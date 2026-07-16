Transition énergétique : Developp’sun déploie une centrale solaire photovoltaïque majeure sur le centre commercial E.Leclerc d’Auch

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

La transition énergétique des grandes surfaces commerciales franchit un nouveau cap dans le Gers. L’installateur et développeur d’énergies renouvelables Developp’sun vient d’annoncer la mise en service d’une infrastructure photovoltaïque d’envergure sur le site du centre commercial E.Leclerc d’Auch. Un projet XXL qui allie performance environnementale et confort client.

Developp’sun : L’artisan d’un chantier technique de haute voltige

Pour concevoir et orchestrer une installation de cette envergure, le centre commercial E.Leclerc d’Auch a fait confiance à l’expertise technique des équipes de Developp’sun. Ce chantier témoigne du savoir-faire global de l’installateur, capable de gérer des projets complexes de A à Z, depuis l’ingénierie initiale jusqu’au raccordement électrique à haute tension.

Les chiffres clés de cette première réalisation parlent d’eux-mêmes et illustrent la solidité industrielle de Developp’sun :

Une puissance de 922 kWc installée en autoconsommation.

installée en autoconsommation. 4 212 m² de surface de parking désormais abrités.

de parking désormais abrités. Un raccordement HTA (Haute Tension A), nécessitant une maîtrise parfaite des normes de sécurité et des infrastructures électriques lourdes.

En transformant les parkings extérieurs en source d’énergie propre, Developp’sun démontre sa capacité à valoriser le foncier commercial sans artificialiser de nouveaux sols. Les ombrières de parking doublement vertueuses protègent les véhicules des clients contre les intempéries et les fortes chaleurs tout en générant de l’électricité locale.

La confiance d’un leader local : Le choix de l’autoconsommation

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans la vision et l’engagement de Monsieur Baudu, qui a choisi de confier ce premier projet d’énergie verte à Developp’sun. En optant pour l’autoconsommation, le centre commercial E.Leclerc-AUCH sécurise une partie de ses coûts énergétiques face à la volatilité des marchés mondiaux, tout en réduisant drastiquement son empreinte carbone.

« Nous remercions chaleureusement Monsieur Baudu pour sa confiance accordée sur ce premier jalon majeur. C’est une fierté de l’accompagner dans sa démarche de souveraineté énergétique », souligne la direction de Developp’sun.

Et demain ? Une seconde phase en Autoconsommation Collective

Le partenariat entre le géant de la grande distribution locale et l’installateur ne s’arrête pas là. Fort du succès de cette première mise en service, Developp’sun prépare déjà la suite des opérations.

Un second projet de 500 kWc va prochainement voir le jour. Cette nouvelle installation sera positionnée sur la toiture du tout nouveau parking silo de l’enseigne. Sa particularité ? Elle sera exploitée sous le modèle de l’Autoconsommation Collective (ACC), une innovation contractuelle et technique qui permettra de partager intelligemment l’énergie produite entre plusieurs consommateurs ou entités du site.

Avec près de 1,5 MWc de puissance cumulée à terme, le pôle commercial E.Leclerc d’Auch s’impose comme un modèle d’éco-responsabilité dans la région, propulsé par l’ingénierie et le savoir-faire terrain de Developp’sun.

Vous souhaitez vous aussi valoriser vos surfaces de stationnement ou vos toitures professionnelles ? Découvrez les solutions sur mesure.