Tesla Model S 2021 : pièces emblématiques et caractéristiques phares

Presque 10 ans après le lancement du premier modèle, la Tesla Model S revient en 2021. Pour ce relooking, la compagnie californienne a misé gros. La berline 100 % électrique est dotée d’un extérieur toujours aussi élégant. Une nette différence est toutefois remarquable concernant l’intérieur. Sous le capot, elle est équipée d’un moteur hautement performant allant jusqu’à 1 100 ch pour la version Plaid. Avec ce nouvel élément, Tesla poursuit son objectif de devenir la marque avec la meilleure autonomie.

Un design épuré et minimaliste

Pour la Tesla Model S 2021, la compagnie a misé sur son design et de nouvelles fonctionnalités. En effet, ce modèle bénéficiera d’un intérieur épuré avec des matières et une finition plus haut de gamme. L’innovation majeure se trouve au niveau de son nouveau demi-volant Yoke inspiré du Tesla Roadster, similaire à ceux des Formules 1. Toutefois, Tesla produit également des Model S avec un volant classique. Contrairement aux versions précédentes, l’écran vertical de la console a été tourné à l’horizontal et mesure désormais 17 pouces. Les passagers à l’arrière, eux, auront accès à un écran de 8 pouces, placé entre les sièges avant. Ce dernier sera consacré aux divertissements et à la climatisation multizone.

Ce modèle mise également sur le confort et la qualité tout en préservant son intérieur ultra-technologique. En effet, avec ses tons bicolores et ses inserts en bois de noyer, cette Tesla se veut plus chaleureuse. L’impression de véhicule haut de gamme est également renforcée par les rembourrages et le travail plus aboutis sur les sièges. Avec des aérateurs estompés et favorisant les lignes de fuites, elle donne la sensation d’avoir plus d’espace.

Un moteur de 1 100 chevaux

En attendant d’autres versions, la Tesla Model S propose 2 modèles particulièrement intéressants. Parmi eux, la Model S Grande Autonomie possède une autonomie estimée à 663 km. Avec le Dual Motor, les moteurs à aimants permanents permettent d’atteindre les 100 km/h en 3,2 secondes. Cette nouvelle technologie est capable de développer jusqu’à 670 ch en pic. Ce modèle bénéficie aussi d’une vitesse de pointe allant jusqu’à 250 km/h, en dépit de ses deux tonnes. Enfin, en seulement 15 minutes, la Model S peut récupérer 332 km grâce à sa charge pouvant monter à 250 kW.

La Tesla Model S Plaid est encore plus performante. Avec ses pièces automobiles, elle dispose d’une puissance maximale de 1 020 ch combinée à la technologie Tri Motor. En seulement 2,1 secondes, ce véhicule peut aller de 0 à 100 km/h. En attendant le modèle Plaid Plus optimisé pour la piste, celui-ci offre déjà une vitesse de pointe qui peut aller jusqu’à 322 km/h. Même si elle est plus lourde en raison de ses pièces automobiles, ce modèle promet une autonomie de près de 628 km.

Une autonomie complète

La Tesla Model S propose désormais des packs bien plus autonomes, dépassant alors ceux de 60 et 85 kWh. Avec près de 100 kWh, le premier pack sera disponible pour les modèles Plaid et Grande Autonomie. Il pourra parcourir pas loin de 652 km. Avec ses 120 kWh, la version Plaid Plus, quant à elle, peut aller jusqu’à 837 km.

Pour un chargement en un temps record des Model S, Tesla a déployé les superchargeurs, des bornes de recharge particulièrement performantes. Et s’ils ont été gratuits durant la période de lancement, ce n’est plus le cas. À partir de 2019, la Tesla Model S a pu supporter 250 kW de puissance en cas d’utilisation des superchargeurs de troisième génération. Pour les autres, cependant, la puissance permise n’est que de 145 kW. Concernant les autres bornes rapides, Tesla préconise l’adaptateur Combo CCS afin de pouvoir les utiliser.

L’option Autopilot

La série Tesla Model S est équipée de la fonction Autopilot. Cette dernière a la capacité de tenir la trajectoire, de freiner ou d’accélérer automatiquement pour le conducteur. Cette option est notamment utilisée s’il y a d’autres usagers de la route. Elle dispose de deux offres payantes.

Pour l’Autopilot Amélioré, on retrouve la sortie auto, le parking auto, le changement de voie auto et la navigation avec Autopilot. La deuxième fonction permet au véhicule de rouler de manière totalement autonome. Elle comprend les options Autopilot de base mais aussi les fonctions améliorées. À cela s’ajoutent la reconnaissance et la réaction aux indications routières (feux et panneaux stop).