Adresse: Avenue du Languedoc, 34470 Pérols

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW